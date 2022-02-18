Хоккей. Битва за выход в финал Олимпиады. Россия - Швеция. Онлайн

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20` Несколько моментов создали наши на последней минуте периода, шведы бросались под шайбу. Концовка получилась хорошей. Перерыв.
19` В полных составах команды
17` Но тут же удаляют у нас Ткачева. Не удалось поиграть в большинстве
17` А вот удаление у шведов за подножку. Концовку периода наши поиграют в большинстве
14` Вдвоем вышли шведы на одного нашего защитника. Федотов все видел
12` В штангу попадают шведы. Повезло сейчас нашим
10` Равная игра. Соотношение бросков 7:6 - минимальное преимущество шведов
7` Отбились наши в меньшинстве. Не было шансов у шведов
5` Но вот первое удаление в нашей команде. Чибисов попал клюшкой в коньки сопернику. Подножка и две минуты
4` Хорошо начали матч наши, долгое время идет игра в зоне шведов
1` Началось. Наши нанесли первый бросок в матче
Предматчевая раскатка подходит к концу. Почитайте пока, что сказал капитан шведов Антон Ландер перед матчем:
— Мы очень гордимся тем, что представляем «Тре Крунур» на Олимпийских играх. Мы хотим показать шведам, что хоккей — это важный вид спорта для нашей страны. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в финал.
Состав сборной такой же, как был на утренней раскатке. В состав вернулся Каюмов
После утренней раскатки к журналистам вышел Сергей Андронов, который сказал, что сегодня пришло время, чтобы показать свой хоккей.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Хоккей. Мужчины. Полуфинал
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