«Спартак» впервые в сезоне победил ЦСКА, минское «Динамо» установило рекорд, Макмиллан перешел в «Нефтехимик». Итоги недели КХЛ

«Матч ТВ» рассказывает о том, что произошло в КХЛ за неделю.

«Матч ТВ» рассказывает о том, что произошло в КХЛ за неделю.

Матч недели: ЦСКА впервые в сезоне проиграл «Спартаку»

ЦСКА и «Спартак» в 2020 году дважды сталкивались до паузы на Евротур. Оба раза армейцы были сильнее, хотя красно-белые вполне могли победить. В первой игре спартаковцы уступили 4:5, ведя 2:0 по ходу матча. А в конце октября парни Олега Знарка проиграли в овертайме.

В третьем московском дерби «Спартаку» дважды пришлось отыгрываться. Усилиями Мартина Бакоша и Сергея Широкова гости выравнивали положение. А благодаря Артему Серикову на 46-й минуте впервые вышли вперед. Кстати, для 19-летнего защитника эта шайба стала дебютной в КХЛ. Но победной она не оказалась: Артем Слепышев довольно быстро восстановил паритет — 3:3. Сильнейшего соперники определили в овертайме, где решающую шайбу забросил Бакош.

ЦСКА — Спартак — 3:4 (ОТ). Голы и лучшие моменты

ЦСКА впервые в сезоне проиграл «Спартаку». В целом же неделя сложилась неплохо для лидера чемпионата. После поражения в дерби красно-синие одолели «Салават Юлаев» и разбили «Сочи».

ЦСКА — Сочи — 7:0. Голы и лучшие моменты

Рекорд недели: минское «Динамо» забросило пять шайб менее чем за 11 минут

Сразу несколько клубов обошлись без потерь на минувшей неделе. «Спартак» и «Автомобилист» одержали по две победы. Примечательно, что уральский клуб прервал серию «Локомотива»: ярославцы набирали очки в 13 матчах кряду.

Локомотив — Автомобилист — 1:2. Голы и лучшие моменты

После Евротура СКА уверенно взял шесть очков на выезде, выиграв у «Йокерита», «Витязя» и «Северстали». Но если серия СКА не удивляет, то скачок «Трактора» в таблице был довольно неожиданным. Несмотря на сложный календарь, челябинцы тоже собрали максимум. Дома подопечные Анвара Гатиятулина остановили «Магнитку» и «Ак Барс», а в гостях обыграли «Куньлунь».

Трактор — Ак Барс — 2:1. Голы и лучшие моменты

Шесть очков и в активе минского «Динамо». Особняком стоит матч против «Сибири», в котором «зубры» обновили рекорд скорострельности, ранее принадлежавший «Торпедо». 10 минут и 57 секунд с начала встречи потребовалось минчанам, чтобы пять раз поразить ворота сибиряков. Кроме того, белорусский клуб одержал свою самую крупную победу в КХЛ.

Провал недели: «Витязь» проиграл три матча с общим счетом 5:17

Лишь три клуба КХЛ не набрали ни одного очка на прошлой неделе. В случае с «Йокеритом» это объясняется количеством проведенных матчей: финны сыграли только против СКА и уступили — 1:4.

Йокерит — СКА — 1:4. Голы и лучшие моменты

Неудачи «Куньлуня» вряд ли кого-то шокируют. Аутсайдер Восточной конференции не справился с «Нефтехимиком», «Торпедо» и «Трактором».

Куньлунь РС — Трактор — 3:5. Голы и лучшие моменты

«Витязь» преподнес неприятный сюрприз своим болельщикам. В трех домашних матчах подмосковный коллектив не набрал ни одного очка. Более того, дважды дело закончилось разгромом. Сначала подольчан смял СКА (8:1), а еще через несколько дней «Витязь» провалился в матче со «Спартаком».

Витязь — Спартак — 3:7. Голы и лучшие моменты

Началась игровая неделя с поражения от московского «Динамо» — 1:2. 0 очков при разнице шайб 5-17 — фанаты «Витязя» явно рассчитывали на другой результат.

Трансферы недели: Макмиллан перешел в «Нефтехимик», Мерфи — в минское «Динамо»

На трансферном рынке пока что затишье. Тем не менее свободным агентам дают возможность проявить себя. На минувшей неделе некоторые клубы КХЛ подписали пробные контракты. Так, Максим Матушкин пройдет просмотр в «Северстали», Дмитрий Архипов — в «Амуре, а Кирилл Лямин вернулся в московское «Динамо». Владислав Наумов, с которым расторгла соглашение «Сибирь», получит шанс в «Сочи». В рижском «Динамо» сразу три хоккеиста проходят испытательный срок — это Рихард Букартс, Гунарс Скворцов и Глеб Зырянов.

Среди игроков, подписавших полноценный контракт, отметим экс-форварда «Авангарда» Брендона Макмиллана. Он стал четвертым легионером в «Нефтехимике». Там же продолжит карьеру и защитник Кирилл Воробьев, перешедший из системы ЦСКА.

Экс-игрок «Нефтехимика» Райан Мерфи, покинувший команду весной, пополнил состав минского «Динамо».

Воспитанник хабаровского хоккея Дмитрий Лугин возвращается в «Амур». Ранее Лугин уже выступал за «тигров» с 2010-го по 2015 год.

«Спартак» и «Автомобилист» произвели обмен, в результате которого московский клуб получил Семена Переляева. В обратном направлении отправился другой 21-летний хоккеист Михаил Шалагин.

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