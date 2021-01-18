«Ак Барс» вышел в плей-офф, «Спартак» вырвал победу у «Локомотива», Шумаков пропустит остаток сезона. Итоги недели КХЛ

«Матч ТВ» рассказывает о том, что произошло в КХЛ за неделю.

«Матч ТВ» рассказывает о том, что произошло в КХЛ за неделю.

Лидер недели: «Ак Барс» обыграл «Авангард» и вышел в плей-офф

«Ак Барс» по-прежнему возглавляет сводную турнирную таблицу. ЦСКА на минувшей неделе разгромил рижское «Динамо» и победил в армейском дерби, но все равно не догнал лидера. Напротив, теперь казанцы опережают москвичей и по потерянным очкам: «Ак Барс» одержал три победы подряд, а вот красно-синие допустили осечку в Ярославле.

В Восточной конференции подопечные Дмитрия Квартальнова обгоняют ближайшего преследователя уже на 12 очков. Недавно «Ак Барс» переиграл «Авангард» и стал первым клубом, вышедшим в плей-офф.

«Авангард», идущий вторым на Востоке, вскоре присоединился бы к «Ак Барсу», если бы удачно провел неделю. Однако в последних матчах не получалось победить. Сначала «ястребы» уступили «Торпедо», затем проиграли в Казани и Екатеринбурге. Омский клуб наверняка оформит выход в плей-офф, но случится это, видимо, в конце января. Так что на этой неделе только ЦСКА может завоевать путевку в кубковую часть сезона.

Ак Барс — Авангард — 3:1. Голы и лучшие моменты

Потеря недели: Шумаков пропустит остаток сезона

Чуть больше месяца назад «Авангард» и «Автомобилист» произвели громкий обмен, в результате которого Сергей Шумаков отправился в Екатеринбург. Казалось, что от этой сделки выиграл уральский клуб, выплативший компенсацию за элитного по меркам КХЛ форварда. Однако в этом сезоне россиянин не помог «Автомобилисту». В шести матчах хоккеист не разжился набранными очками.

В январе Шумаков не появлялся на льду из-за повреждения. Агент Шуми Бабаев сообщил, что Сергей пропустит остаток сезона:

«Все нормально, Сергея уже прооперировали. Конкретную травму может озвучивать только клуб. Травму он получил на тренировке. Сергей пропустит остаток сезона».

Отметим, что на прошлой неделе «Автомобилист» исправно набирал очки и довел победную серию до четырех матчей. На этом отрезке уральцы справились с «Йокеритом», «Спартаком», «Авангардом» и минским «Динамо». В матче против «джокеров» вратарь Владислав Гросс оформил первый шатаут в КХЛ.

Автомобилист — Йокерит — 2:0. Голы и лучшие моменты

Камбэк недели: «Спартак» победил «Локомотив», отыгравшись с 1:3

«Локомотив», пожалуй, заслужил статус самой непредсказуемой команды недели. В понедельник ярославцы встретились на выезде со «Спартаком» и едва не одержали пятую победу подряд. После двух периодов гости вели в счете — 3:1. За три минуты до конца матча «Локомотив» имел «+1», но в итоге проиграл в основное время, пропустив дважды за 63 секунды. Победу красно-белым принес Сергей Широков.

Спартак — Локомотив — 4:3. Голы и лучшие моменты

Спустя несколько дней «железнодорожники» уверенно переиграли лидера Западной конференции — 3:0. Впервые в этом сезоне ЦСКА не сумел поразить чужие ворота.

Локомотив — ЦСКА — 3:0. Голы и лучшие моменты

Затем «Локомотив» отправился в Челябинск, где неожиданно уступил с крупным счетом. «Трактор» остановил соперника, не позволив тому отличиться. Ярославцы не проигрывали всухую с 28 октября: в тот день «Автомобилист» победил в овертайме — 1:0.

Трактор — Локомотив — 4:0. Голы и лучшие моменты

Лучшие игроки недели: Рейдеборн сделал шатаут, Холланд набрал семь очков

По итогам недели лучшими в своих амплуа стали вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн, защитник Корбиниан Хольцер и его одноклубник Питер Холланд. А лучшим новичком признан Александр Алексеев, который принес победу «Салавату» в игре против «Барыса». На счету 21-летнего защитника три очка (2+1) в трех матчах.

Адам Рейдеборн помог «Ак Барсу» переиграть «Авангард» и «Торпедо». Вратарь отразил 98,28% бросков при коэффициенте надежности 0,5. В матче против «Торпедо» Адам сделал шатаут, отразив 31 бросок.

Ак Барс — Торпедо — 2:0. Голы и лучшие моменты

И лучший защитник, и лучший форвард недели выступают за «Автомобилист». Корбиниан Хольцер одержал с уральским клубом четыре победы подряд, при этом заработав показатель полезности «+4». А нападающий Питер Холланд набрал семь очков (4+3). Во встрече с минским «Динамо» он забросил победную шайбу.

Динамо Минск — Автомобилист — 1:2. Голы и лучшие моменты