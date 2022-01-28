Панарина освистали в Коламбусе. Он организовал три гола в ворота бывшей команды

Для победы не хватило, а «Рейнджерс» плюс ко всему потеряли лучшего бомбардира.

Для победы не хватило, а «Рейнджерс» плюс ко всему потеряли лучшего бомбардира.

Матч в Коламбусе – это всегда дополнительный вызов для Артемия Панарина. Здесь он провел два отличных сезона, став кумиром фанатов, но теперь приезжает сюда исключительно в качестве соперника.

Вот и на этот раз первые касания шайбы Панариным сопровождались свистом и гудением трибун. Никак местные болельщики не могут простить нашему форварду то, что он сменил их провинциальный городок на Нью-Йорк.

Правда, свистеть им долго не пришлось. Панарин успокоил самых буйных уже на второй минуте, когда точно бросил под руку голкиперу «Блю Джекетс» Йонасу Корписало.

А вскоре гости забил и во второй раз, и вновь с участием нашего Хлебушка, который сделал голевую передачу.

Но «Коламбус» быстро пришел в себя. Хозяева отыграли две шайбы в течение двух минут, а во втором периоде забросили еще дважды.

Не самый удачный вечер выдался у голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева, пропустившего четыре шайбы после 18 бросков. В двух голах нашего вратаря можно и упрекнуть.

Проигрывая 2:4, «Рейнджерс» провели ударный третий период. За 20 минут они обрушили на ворота Корписало 20 бросков. Хозяева ответили лишь тремя.

На забросить гостям удалось лишь раз. В большинстве Панарин выдал идеальный пас на Мику Зибанежада, который с точки Овечкина из левого круга вбрасывания сократил отставание до минимума.

В концовке гости сменили вратаря на шестого полевого, но потеряли шайбу и получили гол в пустые ворота через полплощадки.

Обидное поражение, но это еще не все неприятности. В третьем периоде получил травму защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, который на данный момент является лучшим бомбардиром команды. В столкновении с Владиславом Гавриковым у борта Фокс получил повреждение, ушел в раздевалку и на льду больше не появился.

Ньюйоркцы покинули Коламбус без очков и не смогли вернуть себе первое место в дивизионе. Сейчас в Столичной восьмерке сразу троевластие – «Каролина», «Питтсбург» и «Рейнджерс» набрали по 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Голы: Нюквист, 5:49. Дженнер, 7:28 (бол.), 32:27. Курали, 26:18, 57:46. — Панарин, 1:29. Гудроу, 4:44. Зибанежад, 47:12 (бол.).

Евгений Малкин забросил единственную шайбу «Питтсбурга» в ворота «Сиэтла» и продлил свою результативную серию до шести матчей. «Пингвинз» проиграли в овертайме и впервые потеряли очки после возвращения Малкина в состав.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Малкин, 48:41 (бол.). — Маккен, 56:04. Ларссон, 61:17.

Андрей Свечников стал автором победного буллита в ворота «Оттавы».

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пол, 24:31. Форментон, 45:50. — Степан, 22:31. Нидеррайтер, 56:38.

Победный буллит: Свечников

Владимир Тарасенко отличился голевым пасом.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Саад, 6:15, 29:57. Шенн, 13:59. Кайру, 44:10. О'Райли, 58:59 (бол.). — Баклунд, 10:34.

Андрей Василевский отразил 31 бросок из 33. Эта победа стала 24-й в сезоне для нашего вратаря. По этому показателю он на первом месте в лиге.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Киллорн, 21:46 (бол.). Жозеф, 34:16 (мен.). Сирелли, 51:55. — Северсон, 4:33 (бол.). Хьюз, 50:55.

Читайте также: