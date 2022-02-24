Жиру, Флери, Худобин и еще 7 игроков НХЛ, которые могут сменить клубы в ближайший месяц

Запрет на обмены наступит 21 марта в 22:00 (мск).

Запрет на обмены наступит 21 марта в 22:00 (мск).

Джейк Дебраск (нападающий, «Бостон»)

Контракт: $3,675 млн до 2022 года

Статистика: 45 матчей, 17 (9+8) очков, «-6»

25-летний канадец за последние два сезона окончательно утратил роль форварда топ-6 — в том числе поэтому «Бостону» пришлось обменивать в прошлогодний трейд-дедлайн Тэйлора Холла из «Баффало». Запрос на обмен со стороны Дебраска поступил в начале нынешнего регулярного чемпионата, но пока «Брюинз» не получили ни одного достойного предложения. И клуб, и хоккеист не скрывают, что нападающему требуется перезагрузка и в случае удачного трейда он еще способен вернуться на уровень края первого-второго звеньев.

Марк Джиордано (защитник, «Сиэтл»)

Контракт: $6,75 млн до 2022 года, частичный запрет на обмен

Статистика: 47 матчей, 22 (5+17) очка, «-20»

Ветеран должен был стать одним из символом новой франшизы «Сиэтла» — неспроста именно он был назначен капитаном. Однако «Кракен» провалили первую половину сезона, а сам 38-летний Джиордано выступил ниже ожиданий. При этом канадец остается одним из самых опытных защитников нынешней НХЛ, который пригодился бы некоторым клубам лиги, претендующим на выход в плей-офф, в роли универсала для второй-третьей пары. Плюс у самого Джиордано, очевидно, осталось не так много шансов завоевать Кубок Стэнли.

Клод Жиру (нападающий, «Филадельфия»)

Контракт: $8,275 млн до 2022 года, запрет на обмен

Статистика: 48 матчей, 38 (16+22) очков, «-11»

Обмен Клода Жиру — практически решенный вопрос, но случится он не раньше 17 марта, когда живая легенда «Филадельфии» должна будет провести 1000-й матч за клуб. Второй сезон подряд «Флайерс» проваливаются после успешного первого месяца, команда уже сменила главного тренера и сейчас рассчитывает получить активы для нового развития. Главным претендентом на Жиру называется «Колорадо» (альтернативы — «Миннесота» и «Сент-Луис»), испытывающий проблемы прежде всего с игрой на вбрасываниях (46,7%) — канадец в этом сезоне имеет второй результат во всей лиге (61,7%).

Фил Кессел (нападающий, «Аризона»)

Контракт: $8 млн до 2022 года, частичный запрет на обмен

Статистика: 51 матч, 33 (6+27) очка, «-11»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли на протяжении предыдущих двух сезонов делал все возможное, чтобы «Аризона» прогрессировала с точки зрения борьбы за плей-офф. Но клуб потерпел неудачу и с нынешнего чемпионата запустил очередную перестройку. Использование 34-летннего ветерана не входит в дальнейшие планы «Койотис», и сейчас они ведут активную работу по поиску новой команды для Кессела. Основными претендентами на американца считаются его бывшие клубы «Бостон» и «Питтсбург», а также «Миннесота».

Йон Клингберг (защитник, «Даллас»)

Контракт: $4,25 млн до 2022 года

Статистика: 43 матча, 26 (1+25) очков, «-16»

Клингберг, без сомнений, на сегодняшний день входит в число элитных защитников НХЛ, но подписание прошлым летом восьмилетнего контракта с 22-летним Миро Хейсканеном обозначило приоритеты «Далласа». Денег на второго топ-игрока обороны у «Старз» может попросту не хватить, плюс шведа не устраивает роль одного из двух ведущих защитников, что особенно ярко показал нынешний сезон. С большой долей вероятности Клингберг покинет «Даллас» во время рынка свободных агентов, но у клуба еще есть возможность получить за него компенсацию.

Джей Ти Миллер (нападающий, «Ванкувер»)

Контракт: $5,25 млн до 2023 года

Статистика: 50 матчей, 53 (18+35) очка, «+2»

Миллер — один из самых полезных игроков во всей НХЛ. При высокой результативности американец способен действовать на любой позиции в нападении, эффективен на вбрасываниях (53,5%) и надежен при игре в своей зоне. Скорее всего, «Ванкуверу» придется расстаться со своими работягой из-за проблем с потолком зарплат, сохраняющихся на протяжении нескольких лет. В прошлом межсезонье «Кэнакс» с трудом переподписали Петтерссона и Хьюза, а этим летом истекает контракт у Бэсера. Наибольшую заинтересованность в Миллере проявляет его бывший клуб «Рейнджерс», имеющий недокомплект в топ-6.

Джефф Питри (защитник, «Монреаль»)

Контракт: $6,25 млн до 2025 года, частичный запрет на обмен

Статистика: 45 матчей, 11 (3+8) очков, «-9»

По ходу нынешнего сезона «Монреаль», сенсационно оказавшийся в финале Кубка Стэнли год назад, запустил большую перезагрузку: у команды сменились вице-президент по хоккейным операциям, генменеджер и главный тренер. В ближайшее время «Канадиенс» будут далеки от числа претендентов на плей-офф, и некоторые опытные игроки начали поиск новых клубов. Тайлер Тоффоли уже перешел в «Калгари», Джефф Питри, один из ведущих игроков обороны «Монреаля» последних лет, также не прочь покинуть команду, но пока остается в ней. За готового универсального защитника для топ-4 «Канадиенс» потребуют солидную компенсацию, что может стать проблемой для потенциальных покупателей.

Марк-Андре Флери (вратарь, «Чикаго»)

Контракт: $7 млн до 2022 года, частичный запрет на обмен

Статистика: 38 матчей, 2,80 КН, 91,2% ОБ

Флери — главная и по большому счету единственная опция на рынке, способная по максимуму решить вратарскую проблему «здесь и сейчас». «Чикаго» выменивал действующего обладателя «Везина Трофи» в надежде, что он поможет команде выйти в плей-офф. За исключением первого месяца регулярки Флери подтвердил свой топ-уровень, но сами «Блэкхокс» провалились. Теперь канадец предпримет вторую попытку борьбы за Кубок Стэнли, а «Чикаго» постарается получить за него максимум активов. Основными претендентами видятся «Колорадо», «Вашингтон», «Сент-Луис» и «Питтсбург».

Антон Худобин (вратарь, «Даллас»)

Контракт: $3,33 млн до 2023 года, частичный запрет на обмен

Статистика: 9 матчей, 3,63 КН, 87,9% ОБ

Первая часть карьеры до прихода в «Даллас» и последние два года доказали, что Худобин, ставший главным героем «Старз» в плей-офф Кубка Стэнли-2020, не готов на протяжении долгого времени играть качественно на позиции основного вратаря. В этом сезоне россиянин проиграл конкуренцию и Отинжеру, и Холтби, в связи с чем был выставлен на драфт отказов и отправлен в АХЛ. Тем не менее большой опыт и умения делают голкипера привлекательным вариантом для команд, которым требуется качественный бэкап, — в этой роли Худобин остается в числе лучших уже много лет.

Джейкоб Чикран (защитник, «Аризона»)

Контракт: $4,6 млн до 2025 года

Статистика: 40 матчей, 11 (2+9) очков, «-28»

«Аризона» наверняка бы хотела сохранить у себя 25-летнего защитника, потенциально способного стать ведущим на долгие годы. Но самому Чикрану, проводящему неудачный сезон — особенно на фоне предыдущего (41 очко в 56 матчах), нужна перезагрузка и шанс бороться за трофеи в ближайшее время. Именно молодой Чикран, имеющий действующий контракт, а не возрастной Кессел, — главный актив «Койотис» на рынке НХЛ. В числе главных претендентов называются «Флорида» и «Рейнджерс».

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