Каприз в «овечьей шкуре». Российский нападающий собрал овации Вегаса

Пока одна часть хоккейного мира концентрируется в олимпийском Пекине, в панике ожидая коронавирусных новостей, другая собирает игроков из всех уголков Северной Америки на мероприятие, которое вполне могли бы и отменить.
НХЛ не стала отпускать своих игроков туда, где жесткие карантинные ограничения и ежедневные ПЦР-тесты, но как будто назло решила провести звездный пир в Вегасе во время «омикрона».https://twitter.com/NHL/status/1489783297597128705
Правда, и сюда прилетели не все звезды. Прежде всего нет Александра Овечкина, который в последние годы Матч звезд пропускает.
С возрастом Ови потерял интерес к подобным событиям и три последних раза приглашения отклонял, предпочитая отдохнуть. За что получал двухматчевую дисквалификацию, ведь игнорировать мероприятия лиги — это нарушение корпоративной солидарности.
На этот раз дисквалификации не будет. Овечкин попал в ковид-протокол — причина уважительная, есть QR-код переболевшего.https://twitter.com/Capitals/status/1489804541465792513
В Лас-Вегас прилетели трое россиян: Андрей Василевский, Кирилл Капризов и Евгений Кузнецов. Но и без Овечкина на льду не обошлось.
В первый день «звездного уик-энда» проходили конкурсы хоккейного мастерства с разной степенью выдумки. Были традиционные вроде забегов на скорость, бросков на силу и точность. Были и совсем необычные вроде бросков по фонтанам.https://twitter.com/JacketsInsider/status/1489772217600643073
В конкурсе на самый красивый буллит принимал участие Кирилл Капризов, и он устроил настоящее шоу.https://twitter.com/NHLde/status/1489784460816044035
Перед выступлением форвард снял свой зеленый свитер «Миннесоты», а под ним оказалось джерси «Вашингтона» с восьмеркой Овечкина. Кирилл тщательно подготовил образ — желтые шнурки, задранный на спине свитер, белый шлем, который привез ему партнер Овечкина Кузнецов, даже клюшка была перемотана как у Ови.https://twitter.com/drosennhl/status/1489783032298885120
Трибуны были в восторге. Да и соцсети отреагировали стремительно.
Во-первых, это заметил сам Овечкин.https://twitter.com/rmnb/status/1489810052907253763
Не остались в стороне и СММ-менеджеры «Вашингтона».https://twitter.com/Capitals/status/1489797123470020617
А вот жюри перфоманс Капризова оценило не очень высоко. Он набрал 47 очков из 60 возможных и занял лишь пятое место. Победителем же стал местный защитник Алекс Пьетранджело, исполнивший свой буллит под бой светящихся барабанов.https://twitter.com/AouabdiaYakoub/status/1489842501183852551
Он получил 64 балла из 60. Не спрашивайте как.
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