Тарасенко, Прайс, Дадонов? Варианты «Сиэтла» на драфт расширения

Кто из игроков обретет щупальца?

Кто из игроков обретет щупальца?

«Выпускайте Кракена!» — такой заголовок вышел практически во всех хоккейных медиа в день, когда было официально объявлено об имени нового клуба из Сиэтла. Но тогда все с трудом представляли, на что будет похожа эта команда и какие у нее будут перспективы. Завтра «Кракен» обретет четкие формы — на драфте расширения он заберет по одному игроку от каждой команды, кроме «Голден Найтс». Процедура стандартная, но что-то мифическое в этом есть.

Делать какие-то прогнозы на драфт — дело неблагодарное. Это четыре года назад показал генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи, набрав далеко не самых топовых исполнителей даже среди тех, кто не был защищен прежними клубами. А потом эти ребята еще раз посрамили прогнозистов, дойдя в первый же год до финала Кубка Стэнли.

Сейчас процедура точно такая же: все бронируют за собой по одному вратарю, три защитника и семь нападающих либо вратаря и восемь любых полевых игроков. Кроме того, не получится взять тех, кто вот-вот станет неограниченно свободным агентом, — в этом просто нет смысла, игрок тут же получит возможность уйти в прежний клуб. Разве что игрок в таком статусе до наступления в Штатах среды сам не договорится с «Кракен». Именно поэтому, например, «Вашингтон» не внес в список неприкасаемых Александра Овечкина.

Также нельзя выбирать новичков, проведших в НХЛ до двух сезонов. Поэтому в среду «Миннесоте» не нужно будет беспокоиться за Капризова, а «Рейнджерс» — за Лафренье.

Помня о свежем примере «рыцарей», недооценивать «кракенов» нельзя, какой бы выбор ни сделал Рон Фрэнсис. Сложно сказать, что у него сейчас на уме. Но обделить вниманием несколько интереснейших вариантов нельзя.

Заберут ли Тарасенко?

Один из самых главных вопросов драфта расширения и однозначно главный для российского зрителя. Владимир точно не останется в «Сент-Луисе»: клуб устал от его бесконечных травм плюс поползли слухи о конфликте с несколькими партнерами. «Блюз» защитили Барбашева, но не защитили Тарасенко. Безусловно, форвард такого уровня был бы сокровищем для любой команды.

Но раз «Русский танк» ломается в «Сент-Луисе», то вряд ли в «Сиэтле» дела будут сильно лучше. Из-за трех операций за два с половиной года Тарасенко пропустил уйму времени: после Кубка Стэнли в 2019-м он вышел на лед в общей сложности в 42 матчах. Больное место — левое плечо: еще один-два сильных удара — и добро пожаловать в КХЛ.

Можно было бы легко закрыть на это глаза и рискнуть, но $7,5 млн под потолком — не шутки. Поэтому прежде чем сделать выбор, Фрэнсису нужно будет очень серьезно подумать. Пошли слухи о сговоре с «Филадельфией»: «Сиэтл» забирает игрока и тут же меняет на кучу вкуснятины с драфт-пиками. Но лига уже предупредила: любые подобные схемы будут заблокированы.

Внезапно доступен Кэри Прайс

«Монреаль» пошел на неординарный шаг: желая защитить всю вратарскую бригаду, «хабы» уговорили Прайса отказаться от запрета на обмен в договоре, из-за чего они были обязаны защитить Кэри. Благодаря этому они получили возможность защитить второго голкипера Джейка Аллена, которым, по словам инсайдеров, «кракены» очень интересовались.

Прайс при этом оказался доступен. Здесь Марк Бержевен понадеялся на тяжелый контракт: $10.5 млн под «кепкой» каждый год до 2026-го включительно. А для страховки вратарь внезапно начал рассказывать о своих многочисленных травмах — ему самому не хочется покидать Квебек. Преувеличивает ли он — вопрос, но выкинуть в новом клубе что-то в стиле Эрика Линдроса, отказавшегося выступать за выбравших его «Нордикс», тоже вариант. Впрочем, Прайс родился неподалеку от Сиэтла, да и его жена родом из того штата, а это уже очки в пользу клуба-новичка.

Топовый вратарь «кракенам» очень бы пригодился — возвращаемся опять к примеру «Вегаса» и Марка-Андре Флери. Но высока вероятность того, что громкий переход обернется большими проблемами: разлучить «Монреаль» и его культового вратаря будет непросто.

Кого же брать?

Изначально на последний рубеж «Кракен» планировали Криса Дриджера из «Флориды». Он великолепно замещал Сергея Бобровского, доказав способность стать основным вратарем. Если Фрэнсис не решится на Прайса, то практически наверняка заберет именно его.

В оборонительную линию напрашиваются Пи-Кей Суббан, Марк Джиордано и Шейн Гостисбер. Только взять всех троих будет слишком жирно — особенно учитывая тяжелый контракт Суббана. Но кто-то из этой троицы наверняка обретет «щупальца». Джиордано — капитан «Калгари», обладатель «Норрис Трофи», он будет отличным лидером в раздевалке, а для только что образованного коллектива это крайне важно. Гостисбер постепенно находит себя, да и перезагрузка ему не повредит.

В нападении «Сиэтла» мы можем увидеть Янни Гурда — ценнейшего игрока третьего звена «Тампы», которому просто не хватило места в списке резерва этой дрим-тим. Хотя там кто угодно из доступа будет ценнейшим пополнением. Громким выбором может стать Габриэль Ландеског — переговоры с «Колорадо» идут тяжело, а на его месте в чудо-звене с Нэйтаном Маккинноном и Микко Рантаненом осваивается Андре Бураковски. Впрочем, в качестве бюджетной альтернативы неплохо будет смотреться и Йоонас Донской, особенно если речь идет о бригаде большинства.

Из российских игроков наряду с Тарасенко высокие шансы сменить прописку у Евгения Дадонова. Сезон у него получился невзрачный, поэтому «сенаторы» не особо расстроятся его уходу. Да и самому нападающему было бы интереснее сыграть за новый во всех смыслах клуб, чем пылить в этой вечно перестраивающейся трясине.

Также «Сиэтл» теоретически может забрать Куликова, Наместникова, Любушкина, Свечникова-старшего и Анисимова.

Райан Джохансен, Мэтт Дюшен, Джейсон Цукер, Джонатан Друэн, Тайлер Джонсон, Калле Ярнкрок — вкусных вариантов у «Сиэтла» предостаточно. Всех сразу не заберешь — потолок зарплат не даст, да и между выступающими за один клуб придется выбирать. Кроме того, нужно думать и о потенциальной химии между игроками. А может, Фрэнсис удивит в стиле Макфи и вообще соберет банду из ноунеймов, которые мгновенно покорят лигу?

Но что-то подсказывает, что без громких переходов в один из самых дождливых городов Америки все-таки не обойдется.

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