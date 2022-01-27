Пять моментов, которые бесят в олимпийском Пекине. Открытое письмо Ковальчуку и нашим хоккеистам

Хочется праздника, а накрывают суровые реалии.

Хочется праздника, а накрывают суровые реалии.

Обозреватель «Матч ТВ» одним из первых приехал на зимнюю Олимпиаду-2022 и дает советы нашим хоккеистам, а также менеджеру Илье Ковальчуку, который отвечает за организацию и порядок в сборной России.

Мужская сборная России по хоккею пока работает в Новогорске, завершив второй из трех циклов подготовки. Правда, удается не все задуманное. Раньше на четверг планировался товарищеский матч, но из-за ковида и изоляции его заменили на двустороннюю игру.

Как сообщает официальный сайт ФХР, «красные» обыграли «белых» со счетом 3:0. Потом был овертайм «три на три», и там «красные» тоже победили. А вот в серии буллитов верх взяли «белые».

Илья Ковальчук дал такой комментарий: «Команда завершила второй микроцикл из тренировочной программы, запланированной на сборах. Мы довольны отношением ребят к работе, тренировочный план выполняется, все работают хорошо, с правильным отношением к делу. Видим здоровую конкуренцию в коллективе, как это и должно быть перед подготовкой к серьезному турниру. Артем Анисимов сдал отрицательный тест, провел положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде».

Да, почти нет фамилий. Хотя источники сообщают, что хет-трик в основное время сделал Андрей Кузьменко. Причем он формально до сих пор числится запасным. Но в сборной России специально соблюдают такую секретность, чтобы не выпускать информацию из Новогорска, кто с кем в звеньях занимается, кто больной, а кто здоровый.

Это чудо, если в Пекине ты не подцепишь ковид

Впрочем, эта секретность может оказаться бессмысленной, когда мужская сборная России полетит в Пекин, — чартер назначен на 2 февраля. Я сам только что прошел через это, когда из «Шереметьево» летел с женской сборной России.

Это первый момент, который бесит на пути в олимпийский Пекин. Ты можешь сидеть хоть месяц в изоляции Новогорска. Но уже в Москве ты попадаешь в общий поток народа. Ожидая самолет, ходишь по терминалу С, наверняка что-то съешь в ресторанах общего пользования. В самолете нет жесткого разделения, как в обычном и бизнес-классе. Все сидят вперемешку — журналисты рядом со спортсменами. Вместе с россиянами — представители других стран: белорусы, китайцы. Все ходят в одни и те же туалеты, снимают маску во время двухразового питания.

Но самый ад начинается, когда самолет прилетает в Пекин. На медицинские тесты все идут скопом — спортсмены и обычные гости Олимпиады, россияне, немцы, финны, голландцы. Можно было увидеть даже такую картину, как в очереди на контроль вместе шли россиянин и украинец, о чем-то прекрасно беседуя. Это здорово, что есть такая дружба. Но нет никакой изоляции.

Фото: © Сергей Лисин / Матч ТВ

Китайцы весьма быстро проверяют все бумаги. Но потом устраивают настоящий ужас, когда нужно два часа ждать шаттлы, которые развозят людей. Кого-то — в олимпийскую деревню, других — по отелям.

Два часа все буквально спят в креслах после долгого перелета. А затем спускаются на холодный первый этаж за своими чемоданами и баулами. Все виды спорта перемешиваются, толпа как в метро в час пик. Китайские волонтеры орут друг на друга, потому что не знают, что с этой толпой делать. А через несколько часов должны прийти тесты, которые спортсмены сдавали в аэропорту. Если среди них не будет ни одного положительного, вы можете считать это настоящим чудом.

Выполни квест — получи зеленый код

Второй момент, который бесит в олимпийском Пекине, — это гора документов, кои ты должен оформить и заполнить перед вылетом. Этому нужно уделить очень большое внимание. Это похоже на настоящий квест. Вносишь в анкету кучу данных, подгружаешь сканы паспорта, аккредитацию с двух сторон.

И тут важно не ошибиться. Потому что надо получить зеленый QR-код, сообщающий о твоем здоровье. Без этого кода тебя в уже в Шереметьево не посадят на рейс. На этом, кстати, уже погорели биатлонисты. Кто-то зачем-то указал, что раньше болел ковидом в течение последних 30 дней. Но не смог предоставить подтверждающую информацию. В итоге в Пекин не полетел.

Заполнение этих документов — тяжелая муторная работа. Но если ее не выполнить, то можно попасть в неприятную ситуацию. В общем, Илья, оформляйте зеленые коды.

Китайцы ошибаются в тестах

Третий момент, который бесит в олимпийском Пекине, — китайцы позволяют себе такую роскошь, как ошибки в тестах. Я уже слышал о такой ситуации, как журналист в Китае по прилету сдал отрицательный тест. А потом ему через два часа пришло письмо: «Нет, подождите пока выходить из изоляции — у вас положительный тест. Посидите пока на месте, мы все уточним».

А ведь от этого решения зависит судьба спортсменов и целых сборных на Олимпиаде! Но уже первые часы в Пекине показали, что китайские организаторы — очень хаотичные товарищи.

Полная блокада мессенджеров

Четвертый момент, который бесит в олимпийском Пекине, — блокада привычных нам средств связи. Тут не работают вотсап, телеграм, гугл, ютуб, инстаграм, фейсбук. Я столкнулся с тем, что мне сообщения приходили. Но открыть я ничего не мог, и на них словно стоял блок.

Потом я уточнил, что китайцы еще в 2017 году заблокировали вотсап. Потому что хотели иметь доступ к зашифрованным данным, но создатели мессенджера такой доступ им не дали.

Поэтому первые часы по приезде ты занимаешься тем, что устанавливаешь себе VPN, чтобы получить доступ ко всем своим чатам и общению с близкими. Это очень раздражает. Только олимпийская сеть Beijing2022 работает без таких ограничений. Но до нее еще нужно добраться.

С едой все непросто

Наконец, пятый момент, который бесит в олимпийском Пекине: мы готовились к тому, что все будут сидеть в изоляции и нельзя выходить в город. Но в олимпийском пузыре весьма скудный выбор в местных магазинах и ресторанах. Я надеюсь, что в олимпийской деревне будут кормить как надо. Хотя обычно атлеты жалуются на местную еду, и я даже помню, как на Олимпиаде то ли в Ванкувере, то ли в Турине наши хоккеисты постоянно питались в ресторане за пределами олимпийской деревни, чтобы не сидеть на одной пицце и макаронах.

Но нужно быть готовыми к тому, что альтернативы в Пекине просто нет. Я слышал, журналисты в медиацентре наловчились как-то оформлять себе доставку из внешнего мира, когда заказ приходит в почтовый офис. Но нужную еду на всю команду так не передашь.

Хотел пошутить: Илья, везите с собой с родины ящики тушенки. Но в этой шутке есть большая доля правды. Вопрос питания, может быть, вам еще предстоит решать.

…И это только мои первые впечатления от первых часов на китайской земле. Прилетел первый чартер с нашими олимпийцами. В нем уже несколько человек с положительными тестами. Хаос в заполнении бумаг и получении багажа. Растерянные китайские волонтеры, которые ходят в защитных скафандрах с красным флагом и желтыми серпом-молотом, а замученные от перелета иностранцы шепчут на них, как змеи: «Проклятые коммунисты…»

Никакого ощущения праздника на этой Олимпиаде я пока не вижу. Наоборот, такое чувство, что мы все прилетели будто на войну.

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