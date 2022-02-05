Каприз в «овечьей шкуре». Российский нападающий собрал овации Вегаса

Кирилл зажег в конкурсной программе «звездного уик-энда» НХЛ.

Кирилл зажег в конкурсной программе «звездного уик-энда» НХЛ.

Пока одна часть хоккейного мира концентрируется в олимпийском Пекине, в панике ожидая коронавирусных новостей, другая собирает игроков из всех уголков Северной Америки на мероприятие, которое вполне могли бы и отменить.

НХЛ не стала отпускать своих игроков туда, где жесткие карантинные ограничения и ежедневные ПЦР-тесты, но как будто назло решила провести звездный пир в Вегасе во время «омикрона».

Правда, и сюда прилетели не все звезды. Прежде всего нет Александра Овечкина, который в последние годы Матч звезд пропускает.

С возрастом Ови потерял интерес к подобным событиям и три последних раза приглашения отклонял, предпочитая отдохнуть. За что получал двухматчевую дисквалификацию, ведь игнорировать мероприятия лиги — это нарушение корпоративной солидарности.

На этот раз дисквалификации не будет. Овечкин попал в ковид-протокол — причина уважительная, есть QR-код переболевшего.

В Лас-Вегас прилетели трое россиян: Андрей Василевский, Кирилл Капризов и Евгений Кузнецов. Но и без Овечкина на льду не обошлось.

В первый день «звездного уик-энда» проходили конкурсы хоккейного мастерства с разной степенью выдумки. Были традиционные вроде забегов на скорость, бросков на силу и точность. Были и совсем необычные вроде бросков по фонтанам.

В конкурсе на самый красивый буллит принимал участие Кирилл Капризов, и он устроил настоящее шоу.

Перед выступлением форвард снял свой зеленый свитер «Миннесоты», а под ним оказалось джерси «Вашингтона» с восьмеркой Овечкина. Кирилл тщательно подготовил образ — желтые шнурки, задранный на спине свитер, белый шлем, который привез ему партнер Овечкина Кузнецов, даже клюшка была перемотана как у Ови.

Трибуны были в восторге. Да и соцсети отреагировали стремительно.

Во-первых, это заметил сам Овечкин.

Не остались в стороне и СММ-менеджеры «Вашингтона».

А вот жюри перфоманс Капризова оценило не очень высоко. Он набрал 47 очков из 60 возможных и занял лишь пятое место. Победителем же стал местный защитник Алекс Пьетранджело, исполнивший свой буллит под бой светящихся барабанов.

Он получил 64 балла из 60. Не спрашивайте как.

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