Питер неудержим после перерыва на Евротур. Теперь волевая победа над «Салаватом»

- СКА с 35 очками после 26 матчей возглавляет таблицу дивизиона
- «Салават» набрал 34 очка после 28 матчей и идет пятым в Восточной конференции.
- Победная серия СКА составляет теперь четыре матча, а разность шайб в этих играх — 17:5.
Голы и лучшие моменты
Состав СКАhttps://twitter.com/hcSKA/status/1328359719329816577
Состав «Салавата»https://twitter.com/hcsalavat/status/1328359955292975108
11` Гости открывают счет. Курьезный гол получился. Сакари Маннинен в средней зоне подставил клюшку, а Михаил Бердин невовремя среагировал на прыгающую шайбу.СКА — Салават Юлаев. 0:1. Сакари Маннинен
16` Никита Сошников не мог забить на протяжении 10 игр, а теперь забивает во втором матче подряд. 2:0 — впереди гости.СКА — Салават Юлаев. 0:2. Никита Сошников
20` Получше играл «Салават» в первом периоде. Броски в створ: 5-10. Время в атаке: 02:46–04:05. Все в пользу гостей.
21` Во втором периоде в ворота СКА встает Ярослав Аскаров.
27` Отыгрывает СКА один гол. Это Антон Бурдасов попал в касание из круга вбрасывания.СКА — Салават Юлаев. 1:2. Антон Бурдасов
40` 1:2 после двух периодов.
50` Дубль Бурдасова. Правда, судьи отправились смотреть повтор, чтобы проверить, не покинула ли шайба площадку в одном из эпизодов. Но все по правилам. 2:2СКА — Салават Юлаев. 2:2. Антон Бурдасов
60` Ничья по окончании основного времени. Впереди овертайм
61` СКА побеждает. Гранлунд потерял шайбу в своей зоне, и Ткачев приносит хозяевам волевую победу. Всего лишь 14 секунд продлилось дополнительное время.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Бурдасов, 26:18 (ВИДЕО), 49:17 (ВИДЕО). Ткачев, 60:14. — Маннинен, 10:31 (ВИДЕО). Сошников, 15:42 (бол.) (ВИДЕО).
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