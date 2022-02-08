Десятое золото России или первое Финляндии? В Пекине начинается главный хоккей

Команда Алексея Жамнова готовится защищать титул.

Команда Алексея Жамнова готовится защищать титул.

Олимпийский хоккейный турнир удастся даже без игроков НХЛ. Доказательство тому — Пхенчхан-2018 и финал между Россией и Германией. Да, уровень турнира ниже. Да, о победителе нельзя будет со стопроцентной уверенностью сказать, что перед нами сильнейшая хоккейная страна. Но бой за золото будет, причем очень интересный. Реальных претендентов на победу хватает.

Календарь хоккейного турнира зимней Олимпиады

Россия — не единственный фаворит

В Корею команда под руководством Олега Знарка летела в статусе безоговорочного фаворита и действительно не испытывала больших проблем, за исключением дебютного и финального матчей. Но больше не будет волшебника Дацюка и вундеркинда Капризова — первый не играет на международном уровне в силу возраста, второй зажигает в НХЛ.

Получится ли у Шипачева с Гусевым разрывать оборону соперников так, как это делало суперзвено четырехлетней давности? Пока большой вопрос. Капитан московского «Динамо» проводит едва ли не лучший сезон в карьере, а вот автор спасительной шайбы на ОИ-2018 после вояжа в Америку сбавил в физике. Возможно, Алексей Жамнов забудет их трио еще с одним энхаэловцем с Евгением Дадоновым и разведет Вадима с Никитой по разным звеньям. Но вопрос о потенциале атакующих линий все еще открыт.

И он тесно перекликается с отсутствием главного российского бомбардира КХЛ Андрея Кузьменко. Форвард СКА даже на тренировках был хорош — положил пять шайб за две двусторонки. Но, по словам тренерского штаба, атакующие функции второго звена больше подходят другим людям.

Кому конкретно — посмотрим в матчах со сборными Швейцарии и Дании. Идеально для набора скорости, хотя швейцарцам палец в рот не клади. Если к субботней встрече с чехами о Кузьменко никто не вспомнит — хорошо. Но, похоже, понервничать, глядя на оборонительный российский хоккей, все-таки придется.

Снова финны и канадцы

Кто же будет главной угрозой для сборной России? Лица все те же — финалисты двух последних ЧМ. Финны давно приучили к тому, что справляются с соперниками любой сложности даже без игроков НХЛ. Снова будет Марко Анттила, закопавший российскую дрим-тим с Овечкиным, Кузнецовым, Кучеровым и Василевским. Укативший в Швейцарию Юусо Хиетанен напомнит о себе российским болельщикам, как и еще целая группа игроков, из которых можно составить сборную звезд КХЛ не хуже, чем из российских. Нельзя не вспомнить опытного знаменосца Валттери Филппулу. А на сладенькое — готовое уфимское звено Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Ну, а Канада может решать серьезные задачи даже двадцатым составом. Поэтому их в фавориты можно записать без лишней аналитики, просто за кленовый лист на груди. Посмотрим, кто из этого состава станет еще одним Эндрю Манджапани. Из интересных лиц бросается в глаза обладатель Кубка Стэнли-2006 Эрик Стаал — такой опытный боец легко поможет новому поколению канадских звезд: успевшему стать чемпионом мира первому номеру драфта-2021 Оуэну Пауэру и начавшему феерить на МЧМ Мэйсону Мактавишу. Россияне испытали некоторые проблемы с канадцами даже на домашнем этапе Евротура, где были в основном игроки из КХЛ и Германии. Что же будет при таком усилении?

А где США и Швеция?

У американцев не так много качественных игроков в Европе, поэтому пришлось обращаться за помощью к студенческой лиге NCAA. «Звездно-полосатые» вновь, как до 90-х, будут представлены игроками из университетов. Правда, лишь наполовину: им помогут, например, Кенни Агостино и Энди Миле из «Торпедо», а еще проведший 72 матча в НХЛ Аарон Несс и защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер. Рассматривать талантливый, но не особо мастеровитый состав в качестве фаворитов сложно. Хотя, конечно, новое «Чудо на льду» может случиться в любой момент.

Шведы тоже резко просели без игроков НХЛ — среди европейских стран «Тре Крунур» имеют там наибольшее представительство. У них очень крутая вратарская линия с Ларсом Юханссоном, Магнусом Хелльбергом и Адамом Рейдеборном. Но в нападении и защите звезд маловато даже по европейским масштабам. Во всяком случае, рядом с северными соседями состав немного меркнет.

Могут ли выстрелить чехи, словаки и немцы?

Могут, снова вспоминаем 2018-й. Чехия до последнего боролась за медали, а Германия вообще чуть не выиграла золото. Бундестим привезла в Пекин десятерых творцов того чуда, а у чехов будет сам Давид Крейчи — 1118 матчей за «Бостон» и Кубок Стэнли 2011-го. Словаки же постепенно возрождаются из пепла — до славных времен начала нулевых им пока далековато, но крепкий состав с 19-летним проспектом Самуэлем Княжко может сотворить немало веселья.

А если не словаки, то его обязательно сотворит кто-нибудь другой. Поэтому ждем начала хоккейного турнира — осталось совсем чуть-чуть.

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