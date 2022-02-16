Овечкин прервал голевую засуху и снова вписал себя в историю НХЛ. До Ягра осталось всего 5 голов

Шесть матчей подряд один из лучших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин не мог поразить ворота соперников. За это время он лишился лидерства в снайперской гонке, пропустив вперед Криса Крайдера, Леона Драйзайтля (по 33 гола) и Остона Мэттьюса (32), а также откатился на пятую строчку списка бомбардиров НХЛ.
Какой бы феноменальной ни была физическая форма Овечкина, 36-летнему ветерану с каждым следующим годом становится сложнее выдерживать ритм длинного регулярного чемпионата. Небольшие спады в таких случаях — абсолютно нормальное явление. Даже при этом Овечкин до недавнего времени сохранял свою стабильную результативность, за первые 42 игры выдав всего лишь две двухматчевые серии без набранных очков.https://twitter.com/Capitals/status/1492943558613114881?s=20&t=V90DbDSPCQ8d3_edM_7b6Q
Попадание в ковид-протокол в начале февраля, когда очковая «засуха» достигал четырех игр, стала неплохим подспорьем для Овечкина: он пропустил два матча «Вашингтона» и всезвездный уик-энд, получил дополнительное время на восстановление и вернулся на прежний уровень. Оставалось конвертировать его в заброшенную шайбу и победу «Кэпиталз» — в играх с «Коламбусом» и «Оттавой» россиянин отдал по одной голевой передаче, но обе встречи закончились поражениями.
Сегодняшний гостевой матч против «Нэшвилла» также начинался для «Вашингтона» непросто. К 43-й минуте встречи счет был 1:1, после чего защитник «Кэпиталз» Ник Дженсен, подключившись на пятак, точным броском завершил затяжную атаку команды.https://twitter.com/Capitals/status/1493767627168260096?s=20&t=V90DbDSPCQ8d3_edM_7b6Q
Всего через 30 секунд российский форвард «Предэйторз» Яков Тренин заработал малый штраф за удар коленом, дав шанс Овечкину. Нападающий «Кэпиталз» уверенно им воспользовался, отправив шайбу в ворота традиционным броском в касание из левого круга вбрасывания после передачи от синей линии Джона Карлсона.
В 16-й раз в своей НХЛовской карьере Овечкин пробил отметку 30 голов за сезон, превзойдя по этому показателю легендарного Яромира Ягра (15 сезонов) — для повторения рекорда Майка Гартнера россиянину нужно провести еще один подобный чемпионат. Также Овечкин стал единственным игроком в истории лиги, оформившим все сезоны с минимум 30 заброшенными шайбами в составе одной команды.https://twitter.com/PR_NHL/status/1493785810952331272?s=20&t=_uGtObUlDBVosBODy2pssw
Александру потребовалось 49 матчей в нынешнем сезоне, чтобы забить 30 голов, — он повторил достижение Теему Селянне в составе «Анахайма»-2006/07 для игроков, начинавших чемпионат в возрасте не менее 36 лет.
За полторы минуты до конца основного времени Овечкин точным броском из своей зоны по пустым воротам сделал дубль, забросив свою 761-ю шайбу в карьере и приблизившись к Ягру (766) на дистанцию пяти голов в споре за третье место рейтинга лучших снайперов в истории лиги.
Овечкин был признан первой звездой встречи. Вслед за ним расположился голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, отразивший 33 броска из 34.https://twitter.com/Capitals/status/1493799799170031617?s=20&t=V90DbDSPCQ8d3_edM_7b6Q
Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отдал одну голевую передачу, набрав 23-е очко в 46-м матче и превзойдя прошлогодний показатель (22 очка за 51 игру). Нападающие Евгений Кузнецов и Яков Тренин результативными действиями не отметились.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: МакКарон, 42:43. — Снивли, 4:17. Дженсен, 43:31. Овечкин, 44:33 (бол.), 58:37.
Владимир Тарасенко (2+1) и Павел Бучневич (0+3) набрали по три очка в гостевом матче против «Оттавы». Форвард «Блюз» Клим Костин отметился голевой передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Штюцле, 16:27 (бол.). Келли, 26:53. — Шенн, 13:20. Тарасенко, 22:15 (бол.), 57:49. Томас, 25:34. Сундквист, 50:00.
Евгений Малкин заработал первое очко после возвращения из ковид-протокола, отдав результативную передачу на Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» забросил свою 500-ю шайбу в карьере.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 5:4 ОТ (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)
Голы: Симон, 14:09. Кросби, 16:34 (бол.). Гюнцел, 52:36 (бол.). Руведел, 52:54. Летанг, 60:31. — Жиру, 13:47. Лоутон, 20:57. Силер, 30:43. Браун, 37:09.
Два очка Никиты Кучерова (1+1) и голевая передача Михаила Сергачева помогли «Тампе» обыграть в гостях «Нью-Джерси». Андрей Василевский оформил 22 сейва и одержал 26-ю победу в сезоне, выйдя в единоличные лидеры НХЛ по этому показателю.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)
Голы: Мерсер, 8:27. Шарангович, 19:04 (бол.). Хьюз, 21:48. — Марун, 9:05. Стэмкос, 35:32. Киллорн, 36:13. Хедман, 47:17. Кучеров, 49:14. Белльмар, 50:21.
Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и был признан первой звездой матча против «Бостона».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Хытил, 46:45. — Койл, 3:39.
Победный буллит: Миллер