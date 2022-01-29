«Даллас» вывел из обращения номер Сергея Зубова. Кузнецов и Орлов испортили праздничный вечер

В знаменательный для «Старз» вечер команда не забросила ни одной шайбы.

В знаменательный для «Старз» вечер команда не забросила ни одной шайбы.

Спустя девять лет после того, как «Ванкувер» вывел из обращения 10-й номер Павла Буре, в НХЛ появился второй россиянин, удостоившийся подобной чести. Сергей Зубов — без сомнений, величайший защитник за всю 54-летнюю историю «Даллас Старз». По сей день он остается обладателем ключевых рекордов франшизы среди игроков обороны: 839 матчей, 111 голов, 438 результативных передач, 549 очков, показатель полезности «+103». В ноябре 2019 года Зубов был введен в Зал хоккейный славы.

Приход российского легионера в июне 1996-го стал революционным для «Далласа»: еще никогда за клуб не выступал настолько яркий защитник, способный разгонять атаки команды на уровне элитных центрфорвардов НХЛ. Наиболее ярко Сергей показал это еще в чемпионских «Рейнджерс» 1994 года, набрав 89 (12+77) очков в регулярном чемпионате и став лучшим бомбардиром команды.

Возможно, во времена «Старз» конца 90-х — начала 00-х оборонительная модель главного тренера Кена Хичкока не позволяла Зубову демонстрировать максимальную результативность, но она позволила ему стать качественным универсалом. Помимо ярких атакующих эпизодов болельщики «Старз» до сих пор вспоминают, насколько хорош был россиянин при позиционной обороне и в отборе шайбы. С таким лидером в обороне «Даллас» не мог остаться без Кубка Стэнли, и клуб завоевал его в 1999 году.

Изначально торжественная церемония была запланирована на одну из домашних игр сезона-2020/21, но из-за пандемии коронавируса клуб перенес мероприятие на следующий год. Зубов прошелся по зеленой ковровой дорожке вместе дочерью Анастасией и женой Ириной, которую позднее во время произношения своей речи он очень трогательно поблагодарил за поддержку на русском и английском языках.

Сама церемония доказала, что клуб принял правильное решение о ее переносе. Болельщики на арене «Далласа» создали невероятную атмосферу, тепло и громко приветствуя не только Зубова, но и некоторых почетных гостей — в частности, легендарного нападающего «звезд» Майка Модано и бывшего генменеджера Боба Гейни, в свое время обменявшего русского защитника из «Питтсбурга» и выстроившего чемпионскую команду-1999.

Все хоккеисты «Далласа» наблюдали за церемонией со скамейки запасных. На раскатку перед матчем против «Вашингтона» они вышли в ретросвитерах «Старз» с фамилией «Зубов» и номером «56» на спинах — герой вечера сперва поприветствовал их, а затем понаблюдал за разминкой с тренерской позиции.

«Даллас» рассчитывал продолжить праздничный вечер, поразив ворота «Вашингтона» уже на 42-й секунде матча. Однако гол Джо Павелски был отменен из-за офсайда, и на этом веселье в «Американ Эйрлайнс центре» закончилось.

Голкипер «Старз» Брэйден Холтби, отыгравший 10 лет в «Вашингтоне» и ставший одним из ключевых хоккеистов чемпионского плей-офф Кубка Стэнли 2018 года, проводил свой первый матч в карьере против бывшей команды. Экс-одноклубники тепло поприветствовали канадца на раскатке, а затем устроили ему худший матч в нынешнем сезоне. За первые два периода Холтби пропустил пять голов на 27 бросков, после чего был заменен на Джейка Оттинджера

На старте матча «Вашингтон» дважды реализовал большинство — важную роль в этом сыграл Евгений Кузнецов. На второй минуте игры он положил начало голевой атаке, завершившуюся пасом из угла Никласа Бэкстрема и точным броском Тома Уилсона. Через шесть минут Кузнецов собственноручно вывел на голевой выстрел в касание защитника Джона Карлсона.

За три минуты до конца второго периода при счете 4:0 результативным действием отметился Дмитрий Орлов. Защитник «Вашингтона» не позволил выбросить шайбу из своей зоны Йону Клингбергу, сделав короткую откидку на синей линии. Подхвативший шайбу Бэкстрем докатил до центра зоны и нанес точный бросок, набрав третье очко в матче (1+2).

Российские легионеры «Далласа», как и остальная команда, не смогли порадовать Сергея Зубова заброшенными шайбами. Александр Радулов провел на льду 15 минут и заработал «-2», а Денис Гурьянов, нанеся в сумме восемь бросков за 17:15 минуты, так и не сумел поразить ворота Витека Ванечека, оформившего свой второй шатаут в сезоне.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в третьей встрече подряд остался без набранных очков, но на сей раз это не помешало его команде одержать победу, наверняка вернувшую уверенность игрокам «Кэпиталз» после череды неудач и совершенно точно испортившую праздничный вечер имени Сергея Зубова в Далласе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» (Даллас) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Голы: Уилсон, 1:29 (бол.). Карлсон, 7:54 (бол.). Ван Римсдайк, 13:08. МакМайкл, 32:03. Бэкстрём, 36:50.

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