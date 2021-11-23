«Кому нужен атакующий хоккей, когда ты на канадцев с голой задницей бежишь?» Жесткое интервью учителя Кучерова

Геннадий Курдин оценил работу Игоря Ларионова в молодежке и дал пару советов Алексею Жамнову перед Олимпиадой.

Геннадий Курдин оценил работу Игоря Ларионова в молодежке и дал пару советов Алексею Жамнову перед Олимпиадой.

«Я считаю, что Зубов — это правильный ход»

— Геннадий Геннадьевич, не могу не спросить у вас как у специалиста по молодежному хоккею — как вы относитесь к тому, что у сборной России перед МЧМ в Эдмонтоне снова появился новый главный тренер? За последний год были Валерий Брагин, Игорь Ларионов, Олег Браташ, а теперь вот — Сергей Зубов.

— Я же не знаю, как они работают. Поэтому оценить трудно. С другой стороны, Зубов уже показал себя на Кубке Карьяла, работал со многими из молодежной сборной. Время до МЧМ еще есть.

По работе Зубова выскажусь после чемпионата мира. Я помню, как сам уезжал на МЧМ в 1979 году. Нас собрали в начале декабря. Тренером был Виталий Семенович Давыдов, но он особо не работал. Мы недели три позанимались на сборах — и поехали в Швецию, где взяли золото.

И тут надо посмотреть, как сработает их штаб. В целом я смотрю на это позитивно. Один из тренеров — Владимир Филатов, который занимался с этими юниорами. Хорошо, что есть Олег Знарок — молодые будут смотреть на него с большим уважением. Как и на Зубова, который в отличие от Браташа — трудовой тренер уровня КХЛ. Это правильный ход, потому что наставник сборной должен иметь практический опыт.

— Вам понравилась прошлогодняя сборная России под управлением Ларионова?

— А что при нем было хорошего? Только четвертое место, остались без медалей. И я не слушаю тех, кто говорит, что Ларионов ставил красивый атакующий хоккей. Кому это нужно, когда ты бежишь с голой задницей вперед? В игре должен быть разумный баланс.

Красивые модели отрабатывайте в турнирах-междусобойчиках. А на чемпионате мира нужно давать результат. И там нельзя проигрывать 10:11. Ты лучше дай скучные 1:0.

Конечно, сборная России должна играть с позиции силы, если у нас есть подходящие хоккеисты. Но когда не хватает мастеров, тогда уходят в оборону. А если у тебя хорошие форварды, то играть от обороны — преступление. Но о защите все равно нельзя забывать. Бежать всем тупо вперед и заявлять, что у нас атакующий хоккей. Да при чем тут это, если мы в полуфинале и матче за бронзу проиграли с общим счетом 1:9?

Оборона — это святое. Да, все мои команды играют в активный хоккей. Но бывают моменты, когда ты просто не можешь рисковать. Есть же хоккейные законы.

— За осторожность в свое время ругали Брагина.

— А я считаю, что он работал нормально. Он исходил из того, что есть. Зачем сломя голову бежать на канадцев, если у них состав сильнее? Ну набросают они нам полную кошелку шайб. А мы будем ходить с лозунгом, что проповедуем активный стиль. Мы же тогда 0:5 получили от Канады в полуфинале. Кому нужен такой хоккей? И потом молодежь эта попадает во взрослые команды, где еще больше за результат спрашивают. Мы их к этому должны готовить! А не прикрываться абсурдом про атакующий хоккей.

«Похоже, что Аскарова загрузили и перехвалили»

— Давайте пройдемся по расширенному списку молодежной сборной России. Что вы скажете о вратарях?

— Я лично знаю Аскарова и Гуськова. Они 2002 года рождения, много лет мои команды играли против них. Помню, как Аскаров еще в Омске начинал. По маленьким был у нас турнир в Челябинске, и он уже тогда выделялся.

Но в этом сезоне у него что-то не идет. На Евротуре пропустил четыре шайбы от шведов. Что-то не то… Но раньше неплохо выглядел. Ну, бывает такое, переходный возраст у молодежи. Нагрузка на него выпала в прошлом году, перехвалили.

Гуся я тоже хорошо знаю. Он из Ярославля, и входил с нашим «Витязем» в регион «Центр». Гуськов тоже всегда считался перспективным, в сборные его брали. Так что эти двое будут основными вратарями.

— Что скажете по защитникам?

— Их я знаю неважно, но Кирилл Кирсанов — мой воспитанник. Он может быть лидером, если ему доверять. И конечно, поджимать, слегка подталкивать. Он — такой увалень в хорошем смысле слова.

Кирсанов пришел ко мне, когда никому не был нужен в Твери. Под выпуск, никто его не знал. Это я его открыл. В первый год смотрел на Кирилла, говорил ему играть пожестче. Он отвечал: «Да ладно, я и так шайбу отберу». Большой, добродушный.

Я заставлял его, и за два года Кирсанов вырос. Его забрали в систему СКА, начали в сборную привлекать. Он играет в КХЛ, но я считаю, ему нужно больше доверять. Посмотрите на его уровень — от шайбы не отбрасывается, играет. Основательный, к атакам подключается, моменты создает. Если в молодежной сборной в Кирилла поверят, он станет там лидером.

— А форварды?

— Я бы, может, кого-то добавил. Из своих — рекомендовал бы Колю Смирнова из «Витязя». Одна проблема — парень негабаритный (171 см / 67 кг). Демида (Семен Демидов) перекинули в СКА — тоже мой. Или вот Зина (Иван Зинченко), Пашин. Да многие через меня прошли…

Мирошниченко у меня недели три тренировался. Наверное, Ваня поменялся, возмужал. Но тогда у него были проблемы по игре в обороне.

Вот с Мичковым я не работал. Но если он такие лакроссы за взрослую сборную забивает — наверное, он хорош. Без сомнений! Очень яркий парень, ранний. Но как он сможет дальше развиваться? Тут важно быть в правильной системе, где к тебе бережно относятся тренеры, руководители.

Талант есть талант. Но Мичкова надо правильно развивать, чтобы он легко перешагнул во взрослый хоккей. Сможет ли он? Как он? А по молодежи с ним все нормально. Вон, недавно пять голов в одном матче МХЛ забил.

«Жамнов не возьмет Гусева на Олимпиаду — дурак будет. С кем еще побеждать?»

— Какие новости по вашему звездному ученику Никите Кучерову? Он давно уже не играет из-за травмы паха.

— Еще 7-10 дней он не будет выходить на лед на тренировки. На коньки еще не вставал.

А по жизни — все у Никиты нормально. Дочь у него родилась три-четыре недели назад. Как раз после травмы. Как назвали — я даже не спросил. Но Никита теперь — дважды отец.

Мы с ним переписываемся, вот сегодня он мне сообщение прислал. Никита сказал, что нога идет на поправку, но он форсировать не хочет. И правильно — перед Олимпиадой никому не нужны рецидивы. Я думаю, где-то к Новому году он уже начнет играть.

— А что с Никитой Гусевым? Да, 10 (1+9) очков в 13 матчах за СКА. Но яркой игры нет. И ни одного очка в пяти последних встречах.

— Понятно, что Никита только возвращает игровую практику. Но и партнеры нужны. Опять все в это упирается.

— Теперь Гусева ставят к Лео Комарову.

— Ну какой Комаров, прости господи? Он же сам три года уже как игру потерял, в «Айлендерс» не закрепился. И что вы хотите? Он же в запасе только сидел. И не просто так его три раза на драфт отказов выставляли — никто не брал.

Я ничего не имею против Лео. Он — боец. Но он не был бомбардиром никогда! Его стиль — потыкаться, под кожу залезть, спровоцировать, чтобы на нем схватили удаление. Ему место в третьем-четвертом звене. Что ему с Гусевым делать?

Когда Никиту брали в СКА несколько лет назад, то ставили в тройку к Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову. Нашли замену уехавшему Артемию Панарину. Сейчас такие же игроки нужны…

Но там центрального нападающего в СКА под Гусева сейчас нет. Линден Вей ушел в «Барыс», но это тоже не тот персонаж. Его же с Гусевым пробовали…

А ведь партнеры очень важны, от них идет взаимопонимание, общая игра. Плюс пока Никите жутко не везет. Смотрите, сколько у него моментов! Он бросает уже наверняка, но шайба в ворота не идет. Он тогда ее отдает, но то в шнурок сопернику попадет, то в штангу.

Я уверен, что Никиту скоро прорвет. Так не может быть вечно. Наверное, он потерял чувство гола. И удача должна улыбнуться. Без нее в хоккее никуда. Но везение у СКА начисто пропало, шесть поражений подряд! В их ворота все залетает…

Еще проблема СКА в том, что в состав ввели очень много народу. Пришло интересных игроков — Гусь, Робинсон, Волков, Лехтонен, Зыков, Комаров… Появились личности, но команда пропала. А эти сыгранные связки нужно еще вернуть. Впрочем, время до плей-офф еще есть, февральская пауза впереди.

— Пока Гусев так кувыркается, то все шансы на Олимпиаду потеряет. Разве его Алексей Жамнов возьмет в состав?

— Не возьмет — дурак будет. А кто ему в Пекине будет выигрывать? Наберет форвардов из НХЛ? А там что, все 12-14 нападающих у нас на виду? Или то, что у них статус — НХЛ, значит, надо их сразу на Олимпиаду везти?

Это у нас давно такая мода. Если игрок из НХЛ, то в сборную его берут с закрытыми глазами. Но и у нас в КХЛ играют хорошие ребята. Мы же в советские времена побеждали этих энхаэловцев.

Хотя понимаю — штаб Жамнова в Америке сейчас делал просмотр. У них всё заточено под НХЛ. И если ты оттуда, то хороший, и в Пекин тебя возьмут.

Да, я соглашусь, что в НХЛ много хороших игроков из России. Но нельзя так тупо брать людей только с энхаэловской пропиской. Никакого преимущества тут быть не должно.

Вы посмотрите на Гуся — ему игровое время дают, пытаются ему форму вернуть. А некоторых, кого из НХЛ в состав сватают — они же там не играют ни хрена. Болтаются где-то в низших звеньях, отправляются в фарм-клуб.

Хотя тут все от тренера на Олимпиаде зависит. С него спрашивать будут — и правильно сделают. Жамнов берет ответственность на себя. И потом отговорки не примут, что не было центральных нападающих или еще кого-то. Это уже его проблемы.

Расширенный состав на сбор перед молодежным чемпионатом мира

Вратари

Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Захар Виноградов («Буран», ВХЛ) Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ)

Защитники

Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все — СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все — ЦСКА), Роман Романов («Локомотив»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»)

Нападающие

Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семен Демидов, Федор Свечков, Илья Иванцов (все — СКА), Данила Юров («Металлург» Мг), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Иван Мирошниченко («Авангард»), Павел Тютнев («Локомотив»), Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба — «Динамо» М), Иван Зинченко («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Кирилл Мельниченко («Сочи»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»).

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января.

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