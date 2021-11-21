Овечкин молчал целых три матча. А теперь сделал дубль и близок к рекорду

Ягр, трепещи!

Ягр, трепещи!

«Вашингтон» продолжает четырехматчевое турне по Западному побережью. После поражения в Анахайме и победы над «Лос-Анджелесом» «Кэпиталз» предстояла встреча с еще одним соперником из Калифорнии — «Сан-Хосе Шаркс».

К этому матчу в состав «Вашингтона» вернулись ТиДжей Оши и Ник Дауд. Первый пропустил три недели, второй — две.

Гости открыли счет уже на третьей минуте после хорошего выхода на ворота Коннора Шири, а в середине первого периода шайбу из своего офиса на входе в левый круг вбрасывания забросил Александр Овечкин, удачно выстрелив в касание. В этот момент «Вашингтон» играл в большинстве, и этот гол стал 272-м в карьере Ови, когда его команда имела численное преимущество. До рекорда НХЛ по голам в большинстве, который принадлежит Дейву Андрейчуку, осталось всего две шайбы.

Результативный первый период давал надежду на веселое продолжение в дальнейшем, но следующий гол состоялся лишь через 40 минут. «Кэпиталз» забросили третью, когда игра уже переходила в концовку. Дубль себе в актив записал Коннор Шири, а Овечкин добавил голевую передачу.

При счете 0:3 «Сан-Хосе» решил обозначить, что борется до конца и за две минуты до сирены снял вратаря, но Овечкин отобрал шайбу и запустил ее в ворота метров с 45. Третий дубль и 14-й гол в сезоне, Ови продолжает погоню за Леоном Драйзайтлем в споре за титул лучшего снайпера регулярного чемпионата.

Что касается снайперской гонки всех времен, то теперь у Овечкина 744 гола, до идущего третьим Ягра остается 22 шайбы.

Кроме того, Овечкин вошел в десятку лучших в довольно необычном рейтинге по количеству огорченных вратарей. Голкипер Эйдин Хилл стал 151-м, чьи ворота поражал Ови.

Победа «Вашингтона» получилась довольно будничной. Создав задел в начале матча, гости играли по счету, строя капканы в средней зоне, «Акулы» атаковали как умели. Максимум, что удалось хозяевам, - дважды попасть в перекладину.

А вот кому подходила такая игра, так это вратарю «Кэпиталз» Илье Самсонову, который отыграл на ноль во втором матче подряд. Все 22 броска, что долетели до ворот, российский голкипер отразил, правда, в числе трех звезд матча места ему не нашлось. Уж слишком много сегодня было претендентов.

Впереди у «Вашингтона» заключительная игра самого длинного тихоокеанского турне против новичка «Кракена», причем состоится она уже следующей ночью.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Шири, 2:17, 55:10. Овечкин, 13:58 (бол.), 58:56.

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