Овечкин продолжает погоню за Ягром! Забросил новичку — в НХЛ нет команды, которая не пропускала бы от россиянина

До чеха осталась 21 шайба.

До чеха осталась 21 шайба.

«Вашингтон» завершал свой недельный выезд на побережье Тихого океана первым в своей истории матчем в Сиэтле.

Новичок НХЛ, привлекавший внимание на старте сезона своей необычной формой и хорошей атмосферой на трибунах, в последнее время совсем сник. Пошли поражения, и к встрече с Овечкиным и компанией «Кракен» подошел с серией из шести неудач.

Правда, и «Кэпиталз» вымотались в поездке, а матч против новичка предстояло играть менее чем через сутки после вчерашней победы над «Сан-Хосе», к тому же за последние 11 дней это была уже 7-я встреча.

«Вашингтон» словно по инерции, полученной в прошлой игре, открыл счет на четвертой минуте, но развить ранний успех не сумел.

«Кракен» забивал одну за другой, шансы сначала на победу, а потом и на ничью таяли.

При счете 1:4 в начале третьего периода Овечкин включил свет в конце тоннеля. Он влетел в чужую зону, не стал сближаться ни с защитником, ни с вратарем и бросил, словно знал, куда надо попасть. Шайба от блина вратаря срикошетила в сетку. А ведь Овечкин на самом деле знал, куда бросать. В воротах «Кракена» хорошо ему знакомый Филипп Грубауэр, отыгравший несколько сезонов в «Кэпиталз».

После этого гола Ови вновь стал игроком, забивавшим всем командам НХЛ, а то после вступления «Сиэтла» здесь полтора месяца был непорядок.

Сократив отставание, «Вашингтон» кинулся в погоню за «Кракеном». В третьем периоде «столичные» обрушили на ворота Грубауэра град бросков (соотношение на этом отрезке 23-8), дважды играли в большинстве (Овечкин вообще не уходил с площадки), но догнать не получилось.

А в концовке «Сиэтл» поразил пустые ворота и установил окончательный счет 5:2.

«Вашингтон» прервал серию в семь игр с очками, «Сиэтл» же прервал шестиматчевую серию поражений.

Гол Овечкина стал 745-м в карьере, до Яромира Ягра, идущего третьим в списке снайперов НХЛ всех времен, осталось забросить 21 раз.

Подтянулся Ови и к лидеру сезона Леону Драйзайтлю. У немца 18 голов, у Овечкина и Манджапане из «Калгари», который тоже сегодня забил, стало по 15.

В списке бомбардиров Овечкин третий (30 очков). Впереди только пара супербомбардиров из «Эдмонтона». У Макдэвида — 35, у Драйзайтля — 32.

Евгений Кузнецов, кстати, идет следом за Овечкиным, но отрыв уже большой. Сегодня Кузя сделал передачу, и теперь у него 22 очка.

В списке лучших бомбардиров НХЛ за карьеру Ови вышел на чистое 28-е место, обогнав шведа Матса Сундина. На счету капитана «Вашингтона» 1350 очков. Прямо перед ним Ги Лефлер с 1353 очками.

«Вашингтон» возвращается домой к привычным соперникам — «Монреалю», «Флориде», «Каролине».

«Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы: Маккен, 15:58 (бол.). Шварц, 26:17. Ларссон, 27:00. Ярнкрюк, 33:51. Гурд, 59:32. — Уилсон, 3:34. Овечкин, 43:09.

В другой игре, достойной нашего внимания, «Рейнджерс» переиграли дома неудачников из «Баффало». Мало того что победа получилась волевой («Рейнджерс» по ходу матча проигрывали 0:1, 1:2 и 3:4), так еще и победный гол хозяева забили за 0,7 секунды до сирены об окончании основного времени.

Райан Линдгрен подправил шайбу в ворота и остановил электронный секундомер. Артемий Панарин сделал три результативные передачи, а в воротах у «Рейнджерс» поиграли и Александр Георгиев, пропустивший четыре шайбы за два первых периода, и Игорь Шестеркин, вышедший на третий и сохранивший ворота в неприкосновенности, отразив всего четыре броска.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 5:4 (1:1, 3:3, 1:0)

Голы: Крайдер, 19:37 (бол.). Труба, 28:03. Какко, 32:07. Миллер, 33:29. Линдгрен, 59:59. — Асплунд, 15:53 (бол.). Хиностроза, 22:26. Томпсон, 32:57. Далин, 33:12.

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