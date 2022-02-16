Овечкин прервал голевую засуху и снова вписал себя в историю НХЛ. До Ягра осталось всего 5 голов

Капитан «Вашингтона» забил впервые с 22 января.

Капитан «Вашингтона» забил впервые с 22 января.

Шесть матчей подряд один из лучших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин не мог поразить ворота соперников. За это время он лишился лидерства в снайперской гонке, пропустив вперед Криса Крайдера, Леона Драйзайтля (по 33 гола) и Остона Мэттьюса (32), а также откатился на пятую строчку списка бомбардиров НХЛ.

Какой бы феноменальной ни была физическая форма Овечкина, 36-летнему ветерану с каждым следующим годом становится сложнее выдерживать ритм длинного регулярного чемпионата. Небольшие спады в таких случаях — абсолютно нормальное явление. Даже при этом Овечкин до недавнего времени сохранял свою стабильную результативность, за первые 42 игры выдав всего лишь две двухматчевые серии без набранных очков.

Попадание в ковид-протокол в начале февраля, когда очковая «засуха» достигал четырех игр, стала неплохим подспорьем для Овечкина: он пропустил два матча «Вашингтона» и всезвездный уик-энд, получил дополнительное время на восстановление и вернулся на прежний уровень. Оставалось конвертировать его в заброшенную шайбу и победу «Кэпиталз» — в играх с «Коламбусом» и «Оттавой» россиянин отдал по одной голевой передаче, но обе встречи закончились поражениями.

Сегодняшний гостевой матч против «Нэшвилла» также начинался для «Вашингтона» непросто. К 43-й минуте встречи счет был 1:1, после чего защитник «Кэпиталз» Ник Дженсен, подключившись на пятак, точным броском завершил затяжную атаку команды.

Всего через 30 секунд российский форвард «Предэйторз» Яков Тренин заработал малый штраф за удар коленом, дав шанс Овечкину. Нападающий «Кэпиталз» уверенно им воспользовался, отправив шайбу в ворота традиционным броском в касание из левого круга вбрасывания после передачи от синей линии Джона Карлсона.

В 16-й раз в своей НХЛовской карьере Овечкин пробил отметку 30 голов за сезон, превзойдя по этому показателю легендарного Яромира Ягра (15 сезонов) — для повторения рекорда Майка Гартнера россиянину нужно провести еще один подобный чемпионат. Также Овечкин стал единственным игроком в истории лиги, оформившим все сезоны с минимум 30 заброшенными шайбами в составе одной команды.

Александру потребовалось 49 матчей в нынешнем сезоне, чтобы забить 30 голов, — он повторил достижение Теему Селянне в составе «Анахайма»-2006/07 для игроков, начинавших чемпионат в возрасте не менее 36 лет.

За полторы минуты до конца основного времени Овечкин точным броском из своей зоны по пустым воротам сделал дубль, забросив свою 761-ю шайбу в карьере и приблизившись к Ягру (766) на дистанцию пяти голов в споре за третье место рейтинга лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин был признан первой звездой встречи. Вслед за ним расположился голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, отразивший 33 броска из 34.

Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отдал одну голевую передачу, набрав 23-е очко в 46-м матче и превзойдя прошлогодний показатель (22 очка за 51 игру). Нападающие Евгений Кузнецов и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: МакКарон, 42:43. — Снивли, 4:17. Дженсен, 43:31. Овечкин, 44:33 (бол.), 58:37.

Владимир Тарасенко (2+1) и Павел Бучневич (0+3) набрали по три очка в гостевом матче против «Оттавы». Форвард «Блюз» Клим Костин отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Штюцле, 16:27 (бол.). Келли, 26:53. — Шенн, 13:20. Тарасенко, 22:15 (бол.), 57:49. Томас, 25:34. Сундквист, 50:00.

Евгений Малкин заработал первое очко после возвращения из ковид-протокола, отдав результативную передачу на Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» забросил свою 500-ю шайбу в карьере.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 5:4 ОТ (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)

Голы: Симон, 14:09. Кросби, 16:34 (бол.). Гюнцел, 52:36 (бол.). Руведел, 52:54. Летанг, 60:31. — Жиру, 13:47. Лоутон, 20:57. Силер, 30:43. Браун, 37:09.

Два очка Никиты Кучерова (1+1) и голевая передача Михаила Сергачева помогли «Тампе» обыграть в гостях «Нью-Джерси». Андрей Василевский оформил 22 сейва и одержал 26-ю победу в сезоне, выйдя в единоличные лидеры НХЛ по этому показателю.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Голы: Мерсер, 8:27. Шарангович, 19:04 (бол.). Хьюз, 21:48. — Марун, 9:05. Стэмкос, 35:32. Киллорн, 36:13. Хедман, 47:17. Кучеров, 49:14. Белльмар, 50:21.

Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и был признан первой звездой матча против «Бостона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Хытил, 46:45. — Койл, 3:39.

Победный буллит: Миллер

Читайте также: