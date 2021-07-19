«Сиэтл» возьмет Тарасенко, но сразу же его обменяет. «Матч ТВ» набрал состав «Кракена» и восхитился — получилось здорово!

Обозреватель «Матч ТВ» прикинул, каким может быть состав «Сиэтла» после того, как 30 клубов лиги объявили списки защищенных игроков перед драфтом расширения.

Обозреватель «Матч ТВ» прикинул, каким может быть состав «Сиэтла» после того, как 30 клубов лиги объявили списки защищенных игроков перед драфтом расширения.

Девять русских доступны для «Кракена»

Если говорить только о россиянах, то в список защищенных попали:

Вратари

Антон Худобин («Даллас»), Сергей Бобровский («Флорида»), Семен Варламов («Айлендерс»), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй2), Илья Самсонов («Вашингтон»).

Защитники

Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Зайцев («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»).

Форварды

Андрей Свечников («Каролина»), Валерий Ничушкин («Колорадо»), Денис Гурьянов и Александр Радулов (оба — «Даллас»), Павел Бучневич, Артемий Панарин (оба — «Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Иван Барбашев («Сент-Луис»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

А вот кто доступен для «Сиэтла»: вратарь Михаил Бердин («Виннипег»), защитники Никита Задоров («Чикаго»), Илья Любушкин («Аризона»), форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Евгений Дадонов («Оттава»), Яков Тренин («Нэшвилл»), Владислав Наместников («Детройт»), Александр Волков («Анахайм»), Евгений Свечников («Детройт»).

Почувствуй себя Фрэнсисом

До чего дошел прогресс! Моментально в сети появился симулятор, и каждый желающий мог бы проявить себя в роли генменеджера «Сиэтла» Рона Фрэнсиса. А ведь ему нужно соблюсти множество условий.

1. Не превысить полок зарплат в $81,5 млн. Причем Фрэнсис уже сказал, что новые хозяева «Кракен» дали ему полную волю, разрешив гулять на весь бюджет. То есть платежка будет под завязку.

2. Нужно набрать не меньше 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей. В сумме — 30 игроков из 30 клубов лиги. За скобки выводится только «Вегас», который сам прошел через драфт расширения в 2017 году.

С учетом всего этого вот какой может быть версия состава «Сиэтл Кракен».

Вратари. Прайса надо брать

Кэри Прайс (Монреаль) — $10,5 млн Каапо Кахконен (Миннесота) — $0,725 млн Витек Ванечек (Вашингтон) — $0,717 млн Колин Делла (Чикаго) — $1 млн Крис Дриджер (Флорида) — без контракта

Прайс слишком хорош, чтобы его не взять. Даже с учетом его ломового контракта. Даже если посмотреть на возраст — 33 года.

Ну и что? «Вегас» четыре года назад забрал у «Питтсбурга» культового голкипера Марка-Андре Флери, выигравшего три Кубка Стэнли. И сейчас Флери до сих пор в топе.

Прайс же пять сезонов в начале нулевых провел за команду «Трай-Сити Американс». Это штат Вашингтон, где и Сиэтл. Там же он познакомился с будущей женой Анжелой, причем это было свидание вслепую. После выхода в финал Кубка Стэнли, похоже, Кэри решил сменить обстановку, поэтому убрал пункт в контракте о том, что он против перехода в другой клуб. Нет, теперь Прайс не против. А вот «Монреаль» теперь наверняка потеряет своего лучшего игрока. А с учетом того что капитан Ши Уэбер из-за травмы пропустит следующий сезон, перспективы «Канадиенс» вообще унылые.

Дриджер теснит Бобровского во «Флориде», его надо брать. Это будет сильный второй номер. Кахконен здорово играл за «Уайлд», Ванечек был первым в «Кэпиталз». В общем, бригада вратарей собирается на загляденье.

Защитники. Дядька Джиордано и иже с ними

Марк Джиордано (Калгари) — $6,75 млн Колин Миллер (Баффало) — $3,875 млн Олли Мяяття (Лос-Анджелес) — $3,33 млн Трой Стечер (Детройт) — $1,7 млн Роберт Хагг (Филадельфия) — $1,6 млн Трэвис Дермотт (Торонто) — $1,5 млн Коннор Клифтон (Бостон) — $1 млн Джоэл Хэнли (Даллас) — $0,75 млн Джейкоб Макдональд (Колорадо) — $0,725 млн

К защите возникают вопросы, но тут выделяется 37-летний капитан «Калгари» Марк Джиордано. В сезоне 2007-08, если вы помните, он играл за московское «Динамо». Потом вернулся в провинцию Альберта, где вырос в защитника, взявшего «Норрис Трофи» как лучший игрок обороны лиги.

Лучшие годы Джиордано позади, и в прошлом сезоне он набрал 26 (9+17) очков в 56 матчах. Но такой игрок будет хорош как дядька-наставник для молодежи, вокруг него можно строить оборону.

Нападающие. Тарасенко нужно спасать карьеру

Райан Джохансен (Нэшвилл) — $8 млн Владимир Тарасенко (Сент-Луис) — $7,5 млн Макс Доми (Коламбус) — $5,3 млн Ондржей Палат (Тампа-Бэй) — $5,3 млн Нино Нидеррайтер (Каролина) — $5,25 млн Джош Бэйли (Айлендерс) — $5 млн Кайл Террис (Эдмонтон) — $1,65 млн Дерек Грант (Анахай м) — $1,5 млн Кристиан Фишер (Аризона) — $1 млн Мэйсон Эпплтон (Виннипег) — $0,9 млн Нэйтан Бастиан (Нью-Джерси) — $0,825 млн Жюльен Готье (Рейнджерс) — $0,775 млн Мэттью Хаймор (Ванкувер) — $0,725 млн Майкл Амадио (Оттава) — без контракта Зак Остон-Риз (Питтсбург) — без контракта Райан Донато (Сан-Хосе) — без контракта

Очень сильная линия атаки, особенно первые два звена. Только представьте их: Палат — Джохансен — Тарасенко, Нидеррайтер — Доми — Бэйли. Над глубиной состава еще нужно поработать, но нападение вырисовывается очень интересное.

Тарасенко уходит из «Сент-Луиса», причем это инициировал он сам. Владимир был недоволен тем, что в «Блюз» его залечили и за последнее время он перенес сразу три операции, причем не все оказались успешными.

Что еще важно, Тарасенко остались два года контракта с «Блюз», за которые он заработает по $7,5 млн. И в 31 год нужно будет подписывать договор. Но с такой статистикой и подорванной карьерой большие деньги не получишь. Вот почему Владимир даже сменил за океаном агента, начав работать с Полом Теофаносом. Сейчас на кону его заокеанская карьера, еще 7-10 плодотворных лет в НХЛ. Но для этого нужно идти на резкие шаги.

Палат — дважды обладатель Кубка Стэнли, играл в тройке с Кучеровым и Пойнтом. Джохансен — топовый центр. В общем, все выглядит очень интересно.

Итого в сумме: $77,9 млн, под потолком зарплат останется $3,6 млн. Но понятно, что набравший состав «Сиэтл» будет сразу же менять каких-то игроков, набирая пики на будущее. Так, по нашей инсайдерской информации, Тарасенко в «Кракене» не задержится, и его обменяют дальше — на такого игрока претендуют клубы и Западной, и Восточной конференции.

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