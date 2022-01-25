Капризов набрал 100 очков за карьеру! Он уже в компании суперзвезд

А вот Овечкин сломал маску вратарю и потерял лидерство в споре снайперов.

А вот Овечкин сломал маску вратарю и потерял лидерство в споре снайперов.

В ночь на вторник «Миннесота» на своей площадке разгромила тонущий «Монреаль» со счетом 8:2, повторив клубный рекорд результативности. Но не этот факт стал самым ярким событием НХЛовского вечера. По крайне мере для российских болельщиков главной темой стал первый большой юбилей в заокеанской карьере Кирилла Капризова.

Наш форвард в этом матче отдал две голевые передачи и набрал ровно 100 очков за карьеру.

Для этого Кириллу понадобилось чуть более года, ведь прошлый сезон из-за коронавируса начался лишь в середине января, и 92 игры. Лишь три действующих игрока набирали свою первую сотню быстрее Капризова. И все – только звезды. Александру Овечкину понадобилось 77 матчей, Сидни Кросби – 80, Евгению Малкину – 87. В одинаковом темпе с Капризовым шел Коннор Макдэвид. Вот это компания!

100 очков Капризова разделились на 44 гола и 56 передач.

Разумеется, Кирилл установил и клубный рекорд, который до этого принадлежал Брайану Ролстону со 100 очками за 105 матчей. Домашняя арена устроила Капризову такие овации, что он даже засмущался на скамейке. Кто сейчас вспомнит о критике в начале сезона, когда Кирилл не мог долго забить после подписания нового большого контракта?

Кроме сотни, Кирилл в этом матче установил и личный рекорд. Он набирает очки уже в девяти матчах подряд, а «Миннесота» выиграла шесть из восьми матчей в новом году.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)

Голы: Спаржон, 3:04. Фолиньо, 9:22. Дьюар, 24:01. Штурм, 24:23. Цукарелло, 39:30. Болди, 46:04 (бол.). Бенн, 49:58. Фиала, 55:12. — Хоффман, 1:23. Питлик, 44:24.

А вот Александр Овечкин прервал свою семиматчевую очковую серию. «Вашингтон» ни разу не смог поразить ворота голкипера «Вегаса» Робина Ленера и проиграл с минимальным счетом.

В одном из эпизодов Ови со своей любимой точки мощнейшим броском попал в шлем голкиперу и даже погнул его маску, но забить так и не получилось. Ленер отразил все 34 броска и стал первой звездой матча.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Голы: Амадио, 25:29.

Овечкин упустил первое место в списке снайперов. Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, проводящий свой 10-й сезон в НХЛ, впервые добрался до отметки 30 голов. У Артемия Панарина две передачи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Крайдер, 19:58 (бол.). Гудроу, 54:15. — Лизотт, 31:55. Айафалло, 39:21 (бол.).

Победный буллит: Фокс

Никита Задоров забросил шайбу, отдал результативную передачу и стал третьей звездой матча, против «Сент-Луиса», который «Калгари» выиграл с разгромным счетом.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 7:1 (3:1, 4:0, 0:0)

Голы: Задоров, 6:01. Танев, 12:46. Линдхольм, 15:46 (бол.). Монахан, 23:24 (бол.). Коулмэн, 34:11. Ружичка, 36:09. Годро, 39:36. — Бозак, 5:10.

Иван Проворов забросил единственную шайбу «Филадельфии», которая еще ни разу не выиграла в 2022 году.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Проворов, 32:06. — Хинтц, 17:36. Петерсон, 56:35. Павелски, 58:23.

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