«Дадонову надо больше забивать! А Тарасенко проще отдать, чем обменять». Почему заокеанские клубы не защитили наших игроков

Чемпион мира, известный тренер и скаут «Чикаго» Андрей Николишин объяснил, почему клубы НХЛ не стали защищать Тарасенко, Дадонова и Задорова перед драфтом расширения. А также высказал мнение о перспективе «Сиэтла» в НХЛ.

Чемпион мира, известный тренер и скаут «Чикаго» Андрей Николишин объяснил, почему клубы НХЛ не стали защищать Тарасенко, Дадонова и Задорова перед драфтом расширения. А также высказал мнение о перспективе «Сиэтла» в НХЛ.

Перед драфтом расширения, на котором созданный с нуля клуб «Сиэтл Кракен» будет выбирать игроков со всей НХЛ, «Матч ТВ» поговорил с известным специалистом Андреем Николишиным, ныне работающим скаутом «Чикаго», чтобы оценить перспективы «кракенов» в следующем сезоне, а также понять — почему некоторые известные российские игроки остались без защиты в своих заокеанских клубах.

Первым в этом списке, разумеется, стоит 29-летний нападающий Владимир Тарасенко, недавно сражавшийся за сборную России на чемпионате мира и считавшийся в ней одним из явных лидеров. Похоже, что его карьера в «Сент-Луисе» подошла к концу. И «Сиэтл» — не худший вариант для ее продолжения.

«У Тарасенко большой контракт, его трудно вписать под потолок зарплат»

— С Тарасенко как раз все ясно. У форварда конфликт с «Сент-Луисом», Владимир сам попросил обмена, — говорит Андрей Николишин. — Поэтому клуб и не стал защищать его перед драфтом.

— Но вариант с обменом известного игрока выглядит со стороны гораздо более выгодным, нежели просто отдать его в другой клуб.

— «Сент-Луис» предпринял уже несколько попыток обмена, но ничего не получилось. Другие клубы не дают за Тарасенко то, что хочет «Сент-Луис». Ведь тут у каждого свой интерес. У Владимира достаточно большой контракт. Не каждая команда его может себе позволить под потолком зарплат. Тут надо понимать одну простую вещь. Дело не в том, что клуб не хочет получить Тарасенко как игрока, его просто не могут вписать в свою зарплатную ведомость. Допустим, «Сент-Луис» предлагает Тарасенко «Вашингтону». Там говорят: «Хорошо, у него зарплата 7,5 миллионов, тогда возьмите у нас взамен кого-то с контрактом на пять миллионов в год». А «Сент-Луис» отвечает: «Нет, нам этот игрок не нужен». Вот сделка и не складывается. А вот если Владимира заберет «Сиэтл», «Сент-Луис» высвободит эти 7,5 миллиона у себя под потолком.

— Многие наши болельщики не понимают — почему бы «Сент-Луису» не отдать Тарасенко хотя бы за право выбора в первых раундах на следующем драфте юниоров?

— Потому что это для наших обывателей драфт — просто ярмарка талантов. А в НХЛ любой драфт-пик эквивалентен определенной сумме денег. В России далеко не все это понимают. За океаном никто свой выбор в первом раунде так просто не отдаст. Ведь там ты получаешь игрока на минимальном контракте, который реально может стать будущей звездой лиги. Вот и разница. Получить талантливого перспективного хоккеиста за сумму меньше миллиона долларов. Или уже зрелого, но с травмой за 7,5 миллиона.

— У Владимира хорошие шансы перезагрузить свою карьеру в «Кракене»?

— Пока никто не знает, какая команда там в итоге соберется и в какой хоккей она будет играть. Думаю, что даже генеральный менеджер «Сиэтла» этого до конца еще не понимает. Поэтому говорить о перспективах Тарасенко в новом клубе просто невозможно. Его могут и не выбрать. Давайте дождемся момента, когда драфт пройдет и состав будет сформирован. Тут ведь надо учитывать и то, что часть игроков «Сиэтл» может выбрать для того, чтобы потом успешно обменять в другие клубы.

«Ну какой из Дадонова дядька? Ему по 30 шайб за сезон забрасывать надо»

— Еще один из российских форвардов, Евгений Дадонов, также остался без защиты в «Оттаве». Почему?

— Понятно, что Евгений известный и состоявшийся в НХЛ форвард. Но все ведь упирается в статистику. А как он провел прошлый сезон? 13 голов и три передачи. Для контракта в пять миллионов за год маловато. Это у нас можно на прошлом багаже еще несколько сезонов проехать. А за океаном — нет. Там надо каждый день свою состоятельность доказывать. У Женьки это в прошлом сезоне не получилось, поэтому сейчас он и оказался в такой ситуации. Налицо несоответствие цены и качества игрока.

— Для создающейся с нуля команды 32-летний Дадонов представляет интерес как опытный игрок и возможный «дядька» для молодежи?

— С таким подходом сильную команду не соберешь. Ну что это такое — «опытный дядька»? Все упирается в финансы. За пять миллионов нападающий должен играть в первых двух звеньях и забивать не меньше тридцати голов за сезон. Да и какой из Дадонова «дядька»? У него характер совсем другого склада. Это классный креативный нападающий, но по характеру тихий и скромный парень.

— Вот Никита Задоров не тихий и не скромный, даже порой очень громкий. Но и его «Чикаго» не защитил.

— Задоров известен больше в России, чем в Америке. А в НХЛ у него есть определенные параметры и своя репутация. Российские эксперты могут Никиту высоко оценивать, когда он приезжает в сборную. Но это не значит, что в НХЛ менеджеры думают точно так же. Понятно, что в нашей прессе всегда поддерживают своих игроков, выступающих за океаном. Но порой хочется, чтобы оценка была более объективной.

— В целом вас удивило, что кто-то из российских игроков остался без защиты в клубах НХЛ?

— Нет. Любой клуб защищает «ядро», игроков, которые входят в нынешний костяк команды. А вот если ты не попадаешь в состав «градообразующих», то остаешься без защиты. Тут ничего плохого нет. Это просто бизнес.

«У Кузнецова могут быть проблемы, но разбрасываться форвардами такого калибра «Вашингтон» не будет»

— Почти все уверены, что «Вашингтон» не стал защищать Овечкина на драфте расширения, потому что у Александра еще нет нового контракта и после драфта он обязательно подпишет его именно со столичным клубом. Тут действительно все железобетонно схвачено?

— 99 процентов, что других вариантов не будет. Овечкин не просто лидер «Вашингтона». Это звезда НХЛ, который идет на феноменальный рекорд, звезда всего мирового хоккея. Таких людей на пальцах можно пересчитать за всю историю лиги. «Вашингтон» и Овечкин уже неразделимы. Это часть имиджа и репутации как для игрока, так и для клуба. Поэтому все вбросы о его возможном переходе — это ерунда.

— При этом «Вашингтон» защитил Евгения Кузнецова, у которого карьера в клубе складывается далеко не так гладко.

— Игроки калибра Кузнецова — тоже штучный товар, который на дороге не валяется. У него могут быть проблемы в команде или в личной жизни, но это внутренняя кухня клуба. С ними разбираются, и, видимо, еще не все методы испробованы. В любом случае разбрасываться форвардами такого уровня «Вашингтон» не будет.

— А с точки зрения обмена Кузнецова легче отдать в другой клуб, чем, допустим, того же Тарасенко?

— По таланту они сопоставимы. Но положение Владимира сильно усугубляет его хроническая травма плеча, из-за которой он пропустил первую половину прошлого сезона.

— Какие шансы у «Сиэтла» на успешное выступление в следующем сезоне? Ведь в КХЛ клуб созданный с нуля, фаворитом сразу никогда не станет. Это проверено многократно. В НХЛ все иначе?

— Конечно, достаточно вспомнить недавнюю историю с «Вегасом», который в первом же своем сезоне дошел до финала Кубка Стэнли. С «Сиэтлом» будет то же самое. Он сразу станет очень сильной командой, где будут собраны хорошие игроки. Главное — бюджет, позволяющий набрать в состав даже хоккеистов топ-уровня.

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