Гол через всю площадку, да еще с отскоком от борта! Гавриков становится российским защитником номер один

Оформил первый дубль в НХЛ.

Оформил первый дубль в НХЛ.

Владислав Гавриков один из самых надежных российских защитников, но забивает он нечасто. За весь прошлый сезон на счету Влада всего два гола, в этом чемпионате до встречи с «Баффало» голов не было. И вдруг — дубль.

Игра в Баффало получилась не только результативной, но и с хорошим сюжетом. Счет открыли хозяева, а после первого периода на табло было 2:2.

В середине первого периода случился и неприятный эпизод, когда финский защитник «Баффало» Йокихарью с нарушением правил приложил об борт Егора Чинахова. Российский нападающий выглядел неважно после силового приема, ушел в раздевалку, но потом вернулся на лед.

На старте второй двадцатиминутки гости в течение 55 секунд забросили две шайбы подряд. А еще через 3 минуты Гавриков сделал счет 5:2. Он попал в девятку от синей линии в затяжной позиционной атаке. Забегая вперед, скажем, что именно эта шайба и стала победной.

«Баффало», однако, не сдался и еще до перерыва отыграл два гола, а в третьем хозяева плотно насели на ворота соперника.

Развязка наступила на последней минуте, когда «Сейбрз» сняли вратаря. После вбрасывания в зоне «Коламбуса» шайба отскочила к Гаврикову, и тот попал в ворота, находясь на своей лицевой линии (!) с отскоком от борта (!). Голы в пустые ворота редко бывают красивыми, но дуплет от Гаврикова получился очень необычным.

Хозяева не стали возвращать голкипера и следом получили еще одну, так что счет 7:4 получился обманчивым, игра была напряженной до последних минут.

«Коламбус» после этой победы поднялся в зону плей-офф, а Гавриков стал самым результативным защитником среди наших. Он обгоняет и Сергачева, и Орлова, и Проворова, которые занимали русский топ-3 все последние годы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)

Голы: Томпсон, 3:38, 29:55 (бол.). Гиргенсонс, 19:59 (бол.). Козенс, 24:44. — Рословик, 8:23, 14:04. Бьоркстранд, 20:24. Доми, 20:55. Гавриков, 23:41, 59:15. Курали, 59:50.

Еще одним защитником, открывшим голевой счет в сезоне, стал Артем Зуб. Его «Оттава» вернулась после восьмидневного карантина, связанного с коронавирусом в команде, и не удержала победный счет против «Колорадо». «Сенаторз» вели 5:4 за 10 минут до сирены, но пропустили трижды (последнюю — в пустые ворота). У форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина гол + пас и показатель полезности «+4», лучший в команде.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)

Голы: Ничушкин, 0:50. Макар, 13:11, 42:45. Тэйвз, 33:44. Рантанен, 49:08 (бол.). Ньюхук, 58:27. Кадри, 59:48. — Томсон, 12:53 (бол.). Зуб, 19:14. Сэнфорд, 36:33, 45:00. Норрис, 41:03 (бол.).

Яков Тренин забросил победную шайбу и стал второй звездой матча «Нэшвилла» с «Анахаймом».

«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Джохансен, 12:34. Гранлунд, 35:20 (бол.). Тренин, 52:10. — Ракелль, 25:47. Драйсдейл, 43:47.

Александр Барабанов принес в овертайме победу «Сан-Хосе» над «Каролиной» и стал второй звездой матча.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лабанк, 43:54. Барабанов, 61:42 (бол.). — ДиАнджело, 21:16.

Владимир Тарасенко отдал два голевых паса, Клим Костин еще один, и «Сент-Луис» перевернул игру против «Вегаса», уступая к седьмой минуте 0:2.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Голы: О’Райли, 10:15. Бозак, 11:57. Фолк, 12:30. Саад, 21:28 (бол.). Миккола, 49:37. — Стивенсон, 0:36. Смит, 6:50.

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