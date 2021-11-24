 «Питтсбург» может избавиться от Евгения Малкина. При чем здесь Леброн Джеймс?

Легенда «Пингвинз» Марио Лемье готовится продать свой клуб спустя 22 года. В нем едва ли найдется место российской звезде.

Легенда «Пингвинз» Марио Лемье готовится продать свой клуб спустя 22 года. В нем едва ли найдется место российской звезде.

Прошлый сезон стал худшим в карьере Малкина

Слухи о возможном обмене Евгения Малкина из «Питтсбурга» были неотъемлемой частью последних пяти сезонов НХЛ. Аргументация в пользу ухода звездного россиянина во всех случаях примерно одна и та же: хоккеист не молодеет (летом ему исполнилось 35 лет), с 2009 года он не провел ни одного чемпионата без травм, игровая стабильность снизилась и он с трудом отрабатывает самый дорогой контракт в клубе ($9,5 млн).

Сезон-2020/21 действительно получился для Малкина неудачным. Он выдал худший старт чемпионата в карьере (5 очков и «-3» в 10 матчах), в итоге показав наименьшую среднюю результативность за все 15 лет выступлений в НХЛ (0,85 очка/матч). В 4 встречах плей-офф Малкин хоть и набрал 5 (1+4) очков, но с точки зрения качества игры он уступил место второго центра «Пингвинз» Джеффу Картеру.

Нынешний сезон — контрактный для Джино: летом 2022-го истечет его 8-летнее соглашение с «Питтсбургом». Этот год должен определить дальнейшие перспективы Малкина как в клубе, так и во всей лиге. Предстоящая Олимпиада в Пекине, на которую нападающий должен отправиться в роли первого центра сборной России, — дополнительная мотивация.

Но еще в июне Малкин перенес операцию на правом колене, и это до сих пор мешает ему дебютировать в сезоне — по прогнозам, форвард вернется в игру в середине декабря. С одной стороны, у него будет достаточно времени, чтобы набрать форму к Олимпиаде и решающим играм «Питтсбурга», но большой вопрос: какой именно будет эта форма?

«Питтсбург» хочет приобрести компания Леброна Джеймса

С момента завоевания Кубка Стэнли-2017 «Питтсбург» продолжает стабильно выходить в плей-офф, занимая места в топ-3 своего дивизиона. Однако из пяти серий была выиграна лишь одна — в первом раунде 2018 года у «Филадельфии».

И прежний генменеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд, и нынешний Рон Хэкстолл не оставляли попыток выстроить команду-контендер вокруг своих главных звезд: Малкина, Сидни Кросби и Криса Летанга. Изменившийся лишь точечно состав «Питтсбурга» в текущем сезоне говорит о том, что задача на этот году будет аналогичной.

Тем не менее очевидно, что «перестройка» в «Питтсбурге» начнется совсем скоро. Каждому представителю звездного трио команды уже минимум 34 года, причем у Летанга, как и у Малкина, истекает контракт, а топовых молодых игроков в системе клуба нет — отчасти таким можно считать лишь 27-летнего нападающего Джейка Генцела.

При этом у «Пингвинз» есть один из лучших тренеров НХЛ Майк Салливан, умеющий работать даже с не самым звездным составом. В первых 13 матчах, когда у «Питтсбурга» часто по различным причинам отсутствовал ряд ведущих игроков, команда набрала 14 очков. Опыт и умения Салливана могут помочь во время «перестройки».

То, что «Питтсбург» в скором времени перестанет быть топ-клубом, прекрасно понимает и нынешний владелец Марио Лемье. Легенда «Пингвинз» купил команду в 1999 году, когда она находилась на грани банкротства. Теперь же канадец готов ее продать Fenway Sports Group, которая уже владеет футбольным «Ливерпулем» и бейсбольным «Бостоном». Одним из миноритарных владельцев компании является звезда НБА Леброн Джеймс.

Кросби важнее нынешнего Малкина

По слухам, сделка по продаже «Питтсбурга» может быть завершена в течение ближайших недель, что, по сути, станет окончательным подтверждением грядущей «перестройки».

Есть ли место в обновленной команде Евгению Малкину? Скорее нет, чем да. Тот же Сидни Кросби, чей контракт на $8,7 млн в год будет действовать до конца сезона-2024/25, имеет куда большее влияние на игру команды и ее болельщиков — это можно понять, если сравнить приветствия игроков трибунами домашней арены.

На сегодняшний день Кросби куда более важный хоккеист для «Питтсбурга», чем Малкин. Нынешнее руководство клуба вряд ли бы допустило потерю россиянина, памятуя о его прежних заслугах. Но новым владельцам будет гораздо проще не продлевать контракт с Джино, отправив его на рынок свободных агентов.

С точки зрения перспективы «Питтсбургу» был бы выгоден обмен Малкина до трейд-дедлайна, но с учетом задачи на сезон и текущего состава команда должна сражаться за попадание в плей-офф. Сделать это с Джино, лишь бы он был здоров, будет проще, чем без него.

Для самого Малкина в такой ситуации переход в новый клуб стал бы отличным вариантом продолжения карьеры. Несмотря на все проблемы со здоровьем, Евгений остается топовым центром НХЛ и мог бы пригодиться многим командам лиги, в том числе претендующим на Кубок Стэнли. Главное, чтобы с середины декабря Малкин показал ту самую форму, за которую его по праву считают элитным игроком.

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