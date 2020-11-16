Питер неудержим после перерыва на Евротур. Теперь волевая победа над «Салаватом»

Все голы матча СКА — «Салават».

Все голы матча СКА — «Салават».

СКА с 35 очками после 26 матчей возглавляет таблицу дивизиона

«Салават» набрал 34 очка после 28 матчей и идет пятым в Восточной конференции.

Победная серия СКА составляет теперь четыре матча, а разность шайб в этих играх — 17:5.

Голы и лучшие моменты

Состав СКА

Состав «Салавата»

11` Гости открывают счет. Курьезный гол получился. Сакари Маннинен в средней зоне подставил клюшку, а Михаил Бердин невовремя среагировал на прыгающую шайбу.

СКА — Салават Юлаев. 0:1. Сакари Маннинен

16` Никита Сошников не мог забить на протяжении 10 игр, а теперь забивает во втором матче подряд. 2:0 — впереди гости.

СКА — Салават Юлаев. 0:2. Никита Сошников

20` Получше играл «Салават» в первом периоде. Броски в створ: 5-10. Время в атаке: 02:46–04:05. Все в пользу гостей.

21` Во втором периоде в ворота СКА встает Ярослав Аскаров.

27` Отыгрывает СКА один гол. Это Антон Бурдасов попал в касание из круга вбрасывания.

СКА — Салават Юлаев. 1:2. Антон Бурдасов

40` 1:2 после двух периодов.

50` Дубль Бурдасова. Правда, судьи отправились смотреть повтор, чтобы проверить, не покинула ли шайба площадку в одном из эпизодов. Но все по правилам. 2:2

СКА — Салават Юлаев. 2:2. Антон Бурдасов

60` Ничья по окончании основного времени. Впереди овертайм

61` СКА побеждает. Гранлунд потерял шайбу в своей зоне, и Ткачев приносит хозяевам волевую победу. Всего лишь 14 секунд продлилось дополнительное время.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Голы: Бурдасов, 26:18 (ВИДЕО), 49:17 (ВИДЕО). Ткачев, 60:14. — Маннинен, 10:31 (ВИДЕО). Сошников, 15:42 (бол.) (ВИДЕО).

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