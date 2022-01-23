Стена Шестеркин, распасовщик Панарин и новый конкурент Овечкина. Три фактора возрождения «Рейнджерс»

Лучший сезон российского вратаря плюс главный снайпер лиги — равно успех.

Лучший сезон российского вратаря плюс главный снайпер лиги — равно успех.

Четыре года подряд «Нью-Йорк Рейнджерс» пролетали мимо плей-офф — квалификационная серия с «Каролиной» в коронавирусном плей-офф 2020-го не в счет, да и ее «синерубашечники» проиграли в пух и прах. Но, похоже, перестройка команды завершается. После победы над «Аризоной» «Рейнджерс» вышли на первое место в Столичном дивизионе. Получилось весьма эффектно: уступали 1:3, но во второй половине разорвали «койотов» на мелкие кусочки. Артемий Панарин прервал шестиматчевую безголевую серию, которая началась еще до его попадания в ковид-протокол, а его шайба стала победной. По такому поводу он попросил у журналистов после матча водки — интересная альтернатива угощению пиццей от Александра Овечкина.

Возможно, лидерство в дивизионе — временное явление: отстающая всего на два очка «Каролина» имеет четыре игры в запасе. И все-таки постепенно в лиге появляется новый претендент на Кубок Стэнли. Впрочем, пока всерьез оценивать шансы «рейнджеров» рановато — впереди еще полсезона. Но три однозначных фактора успеха выделить можно уже сейчас.

Стена по фамилии Шестеркин

Игорь Шестеркин проводит лучший сезон в карьере. На фоне его успехов меркнет даже главный российский вратарь на протяжении нескольких последних лет Андрей Василевский. Игорь был хорош и в прошлом году, но в межсезонье провел очень качественную работу и рванул в группу претендентов на «Везина Трофи».

Эксперты обращают внимание на стойку Шестеркина — чуть большее расстояние между ног позволяет голкиперу быстро переходить из высокой позиции в среднюю и низкую, а ловушка всегда повернута к шайбе, что позволяет экономить драгоценные миллисекунды при ловле.

Еще один фактор — катание. Да-да, для вратарей оно не менее важно, чем для полевых игроков: от скорости перемещения внутри «краски» зависит очень многое. Наконец, фантастическая игра клюшкой: Игорь максимально надежно играет за воротами, чем может похвастаться далеко не каждый голкипер в НХЛ. Этим он освобождает защитников от большого количества лишней работы, а в некоторых случаях может даже начать перспективную атаку.

93,65% отраженных бросков Шестеркина — на данный момент лучший показатель в лиге. Рано делать громкие заявления, пока мы не увидим Игоря в плей-офф, но у него однозначно есть шансы сотворить невозможное и стать главным голкипером страны.

Полезная работа Панарина

Для «Хлебушка» сезон получается не самый яркий — до гола «Аризоне» и водки с журналистами главный инфоповод с участием Панарина случился, когда он кинул перчатку в главного провокатора НХЛ Брэда Маршана. Но не стоит забывать о том, что сейчас тренер «синерубашечников» Жерар Галлан использует Артемия в несколько ином ключе. Да, у форварда пока всего 11 шайб, но в списке ассистентов с 32 передачами он на втором месте в команде после Адама Фокса — защитника первой пары, главного распасовщика для забрасывающих много шайб Криса Крайдера и Мики Зибанежада.

Панарин тоже работает больше на партнеров, чем на себя. И делает это великолепно — далеко не каждый забивной форвард способен с тем же успехом подносить снаряды. Среди российских игроков на аналогичном уровне это делают разве что Овечкин с Кузнецовым. У «Рейнджерс» одна из сильнейших в лиге спецбригад большинства с Панариным, Крайдером, Зибанежадом, Строумом и Фоксом. Ну, а две мощные атакующие тройки дают «Рейнджерс» тактическую свободу и много игрового времени с шайбой.

Да, Панарин сейчас используется не совсем так, как думалось при его громком переходе из «Коламбуса». Но именно такие нестандартные решения и позволяют выбиться из группы вечных «борцов за плей-офф».

Новый конкурент Овечкина

Ну, а главной забивной силой «Рейнджерс» стал еще один игрок, проводящий лучший сезон в карьере. Крис Крайдер на протяжении половины чемпионата оставался в тени снайперской гонки Александра Овечкина, Леона Драйзайтля и разбушевавшегося в последнее время Остона Мэттьюза. И в эту ночь, когда Ови положил дубль «Оттаве» и должен был выходить на чистое первое место, Крайдер оформил хет-трик и внезапно потеснил российскую легенду.

Сейчас Крайдеру нет равных по игре под воротами. Пятак — его вотчина. Этим и пользуются «Рейнджерс», раз за разом снабжая Криса передачами, и соперники с этим ничего поделать пока не могут.

Форвард нашел великолепную химию с Зибанежадом — впрочем, сложно отыскать игрока, с которым шведский центр бы не спелся.

Интересно будет посмотреть, найдут ли от этих парней противоядие в плей-офф. Но главное — снайперская гонка обостряется до предела. Сейчас у Крайдера и Овечкина по 29 шайб, Драйзайтль отстает всего на одну, но с пятью матчами в запасе. Вторая половина сезона будет очень веселой.

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