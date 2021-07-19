Три шведа, проспекты «Каролины» и ожидание Ковальчука. Как проходит перестройка «Спартака»

Выйдет ли такой состав во второй раунд плей-офф?

Выйдет ли такой состав во второй раунд плей-офф?

«Когда я буду писать мемуары, то честно про все расскажу, выложу все про каждого. Вот когда закончу тренировать, то напишу. И это будет, наверное, бестселлер, потому что ни один мимо меня не пройдет, ни один», — на этих словах Олега Знарка после вылета в первом раунде от ЦСКА завершилась эпоха тренера в «Спартаке».

Вместе с наставником красно-белые поменяли игровой состав, административный персонал и даже домашнюю арену. Противоречивое соседство с самым принципиальным соперником уступило месту нейтральному «Мегаспорту». В новом сезоне мы увидим кардинально перестроенный клуб.

Свежий тренерский взгляд

Главная перемена — это новый тренер. Борис Миронов за 11 лет в НХЛ поиграл за «Виннипег», «Эдмонтон», «Чикаго» и «Рейнджерс», брал серебро Нагано-98 и бронзу Солт-Лейк-Сити-02. Ранее Миронов тренировал фармы ЦСКА, после чего год поработал ассистентом Вячеслава Буцаева в «Нефтехимике».

«Спартак» — первый клуб КХЛ, в котором Миронов будет главным тренером. Возможно, строящейся с чистого листа команде как раз и нужен свежий незамыленный взгляд эксперта, впервые получившего подобную роль. Но отсутствие серьезного опыта — это всегда риск. Например, в 2018-м «Динамо» Владимира Воробьева от краха спас только другой Владимир, гораздо более опытный. По фамилии Крикунов.

В высшем руководстве тоже новые люди. Определяет стратегию развития клуба Председатель Наблюдательного совета Олег Усачев, а селекцией управляет спортивный директор Роман Беляев, чья работа вытащила «Трактор» в прошлом году из пропасти.

Новый последний рубеж

Теперь об игроках. Начнем с вратарской бригады. Уход Никиты Беспалова читался давно: еще по ходу прошлого сезона голкипер отправился в Воскресенск. А вот то, что болельщики больше не увидят «Гуда-шоу», — реально мощная новость. К игре Юлиуса Гудачека были определенные нарекания — видимо, они стали серьезным поводом рубануть с плеча.

Юлиус Гудачек / Фото: © Василий Пономарев / Sportbox.ru

Основным вратарем красно-белых предполагается защищавший некогда цвета «Тре Крунур» Оскар Данск. Восемь лет он тщетно пытался заиграть за основу сначала «Коламбуса», затем «Вегаса» — после скитаний по фармам и шведской лиге голкипер попробует свои силы в КХЛ.

«Спартак» приобрел если не топового, то однозначно крепкого и боеспособного вратаря, на которого в новом сезоне будет сделана серьезная ставка. Бэкапить его будет Алексей Красиков — ранее он тем же самым занимался в «Сибири» и «Сочи». Некоторая надежда возлагается на собственного воспитанника Андрея Сковронского, который потихоньку, но уверенно движется по лестнице МХЛ — ВХЛ — КХЛ. Два подряд неплохих сезона в «Химике» — посмотрим, что будет дальше.

Шведское усиление

Если раньше «Спартак» тяготел к легионерам из Словакии и Чехии, то теперь взял курс на северян. К финну Лехтеря присоединились три шведа: помимо вышеупомянутого Данска в Москву прилетели защитник Тим Хеед и форвард Эмиль Петтерссон.

Хеед провел три сезона в «Сан-Хосе» вместе с гораздо более известным соотечественником Эриком Карлссоном. Перед этим выиграл шведский чемпионат и неплохо проявлял себя в АХЛ, но топ-уровень уже не потянул: пошел отрицательный «плюс-минус», да и 1+4 в 38 матчах для защитника атакующего толка будет маловато. 14+20 в «Лугано» — совсем другое дело, так что и КХЛ наверняка придется ему по вкусу.

Петтерссона не стоит путать с форвардами «Локомотива» и «Ванкувера». В КХЛ он еще не выступал, проведя большую часть карьеры на родине и заглянув на три года в АХЛ. Очевидно, здесь «Спартак» рискует, желая сделать новое легионерское открытие. Но почему бы и нет?

Возвращение Хохлачева, некстван и уфимская связка

Главный на данный момент трансфер «Спартака» — третий приход Александра Хохлачева. После трех подряд сезонов за красно-белых он на год отлучился, выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина и теперь вернулся в родной клуб, чтобы помочь ему в нелегкое время.

Дабы хоть немного облегчить жизнь новым тренерам, «Спартак» взял двух прекрасно знакомых друг с другом игроков: из также перестраивающегося «Салавата» прилетели Дмитрий Кугрышев и Вячеслав Солодухин. А еще красно-белые забрали двух экс-челябинцев, Олега Евенко и Александра Авцина, но о связке защитника с нападающим говорить не приходится.

Главное усиление на перспективу — возвращение из Америки Василия Пономарева. Интеллигентный и техничный форвард, принесший России два года назад Кубок Глинки/Гретцки, и один из немногих, кто не провалил МЧМ-21.

По словам Василия, особенно он рад тому, что вторым тренером в «Спартаке» будет Андрей Потайчук, с которым нападающий раскрылся в «Крыльях Советов». Кстати, как и Никишин. Что интересно, обоих на драфте-2020 выбрали «Харрикейнз». Ждем скаутов «Каролины» на матчах «Спартака»?

Кто остался?

Сказать, что от прошлого сезона в клубе остались только эмблема и болельщики, было бы слишком громко. Состав поменялся не на 100%, хоть и довольно близко к этой цифре. В оборонительной линии остались Дмитрий Вишневский и Яков Рылов, продолжит расти в «Спартаке» Александр Никишин — главное, чтобы ему в этом не мешало здоровье.

В нападении, как и в прошлом сезоне, побегают финский снайпер Йори Лехтеря и опытнейший Сергей Широков. Красно-белые по-прежнему рассчитывают на нескольких игроков из фарма, воскресенского «Химика». На этом плюс-минус все. Сложно припомнить аналогичные по масштабу перестройки за одно межсезонье, но совсем без старых знакомых спартаковцы не останутся.

Вернется ли Ковальчук?

Пока перестройка «Спартака» вызывает больше вопросов, чем ответов. Игроков топ-уровня не так много, набор исполнителей не создает впечатления гарантии выхода во второй раунд. Слово «риск» даже в этом тексте было упомянуто неоднократно. Так вот весь «Спартак» сейчас — один большой риск. Тут может быть как второй раунд, так и вообще непопадание в плей-офф. Классическая перестроечная темная лошадка.

Но селекция еще не окончена. И всего одним игроком «Спартак» может изменить все впечатление от летней политики. Это Илья Ковальчук, чье будущее в тумане. Он станет до последнего пробовать еще сезон-другой отбегать в НХЛ, чтобы получить-таки Кубок Стэнли. Но пока не видно, кто из контендеров занялся бы такой благотворительностью. Если к концу августа Кови так никого и не найдет, возвращение в родной клуб было бы красивым жестом на концовку карьеры.

Отношения у Ковальчука со «Спартаком» непростые, но все старые обиды можно будет забыть, если Илья станет лидером в реформированной команде. Лучше него с раздевалкой не справится никто, и это будет огромная помощь. Но и здесь есть нюанс: если стороны и договорятся, то не раньше конца августа, когда большая часть подготовительного цикла будет позади.

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