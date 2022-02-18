Хоккей. Битва за выход в финал Олимпиады. Россия - Швеция. Онлайн

До золота осталось два шага.

До золота осталось два шага.

Сборная Швеции в четвертьфинале победила Канаду 2:0, российская команда была сильнее Дании – 3:1

Про сильные и слабые стороны сборной Швеции читайте в нашем материале

Накануне на тренировке российская сборная произвела изменения в звеньях. Станислав Галимов из первого звена стал 13-м нападающим. Его место в тройке с Шипачевым и Чибисовым занял Кирилл Семенов

Первым финалистом стала сборная Финляндии, обыгравшая Словакию со счетом 2:0

20` Несколько моментов создали наши на последней минуте периода, шведы бросались под шайбу. Концовка получилась хорошей. Перерыв.

19` В полных составах команды

17` Но тут же удаляют у нас Ткачева. Не удалось поиграть в большинстве

17` А вот удаление у шведов за подножку. Концовку периода наши поиграют в большинстве

14` Вдвоем вышли шведы на одного нашего защитника. Федотов все видел

12` В штангу попадают шведы. Повезло сейчас нашим

10` Равная игра. Соотношение бросков 7:6 - минимальное преимущество шведов

7` Отбились наши в меньшинстве. Не было шансов у шведов

5` Но вот первое удаление в нашей команде. Чибисов попал клюшкой в коньки сопернику. Подножка и две минуты

4` Хорошо начали матч наши, долгое время идет игра в зоне шведов

1` Началось. Наши нанесли первый бросок в матче

Предматчевая раскатка подходит к концу. Почитайте пока, что сказал капитан шведов Антон Ландер перед матчем:

— Мы очень гордимся тем, что представляем «Тре Крунур» на Олимпийских играх. Мы хотим показать шведам, что хоккей — это важный вид спорта для нашей страны. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в финал.

Состав сборной такой же, как был на утренней раскатке. В состав вернулся Каюмов

После утренней раскатки к журналистам вышел Сергей Андронов, который сказал, что сегодня пришло время, чтобы показать свой хоккей.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Хоккей. Мужчины. Полуфинал

Россия — Швеция — 0:0(0:0)