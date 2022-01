«Когда мы взяли Кубок Стэнли, то ездили как ковбои по Техасу». В Далласе зафиксируют легендарный статус Зубова

Второй раз в истории свитер российского игрока поднимут под своды дворца НХЛ. 2013 год — Павел Буре в Ванкувере, и вот теперь — Сергей Зубов в Далласе.

Сергей Зубов был обменян в «Даллас» всего через несколько лет после переезда команды в Техас и с первых же сезонов стал лидером франшизы, за три сезона приведя клуб к Кубку Стэнли

Зубов по сей день удерживает лидерство в списке защитников-бомбардиров за всю историю «Далласа», причем ближайшего преследователя россиянин опережает более чем на 200 очков

Еще в конце 2019 года клуб из Техаса объявил о том, что свитер Зубова будет поднят под своды домашней арены «Старз», но церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса

«Гашек был достоин Кубка Стэнли, но мы играли, как Терминаторы»

— Сергей, какие у вас самые яркие впечатления о чемпионском параде в Далласе, когда вы завоевали Кубок Стэнли в 1999 году? Ваши соперники по финалу из «Баффало» до сих пор спорят, что Бретт Халл забил ногой решающий гол в третьем овертайме шестого матча.

— Пусть спорят. Гол был засчитан. Шайба попала куда нужно. И у нас посильнее была команда. Не получилось бы в шестом — мы приехали бы в Даллас и в седьмом матче победили «Сэйбрз».

Парад победы в Техасе получился своеобразным. Мы катались вокруг арены, и это был праздник в ковбойском стиле, что отвечает духу штата. А больше всего запомнилась встреча в семейном кругу и с друзьями после перелета из Баффало. Такие моменты не забудешь!

— Какому вратарю было труднее забивать в том плей-офф — Патрику Руа в финале Западной конференции или Доминику Гашеку в финале Кубка Стэнли?

— На тот момент Гашек считался самым непробиваемым, и нашей команде пришлось нелегко. Доминатор был главным действующим лицом «Баффало». Пришлось приложить много усилий, чтобы забить этому парню. Гашек — великий игрок.

Но нам повезло иметь в составе Эда Бельфура. Конечно, в тот год Гашек был достоин Кубка Стэнли. Он был на волне, бил все рекорды. Но тут мы выступили в роли Терминаторов.

— Как вам работалось с известным наставником Кеном Хичкоком? Вы сейчас сами тренер — и в клубе работали, и в сборной.

— Хичкок очень выдержанный, терпеливый. Он всегда скажет в лицо, что нужно и что не нужно делать. Как говорят, up in your face. Требовательный. Иногда переходил черту, но всегда был справедлив. Великий тренер.

Я на днях разговаривал с ним по телефону. Он позвонил и объяснил, что у него намечается большое семейное торжество. Извинился и сказал, что не может быть на моей церемонии.

— Вы сами приглашаете гостей на свой праздник?

— Конечно, по составу гостей мы были инициаторами. Была приглашена вся команда 1999 года. Еще ребята, с кем мне довелось провести вместе много лет. Будет много друзей и людей, кто сыграл важную роль в моей карьере и в нашей семейной жизни.

— Сможете ли вы назвать символическую сборную партнеров по «Далласу»?

— В атаке — Майк Модано, Бретт Халл, Йере Лехтинен. В защите со мной — Дериан Хэтчер. В воротах — Эд Бельфур.

«Надо было обменять Бишопа на Василевского»

— Если бы не травма бедра, вы бы играли за «Даллас» и после 2009 года. 38 лет, еще было несколько сезонов впереди. Как вы получили повреждение?

— Та травма произошла намного раньше. Просто был сильный ушиб после удара в борт. Была повреждена сумка, которая держит сустав. И с течением времени сустав начал терять жидкость. Это был долгий процесс, а в итоге хрящик как-то отвалился, и возникли болевые ощущения. Невозможно было терпеть. Операция прошла успешно, удалось задержаться еще на год. Но в конечном итоге я ушел из НХЛ.

— Но вернулись, когда «Даллас» пригласил вас на пост консультанта по хоккейным операциям, и команда в 2020 году вышла в финал Кубка Стэнли.

— Это было в первой части сезона 2019-20. После церемонии в Зале славы в Торонто у меня возникло свободное время. Как раз я закончил свою работу в ХК «Сочи». И с удовольствием согласился поработать на «Старз».

Чемпионат был в самом разгаре, команда катила. Но пандемия немного испортила это ощущение. Тем не менее плей-офф был продолжен, ребята уехали в пузырь.

Там было трудно. Когда ты вживую видишь и ощущаешь матчи, то воспринимаешь их иначе. Но это был хороший опыт, и плей-офф получился классным.

— Чем-то похоже на 1999 год. Только уже «Даллас» был как «Баффало» — в роли аутсайдера. «Тампа» же, мощная, как машина, даже если бы уступила в шестом матче, то взяла бы свое в седьмом. Как вы могли отобрать у них Кубок Стэнли?

— Надо было сделать обмен, отправив Бена Бишопа в «Тампу» и получив Андрея Василевского. И тогда наши шансы бы возросли в несколько раз, — шутит Зубов. — Да, пришлось тяжело. «Лайтнинг» посильнее в любом аспекте — и в линии голкиперов, и по защите, и тем более в нападении. Там очень хороший баланс, и у нас было мало шансов. Тем не менее мы проводили хорошие раунды и против «Колорадо», и с «Вегасом».

Плей-офф получился отличным, а мы смогли быстро поменять стиль игры, подстроиться под определенного соперника, играть на равных.

«Великие защитники есть и сейчас»

— Вы — лучший защитник-бомбардир в истории «Далласа» (549 очков). Ближайший — Джон Клингберг (344). Недавно он просил обмен из «Старз». Как вы думаете, кто сможет побить ваш клубный рекорд?

— Я надеюсь, что с Джоном все будет нормально. Думаю, он найдет какой-то компромисс с клубом. Он очень способный и талантливый игрок. Верю, что вся ситуация с ним прояснится. Клингберг в недалеком будущем, через три-четыре сезона, будет близок к этому достижению. Рекорды для этого и существуют, чтобы следующее поколение использовало их как ориентир. Я буду только рад, если кто-то сделает больше для клуба «Даллас Старз».

— 70–90-е годы — это время великих защитников. Бобби Орр, Пол Коффи, Рэй Бурк, Сергей Зубов, Брайан Лич, Эл Макиннис, Денис Потвин. Набрать 100 очков за сезон не было проблемой. Но если смотреть с нулевых, никто не заработал больше 83 баллов за сезон. Почему?

— Потому что сама игра немного изменилась. Многие команды сейчас уделяют большое внимание катанию, которое стало другим. И сам стиль более организованный, пять человек на льду играют компактнее — и в обороне, и в нападении.

Сейчас в защите есть Джон Карлсон, Эрик Карлссон, они тоже атакуют много. Они дирижеры и в большинстве, и в атаках в равных составах. Могут подключаться. Если мы берем леворуких, то это Виктор Хедман, Роман Йоси, хорошо сейчас проявляет себя Адам Фокс, а также Кэйл Макар и Куинн Хьюз. Ребята есть, и они будут. Дай бог побольше.

— Вы ждали эту церемонию полтора года из-за пандемии. О чем вы думали?

— Ни о чем особенном. В такое время мы живем. Мы были на связи, попытались запланировать это на более поздний срок. Уже ближе к плей-офф. Но на моем старом месте работы невозможно было предугадать, когда появится окно. Поэтому решили не рисковать и сделали церемонию в перерыве на подготовку к Олимпиаде.

Всему свое время. Главное, когда этого хочет клуб. Если бы мне предложили поднять свитер в 2010 году, я бы и тогда согласился.

