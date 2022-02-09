Хоккей. Россия - Швейцария. Первая игра наших на Олимпиаде. Забили и уже подрались. Онлайн!

Команда Жамнова открывает мужской хоккейный турнир
- В мужском турнире Олимпиады принимают участие 12 сборных
- Соперниками российской команды станут сборные Швейцарии, Чехии и Дании
- Анонс мужского турнира читайте здесь
- Наша сборная готовилась к турниру с середины января, но не сыграла ни одного контрольного матча
41` Третий период начинается с удаления у Швейцарии, ударили по рукам нашего вратаря. Минуту соперники будут играть в формате 4 на 4, а потом уже большинство будет у наших.
40` Завершен второй период. Две минуты меньшинства убили. Две остались на начало третьего.
38` 2+2 дают Слепышеву. На ровном месте получили двойной малый штраф. И это еще повезло. Могли арбитры дать и пять минут.
38` У Слепышева сдали нервы. После свистка боднул соперника головой. Не сильно, но арбитры были рядом. Точно будет удаление.
36` Швейцарцы отстояли в меньшинстве, но наши выровняли игру.
34` А вот теперь большинство уже будет у наших. Удаляют швейцарца за удар клюшкой.
33` Потасовка у ворот швейцарцев. Воронков и Мюллер напихали друг другу перчатками в лицо. Насели на вратаря наши, швейцарцы стали отбиваться кулаками. По два человека из каждой команды удаляют судьи.
31` Давят швейцарцы уже в равных составах. Снова спасает Федотов. Явное преимущество у соперников во втором периоде.
29` И еще раз выручил Федотов. Это меньшинство тоже отыграли, но уже с большим трудом.
28` В перекладину попадают швейцарцы. Зазвенело за спиной у Федотова. Повезло сейчас. Но еще минуту играть без одного игрока.
27` Удаление у наших. Галиев задел соперника высоко поднятой клюшкой. Второй раз в матче наши будут играть в меньшинстве.
25` Хороший момент был у Владимира Ткачева, выкатывался на пятачок, Берра поймал шайбу ловушкой
21` Начинается второй период. После первого мы впереди 1:0. А по броскам в створ минимальное преимущество у Швейцарии — 9:8
20` 1:0. Гол!. Забивает Слепышев за две с половиной секунды до сирены. Попал между ног голкиперу и шайба от конька защитника швейцарцев залетела в ворота.
10` Равная игра идет, а по броскам в створ ворот швейцарцы даже впереди 7:6
4` Наше первое звено Гусев — Шипачев — Григоренко выглядит отлично. Когда лидеры на площадке, швейцарцы думают только о том, чтобы отбиться
6` В равных составах теперь играем, пару опасных моментов соперники создали, но в защите все сыграли без ошибок.
4` Две минуты в меньшинстве придется играть нашим. Удален защитник Александр Никишин
1` Началось. В воротах у нас Иван Федотов. У швейцарцев — опытный Рето Берра.https://twitter.com/russiahockey/status/1491327207020834817
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Хоккей. Мужчины. Групповой этап
Группа В
ОКР — Швейцария — 1:0 (1:0, 0:0)
Голы: Слепышев, 20
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