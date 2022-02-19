Ночь юбилеев Капризова. В своей 100-й игре в НХЛ россиянин забросил 50-ю шайбу

Нападающий близок к возвращению в топ-5 лучших бомбардиров сезона.

Нападающий близок к возвращению в топ-5 лучших бомбардиров сезона.

К своему первому большому юбилею по числу сыгранных матчей в НХЛ (100) Кирилл Капризов подошел, набрав 110 (49+61) очков и побив кучу рекордов «Миннесоты». Последним игроком в лиге, заработавшим более 110 баллов за первые 100 игр, был другой звездный россиянин — нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (42+72=114 очков).

Сотым матчем для Капризова стала домашняя встреча «Миннесоты» с лидером Восточной конференции и самой результативной командой сезона «Флоридой». Встречи с подобными соперниками — тот случай, когда от главной звезды «Уайлд» требуется максимальная результативность. Тем более что россиянин был близок ко второму карьерному юбилею за день — 50 голам в НХЛ.

И он случился уже через семь минут после начала матча. Капризов реализовал большинство «Миннесоты», замкнув длинную диагональную передачу от синей линии защитника Джареда Сперджона броском в касание с практически нулевого угла. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не успел вытянуть щиток и остановить шайбу.

Капризов стал восьмым игроком в НХЛ за последние 30 лет, забившим минимум 50 шайб за первые 100 матчей. Любопытно, что из семи остальных хоккеистов трое — россияне. Александр Овечкин и Павел Буре за тот же временной отрезок забросили по 64 шайбы, а Илья Ковальчук, как и Капризов, — 50.

Вторым ассистентом шайбы Капризова стал главный партнер россиянина Матс Цуккарелло. Звездная связка нападающих «Миннесоты» проявила себя еще раз в середине третьего периода, также в большинстве. Капризов, получив шайбу от Эрикссона Эка на левом борту, молниеносно доставил ее на пятак, и Цуккарелло в касание поразил ворота Бобровского.

К сожалению для «Миннесоты», к тому моменту она уступала со счетом 1:4, а этот гол явился последним для «Уайлд» в матче. В итоге Капризов набрал 2 (1+1) очка, доведя свой сезонный показатель результативности до 61 (23+38) балла. Форвард близок к возвращению в топ-5 лучших бомбардиров сезона: теперь он отстает от пары Кадри — Овечкин, которая делит пятую строчку, лишь на одно очко.

«Флорида» одержала победу со счетом 6:2, а главным героем встречи стал нападающий «Пантерз» Мэйсон Марчмент, оформивший первый хет-трик в карьере. Также южане первая команда сезона, пробившая отметку в 200 заброшенных шайб. Для этого им понадобилось 49 матчей.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска и был признан третьей звездой матча. Эта победа стала для россиянина 25-й в нынешнем сезоне, по этому показателю он сравнялся с вратарем «Питтсбурга» Тристаном Джарри на третьем месте общего зачета.

Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов провел на льду 16:45 минуты, заработав две минуты штрафа и показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

Голы: Капризов, 7:07 (бол.). Цукарелло, 49:42 (бол.). — Марчмент, 10:02, 12:29, 54:33. Дюклер, 28:38. Экблад, 41:41 (бол.). Верхеге, 53:18.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал первой звездой домашнего матча против «Нэшвилла». В третьем периоде россиянин оформил дубль, позволившей «Харрикейнз» одержать победу, несмотря на две пропущенные шайбы в концовке.

Также на счету Свечникова одна результативная передача. С начала 2022 года россиянин набрал 25 (13+12) очков в 18 матчах — больше него голов забили только Давид Пастрняк (16), Брайан Раст (15), Крис Крайдер и Габриэль Ландескуг (по 14).

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Шей, 10:24. Котканиеми, 25:14. Славин, 39:59. Свечников, 46:43 (бол.), 59:18. — Канин, 38:38. Форсберг, 54:37. Жанно, 57:49.

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