Пять моментов, которые бесят в олимпийском Пекине. Открытое письмо Ковальчуку и нашим хоккеистам

Обозреватель «Матч ТВ» одним из первых приехал на зимнюю Олимпиаду-2022 и дает советы нашим хоккеистам, а также менеджеру Илье Ковальчуку, который отвечает за организацию и порядок в сборной России.
Мужская сборная России по хоккею пока работает в Новогорске, завершив второй из трех циклов подготовки. Правда, удается не все задуманное. Раньше на четверг планировался товарищеский матч, но из-за ковида и изоляции его заменили на двустороннюю игру.
Как сообщает официальный сайт ФХР, «красные» обыграли «белых» со счетом 3:0. Потом был овертайм «три на три», и там «красные» тоже победили. А вот в серии буллитов верх взяли «белые».
Илья Ковальчук дал такой комментарий: «Команда завершила второй микроцикл из тренировочной программы, запланированной на сборах. Мы довольны отношением ребят к работе, тренировочный план выполняется, все работают хорошо, с правильным отношением к делу. Видим здоровую конкуренцию в коллективе, как это и должно быть перед подготовкой к серьезному турниру. Артем Анисимов сдал отрицательный тест, провел положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде».
Да, почти нет фамилий. Хотя источники сообщают, что хет-трик в основное время сделал Андрей Кузьменко. Причем он формально до сих пор числится запасным. Но в сборной России специально соблюдают такую секретность, чтобы не выпускать информацию из Новогорска, кто с кем в звеньях занимается, кто больной, а кто здоровый.
Это чудо, если в Пекине ты не подцепишь ковид
Впрочем, эта секретность может оказаться бессмысленной, когда мужская сборная России полетит в Пекин, — чартер назначен на 2 февраля. Я сам только что прошел через это, когда из «Шереметьево» летел с женской сборной России.
Это первый момент, который бесит на пути в олимпийский Пекин. Ты можешь сидеть хоть месяц в изоляции Новогорска. Но уже в Москве ты попадаешь в общий поток народа. Ожидая самолет, ходишь по терминалу С, наверняка что-то съешь в ресторанах общего пользования. В самолете нет жесткого разделения, как в обычном и бизнес-классе. Все сидят вперемешку — журналисты рядом со спортсменами. Вместе с россиянами — представители других стран: белорусы, китайцы. Все ходят в одни и те же туалеты, снимают маску во время двухразового питания.
Но самый ад начинается, когда самолет прилетает в Пекин. На медицинские тесты все идут скопом — спортсмены и обычные гости Олимпиады, россияне, немцы, финны, голландцы. Можно было увидеть даже такую картину, как в очереди на контроль вместе шли россиянин и украинец, о чем-то прекрасно беседуя. Это здорово, что есть такая дружба. Но нет никакой изоляции.
Китайцы весьма быстро проверяют все бумаги. Но потом устраивают настоящий ужас, когда нужно два часа ждать шаттлы, которые развозят людей. Кого-то — в олимпийскую деревню, других — по отелям.
Два часа все буквально спят в креслах после долгого перелета. А затем спускаются на холодный первый этаж за своими чемоданами и баулами. Все виды спорта перемешиваются, толпа как в метро в час пик. Китайские волонтеры орут друг на друга, потому что не знают, что с этой толпой делать. А через несколько часов должны прийти тесты, которые спортсмены сдавали в аэропорту. Если среди них не будет ни одного положительного, вы можете считать это настоящим чудом.
Выполни квест — получи зеленый код
Второй момент, который бесит в олимпийском Пекине, — это гора документов, кои ты должен оформить и заполнить перед вылетом. Этому нужно уделить очень большое внимание. Это похоже на настоящий квест. Вносишь в анкету кучу данных, подгружаешь сканы паспорта, аккредитацию с двух сторон.
И тут важно не ошибиться. Потому что надо получить зеленый QR-код, сообщающий о твоем здоровье. Без этого кода тебя в уже в Шереметьево не посадят на рейс. На этом, кстати, уже погорели биатлонисты. Кто-то зачем-то указал, что раньше болел ковидом в течение последних 30 дней. Но не смог предоставить подтверждающую информацию. В итоге в Пекин не полетел.
Заполнение этих документов — тяжелая муторная работа. Но если ее не выполнить, то можно попасть в неприятную ситуацию. В общем, Илья, оформляйте зеленые коды.
Китайцы ошибаются в тестах
Третий момент, который бесит в олимпийском Пекине, — китайцы позволяют себе такую роскошь, как ошибки в тестах. Я уже слышал о такой ситуации, как журналист в Китае по прилету сдал отрицательный тест. А потом ему через два часа пришло письмо: «Нет, подождите пока выходить из изоляции — у вас положительный тест. Посидите пока на месте, мы все уточним».
А ведь от этого решения зависит судьба спортсменов и целых сборных на Олимпиаде! Но уже первые часы в Пекине показали, что китайские организаторы — очень хаотичные товарищи.
Полная блокада мессенджеров
Четвертый момент, который бесит в олимпийском Пекине, — блокада привычных нам средств связи. Тут не работают вотсап, телеграм, гугл, ютуб, инстаграм, фейсбук. Я столкнулся с тем, что мне сообщения приходили. Но открыть я ничего не мог, и на них словно стоял блок.
Потом я уточнил, что китайцы еще в 2017 году заблокировали вотсап. Потому что хотели иметь доступ к зашифрованным данным, но создатели мессенджера такой доступ им не дали.
Поэтому первые часы по приезде ты занимаешься тем, что устанавливаешь себе VPN, чтобы получить доступ ко всем своим чатам и общению с близкими. Это очень раздражает. Только олимпийская сеть Beijing2022 работает без таких ограничений. Но до нее еще нужно добраться.
С едой все непросто
Наконец, пятый момент, который бесит в олимпийском Пекине: мы готовились к тому, что все будут сидеть в изоляции и нельзя выходить в город. Но в олимпийском пузыре весьма скудный выбор в местных магазинах и ресторанах. Я надеюсь, что в олимпийской деревне будут кормить как надо. Хотя обычно атлеты жалуются на местную еду, и я даже помню, как на Олимпиаде то ли в Ванкувере, то ли в Турине наши хоккеисты постоянно питались в ресторане за пределами олимпийской деревни, чтобы не сидеть на одной пицце и макаронах.
Но нужно быть готовыми к тому, что альтернативы в Пекине просто нет. Я слышал, журналисты в медиацентре наловчились как-то оформлять себе доставку из внешнего мира, когда заказ приходит в почтовый офис. Но нужную еду на всю команду так не передашь.
Хотел пошутить: Илья, везите с собой с родины ящики тушенки. Но в этой шутке есть большая доля правды. Вопрос питания, может быть, вам еще предстоит решать.
…И это только мои первые впечатления от первых часов на китайской земле. Прилетел первый чартер с нашими олимпийцами. В нем уже несколько человек с положительными тестами. Хаос в заполнении бумаг и получении багажа. Растерянные китайские волонтеры, которые ходят в защитных скафандрах с красным флагом и желтыми серпом-молотом, а замученные от перелета иностранцы шепчут на них, как змеи: «Проклятые коммунисты…»
Никакого ощущения праздника на этой Олимпиаде я пока не вижу. Наоборот, такое чувство, что мы все прилетели будто на войну.