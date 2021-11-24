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 «Питтсбург» может избавиться от Евгения Малкина. При чем здесь Леброн Джеймс?

09:00
 «Питтсбург» может избавиться от Евгения Малкина. При чем здесь Леброн Джеймс?
Евгений Малкин / Фото: © Mike Stobe / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru
Легенда «Пингвинз» Марио Лемье готовится продать свой клуб спустя 22 года. В нем едва ли найдется место российской звезде.

Прошлый сезон стал худшим в карьере Малкина

Слухи о возможном обмене Евгения Малкина из «Питтсбурга» были неотъемлемой частью последних пяти сезонов НХЛ. Аргументация в пользу ухода звездного россиянина во всех случаях примерно одна и та же: хоккеист не молодеет (летом ему исполнилось 35 лет), с 2009 года он не провел ни одного чемпионата без травм, игровая стабильность снизилась и он с трудом отрабатывает самый дорогой контракт в клубе ($9,5 млн).

Фото: © Bill Wippert / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru

Сезон-2020/21 действительно получился для Малкина неудачным. Он выдал худший старт чемпионата в карьере (5 очков и «-3» в 10 матчах), в итоге показав наименьшую среднюю результативность за все 15 лет выступлений в НХЛ (0,85 очка/матч). В 4 встречах плей-офф Малкин хоть и набрал 5 (1+4) очков, но с точки зрения качества игры он уступил место второго центра «Пингвинз» Джеффу Картеру.

Нынешний сезон — контрактный для Джино: летом 2022-го истечет его 8-летнее соглашение с «Питтсбургом». Этот год должен определить дальнейшие перспективы Малкина как в клубе, так и во всей лиге. Предстоящая Олимпиада в Пекине, на которую нападающий должен отправиться в роли первого центра сборной России, — дополнительная мотивация.

Но еще в июне Малкин перенес операцию на правом колене, и это до сих пор мешает ему дебютировать в сезоне — по прогнозам, форвард вернется в игру в середине декабря. С одной стороны, у него будет достаточно времени, чтобы набрать форму к Олимпиаде и решающим играм «Питтсбурга», но большой вопрос: какой именно будет эта форма?

«Питтсбург» хочет приобрести компания Леброна Джеймса

С момента завоевания Кубка Стэнли-2017 «Питтсбург» продолжает стабильно выходить в плей-офф, занимая места в топ-3 своего дивизиона. Однако из пяти серий была выиграна лишь одна — в первом раунде 2018 года у «Филадельфии».

И прежний генменеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд, и нынешний Рон Хэкстолл не оставляли попыток выстроить команду-контендер вокруг своих главных звезд: Малкина, Сидни Кросби и Криса Летанга. Изменившийся лишь точечно состав «Питтсбурга» в текущем сезоне говорит о том, что задача на этот году будет аналогичной.

Евгений Малкин, Крис Летанг, Сидни Кросби / Фото: © REUTERS / Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Тем не менее очевидно, что «перестройка» в «Питтсбурге» начнется совсем скоро. Каждому представителю звездного трио команды уже минимум 34 года, причем у Летанга, как и у Малкина, истекает контракт, а топовых молодых игроков в системе клуба нет — отчасти таким можно считать лишь 27-летнего нападающего Джейка Генцела.

При этом у «Пингвинз» есть один из лучших тренеров НХЛ Майк Салливан, умеющий работать даже с не самым звездным составом. В первых 13 матчах, когда у «Питтсбурга» часто по различным причинам отсутствовал ряд ведущих игроков, команда набрала 14 очков. Опыт и умения Салливана могут помочь во время «перестройки».

Марио Лемье / Фото: © Dave Sandford / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

То, что «Питтсбург» в скором времени перестанет быть топ-клубом, прекрасно понимает и нынешний владелец Марио Лемье. Легенда «Пингвинз» купил команду в 1999 году, когда она находилась на грани банкротства. Теперь же канадец готов ее продать Fenway Sports Group, которая уже владеет футбольным «Ливерпулем» и бейсбольным «Бостоном». Одним из миноритарных владельцев компании является звезда НБА Леброн Джеймс.

Кросби важнее нынешнего Малкина

По слухам, сделка по продаже «Питтсбурга» может быть завершена в течение ближайших недель, что, по сути, станет окончательным подтверждением грядущей «перестройки».

Есть ли место в обновленной команде Евгению Малкину? Скорее нет, чем да. Тот же Сидни Кросби, чей контракт на $8,7 млн в год будет действовать до конца сезона-2024/25, имеет куда большее влияние на игру команды и ее болельщиков — это можно понять, если сравнить приветствия игроков трибунами домашней арены.

Фото: © REUTERS / Eric Hartline-USA TODAY Sports

На сегодняшний день Кросби куда более важный хоккеист для «Питтсбурга», чем Малкин. Нынешнее руководство клуба вряд ли бы допустило потерю россиянина, памятуя о его прежних заслугах. Но новым владельцам будет гораздо проще не продлевать контракт с Джино, отправив его на рынок свободных агентов.

С точки зрения перспективы «Питтсбургу» был бы выгоден обмен Малкина до трейд-дедлайна, но с учетом задачи на сезон и текущего состава команда должна сражаться за попадание в плей-офф. Сделать это с Джино, лишь бы он был здоров, будет проще, чем без него.

Для самого Малкина в такой ситуации переход в новый клуб стал бы отличным вариантом продолжения карьеры. Несмотря на все проблемы со здоровьем, Евгений остается топовым центром НХЛ и мог бы пригодиться многим командам лиги, в том числе претендующим на Кубок Стэнли. Главное, чтобы с середины декабря Малкин показал ту самую форму, за которую его по праву считают элитным игроком.

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