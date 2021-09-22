«Для Капризова контракт на пять лет с «Миннесотой» лучше, чем на восемь. Играть хуже Кирилл не станет». 5 вопросов эксперту

Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд — о новом контракте Капризова, скандальной ситуации в «Амуре» и переходе Робинсона из ЦСКА в СКА.

Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд — о новом контракте Капризова, скандальной ситуации в «Амуре» и переходе Робинсона из ЦСКА в СКА.

1. Как вы и предполагали еще 10 дней назад, Кирилл Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 45 миллионов долларов. Отчего переговоры со столь очевидным итогом растянулись на несколько месяцев?

— Было изначально очевидно, что Капризов и «Миннесота» договорятся. Но требовалось сперва согласовать все условия договора. Это же очень большой контракт, на сегодняшний день — самый крупный для «Миннесоты». Тем более Теофанес — очень опытный агент. Неудивительно, что переговоры так долго тянулись. Важнее, что они в итоге удовлетворили обе стороны.

Для самого Кирилла контракт на пять лет лучше, чем на восемь. Ведь нет никаких предпосылок, что форвард вдруг станет играть хуже. Капризов — молодой и амбициозный нападающий, куда больше вероятности, что со временем он еще прибавит.

Зачем россиянину нужен пункт о запрете на обмен в последние два года договора? Право на такую опцию имеют взрослые игроки. Не все города и клубы одинаковы. В том числе и в НХЛ. Даже налогообложение в разных штатах разное. Поэтому если клуб намерен сделать обмен, он должен хотя бы согласовать его с игроком. Для хоккеиста это важный пункт. А то отправят его к белым медведям, а он и противиться этому не сможет.

Почему такие долгие переговоры сложно представить в КХЛ, тогда как за океаном это обычная практика? Тут причина простая. Если у нас появляется игрок, который уже в возрасте Капризова может диктовать клубу свои условия, то он, как правило, уезжает в НХЛ. А что касается взрослых хоккеистов… Ну вот, отказался же Андрей Локтионов переходить в Хабаровск. И его переговоры с клубом тоже длились почти до начала чемпионата.

2. В «Амуре» Михаил Кравец сменил Владимира Воробьева на посту главного тренера. Почему в Хабаровске вот уже второй год кряду меняют штаб в середине сентября?

— Ну, Воробьев хотя бы шесть матчей в «Амуре» провел, в «Адмирале» вон еще на предсезонке тренера сменили. А если серьезно, эти скоропостижные перестановки случаются потому, что решения принимают дилетанты.

На самом деле то, что сейчас происходит в Хабаровске, еще хуже ситуации, которая произошла летом во Владивостоке. Ведь с Воробьевым подписали контракт. А теперь его увольняют и начинают с тренером торговаться — на каких условиях договор будет расторгнут. Но ведь в контракте все условия расторжения оговорены. Просто выполните их! Перечислите тренеру все, что положено, на банковский счет. Скажите: «Извините, мы ошиблись». И попрощайтесь.

Потом на Дальнем Востоке удивляются — отчего люди неохотно едут работать в «Адмирал» и «Амур»? Сразу начинаются разговоры о дальних перелетах. Конечно, это тоже аргумент, но не самый главный. Хуже, что в дальневосточных клубах постоянно происходят подобные вещи, которые роняют их репутацию в глазах тренеров и игроков.

Вот мне интересно, кто ставил подпись под контрактом Воробьева? И почему этот человек сейчас не соблюдает условий, которые сам же в договоре подписал? Наверное потому, что все изначально хотят выглядеть очень хорошими и для игроков, и для тренеров, на все условия соглашаются. А надо еще на стадии подписания думать о возможных последствиях. И если у тебя в клубе любят тренеров в сентябре менять, то ты оговаривай подробно и такой вариант, чтоб потом не выглядеть клоуном на всю страну.

Ощущение такое, что люди живут одним днем. И ладно, что они о своем имидже не заботятся. Но ведь они же еще и репутацию клуба подрывают. Создают ему в будущем большие проблемы при переговорах с наставниками и хоккеистами. Люди же смотрят сейчас и думают: «А зачем я полечу в Хабаровск, если там обманывают?» Потому что подобные вещи надо заранее обговаривать. То есть говорить человеку: «Давай мы тебя возьмем, но если в сентябре игра у команды не заладится, уволим без компенсации». Это было бы изначально честно. Поскольку на такие условия далеко не каждый специалист согласится.

Я уверен, что, если у Воробьева агент серьезный, то «Амур» все равно выплатит тренеру все до копейки. Обсуждать, что у него в Хабаровске не получилось, трудно. Особенно учитывая, что у Владимира сейчас личная трагедия в семье.

Но дело даже не в этом. Ведь, по мнению руководителя «Амура», они сегодня собрали лучший состав за всю историю клуба! Ну тогда давайте подождем, как теперь Михаил Кравец вас к Кубку Гагарина приведет. Непонятно, зачем люди вообще делают такие заявления на официальном уровне. Неужели не понимают, что выглядят смешно? Если этот состав — лучший, тогда примите мои соболезнования.

3. Якуб Коварж покинул «Автомобилист», отыграв там семь сезонов. Это серьезная потеря для уральцев или они, наоборот, вовремя избавились от возрастного голкипера?

— Вовремя — это когда у человека закончился контракт, его поблагодарили за работу и у клуба полно времени, чтобы подыскать ему замену. А сейчас, по ходу чемпионата, уход Коваржа действительно выглядит серьезной потерей. Единственный плюс — это колоссальный шанс для 21-летнего Владимира Галкина. Я не очень верю, что Дмитрий Шикин в тридцать лет какие-то чудеса начнет совершать. А вот Галкин, пока «Автомобилист» будет искать замену Коваржу, может успеть доказать, что команде новый вратарь, возможно, и не нужен. Мне нравится, как Дмитрий играет. Немного смущают его небольшие габариты. А в остальном он в порядке.

При этом я не считаю, что и Коварж стал играть хуже. Он выступает на своем уровне. Просто для любого стража ворот важна организация игры в обороне. Я вспоминаю «Ладу» Петра Воробьева — ее голкиперы каждый год получали «Золотые шлемы». Помню, как приехал в Тольятти, а там шла борьба за Михайловского, которого переманивал к себе ЦСКА и которого в предыдущем сезоне признали лучшим в лиге. Я знал, что Макс неплохой вратарь, но не считал, что он прямо уж такой элитный, что за него клубы биться должны. И вот я спрашиваю у тренера вратарей «Лады» Андрея Болсуновского: «Неужели Михайловский такой сильный голкипер?» А он мне отвечает: «Леонид, он очень здорово работает по первому броску». — «А второй?» — «Второго у нас не бывает!»

Вот так оборона может сделать вратаря лучше. А если там порядка нет, то слабая защита даже самого известного вратаря в клоуна превратит.

4. Известный защитник Мэт Робинсон на днях стал игроком СКА. Как так вышло, что столь статусный игрок с великолепной статистикой не сразу нашел работу в КХЛ?

— Возможно, Робинсон продолжал надеяться, что все же продлит договор с ЦСКА, или подумывал о том, чтобы вообще покинуть КХЛ. Тут могут быть разные нюансы. Опять же, я, например, не знаю, как у защитника шли переговоры со СКА. Были ли в них какие-то трудности?

Могу предположить, что многие клубы изначально думали, что Робинсон останется в ЦСКА, и всерьез по нему никто не работал. Тем более что стоит он дорого и занимает легионерскую позицию. И когда стало окончательно понятно, что Робинсон в ЦСКА не останется, у многих топ-клубов просто не было уже денег под потолком. Не исключено, что сам ЦСКА выбирал между Гилмором и Робинсоном, чтобы закрыть эту позицию. И сделал выбор в пользу Джона.

Меня не удивляет, что известные иностранцы — Робинсон, Юханссон, Вэй, — хорошо проявив себя в составе московских армейцев, потом оказались в СКА. Тут возможна такая логика: ЦСКА хочет в дальнейшем подписать того же Гилмора на несколько лет вперед. И более возрастной Робинсон не привлекает клуб в перспективе долгосрочного контракта. А СКА такой матерый легионер, наоборот, нужен здесь и сейчас. Поскольку в питерской команде много российской молодежи, на которую делается ставка в будущем. А иностранцев, напротив, приглашают опытных.

Такие переходы элитных легионеров из ЦСКА в СКА не говорят о том, что кто-то из двух клубов непременно ошибся. Просто у них разная стратегия развития и построения команды.

5. Артем Загидулин вернулся из-за океана в «Металлург». Какие шансы у молодого вратаря вклиниться в дуэт опытных Василия Кошечкина и Юхо Олкиуноры?

— В этом сезоне Загидулин заиграет в «Магнитке», только если кто-то из двух основных вратарей травму получит. Ну, или уж вдруг откровенно сдаст. Но пока никаких предпосылок к этому нет, уральская команда хорошо стартовала.

Конечно, момент для возвращения не самый удачный. Но ведь Артем и за океаном подвигов не совершал. Там у него тоже перспектив заиграть не было. Он съездил в «Калгари», посмотрел, как там играют, получил какой-то полезный опыт. Ну, бывает. А что тут плохого?

Честно говоря, я вообще не очень понимаю, почему к Загидулину столь пристальное внимание. Он еще себя в КХЛ особо не проявил. Первым номером ни в одном клубе не сыграл пока, даже в «Куньлуне». Теперь будет третьим в «Металлурге». Ведь у уральцев были на него права. И я сейчас просто не вижу клуба КХЛ, где Загидулин при всем уважении к нему мог бы стать основным стражем ворот.

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