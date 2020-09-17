«Саня — красавчик, не задрал нос. Парень со стальным характером!» Сегодня — день рождения Александра Овечкина

Сегодня исполнилось 35 лет капитану «Вашингтона» и сборной России Александру Овечкину. Обозреватель «Матч ТВ» встретился с другом детства, первым тренером, партнером по сборной — и поговорил с ними об Александре Великом.

Сегодня исполнилось 35 лет капитану «Вашингтона» и сборной России Александру Овечкину. Обозреватель «Матч ТВ» встретился с другом детства, первым тренером, партнером по сборной — и поговорил с ними об Александре Великом.

Друг детства Михаил Батанов: «Я поспорил на 10 рублей, что Овечкин станет звездой»

— Мы познакомились, потому что жили в одном дворе, — рассказывает Михаил Батанов. — Это произошло больше 30 лет назад. Время быстро бежит…

Нам было по пять лет. Классическая история: мы играли в песочнице. Бегали везде, резались в разные игры, как и все дети. Что вспоминается — какие-то пластмассовые человечки, роботы. И мы спорили, кто из них сильнее.

О нас все говорили «друзья не разлей вода». Это когда ты слово друга ловишь на лету, готов всегда его поддержать, даже полезть в драку. Саша остался таким же, я уверен в этом.

— На день рождения друг к другу ходили.

— Тут больше — мы друг у друга проводили целые ночи. В том возрасте часто звучало: «Мам, отпусти меня к Саньке!» Или: «Тетя Оля, возьми меня к себе домой, мы ночью с Мишкой поиграем вместе!» Вот такая дружба была круглыми сутками, и домой не хотелось уходить.

— А вы во что играли-то? PlayStation?

— Тогда их еще не было. Только-только появилась Dendy. А потом уже Nintendo. И вот там был футбол, версия 1994 года. Как раз игрушка вышла в честь чемпионата мира в Америке. И мы в нее рубились! А еще в первые версии электронного хоккея.

— Спустя 20 лет было забавно смотреть, как Саня резался в хоккей на приставке с Уэйном Гретцки. Да и теперь его второй раз уже поставили на обложку нового выпуска NHL. А я в детстве в своей квартире с Овечкиным играл по ночам!

— Вы в одну школу ходили?

— Нет, в разные. Но нас объединял двор.

— Вы помните, как Александр попал в хоккей?

— У меня сейчас такое чувство, что Саня с самого рождения должен был стать хоккеистом. И талант был виден, и родители сильные, настоящие спортсмены.

Мы друг к другу постоянно ходили на тренировки. Я занимался борьбой, Саша пошел в хоккейную секцию. Болели с трибуны на соревнованиях. Помню, классе в пятом я сделал ставку, выиграв спор у одноклассника. Показал на Овечкина: «Этот парень станет большим чемпионом».

— На что спорили?

— На 10 рублей. Но я уже тогда знал, что Санька далеко пойдет в спорте.

— Помню, я прилетал в Вашингтон и видел матч против «Монреаля», когда Овечкину сломали нос. Но он так разозлился, что сделал покер.

— В детстве у нас было полно таких историй. Мы привыкли к тому, что Саня преодолевает себя и может горы свернуть. Для меня тут даже не удивление, а закономерность. Чем сложнее обстоятельства, тем сильнее мой друг.

— Овечкин даже о себе сказал однажды: «Русская машина не ломается». Здоровенный русский мужик.

— Это он уже потом им стал. А в школе-то мы были попроще, поменьше. Но сила духа в нем всегда была. Тут вопрос не мышечной массы, а характера, который живет в этом человеке.

— Это от родителей.

— Татьяна Николаевна и Михаил Викторович — замечательные люди. Для меня они — вторые родители. Как и мои папа с мамой — вторые родители для Саши. Нам каждый день давали нужные советы и показывали, какими мы можем быть. Благодаря этому стали правильными людьми.

— Когда мама Овечкина приезжает в Вашингтон, то кормит борщом всю команду.

— Помню знаменитый борщ Татьяны Николаевны! Кажется, я все попробовал в ее исполнении. Передаю горячий привет! Надо еще раз напроситься к Овечкиным в гости на борщ.

— Вы помните старшего брата Саши? Какую роль он сыграл в его жизни?

— Конечно, мы все помним Серегу. Он очень многое значит для Сашки. Когда мы были совсем маленькими, старший брат был нашей опорой. И если мы где-то нашкодим, то Сергей мог молча решить нашу мальчишескую проблему. И мы ему за это были всегда благодарны. Мог и защитить, и пошпынять молокососов. Серега был нашим героем.

— Саша назвал первого сына Сергеем, а когда завоевал Кубок Стэнли, то привез его на могилу брата. Когда Овечкин забивает очередной гол, то поднимает руку к небу в память о брате.

— Когда я только узнал, что чета Овечкиных ожидает первенца, то был убежден, что мальчишку назовут Сергеем. Это даже не обсуждалось.

— Сильно ли Саша изменился с тех пор, когда вы познакомились в детстве?

— Зная его уже 30 лет, скажу одно: Саня — красавчик. Жизнь его не изуродовала, он не задрал нос. А остался тем человеком, кем был всегда, с внутренним стержнем.

— Когда Овечкин приезжает в Москву, может ли он запросто зайти во двор, где вы живете сейчас — на Котловке, чтобы посидеть на лавочке и поболтать о житейских делах?

— Это много раз бывало. Так что здесь ничего удивительного. Конечно, теперь мы все с детьми, и стало сложнее. Но такие встречи ежегодно происходят — и двор, и деревня, и простые человеческие радости.

— Тетя рядом во дворе гуляет с коляской, а на лавочке сидит Овечкин. Ее реакция?

— «Вау!» Многие бывают удивлены, конечно. Ну, и для людей это большая радость.

— Представьте, что в истории не существовало бы Овечкина. Каким был бы наш хоккей?

— Все в мире уже признали величие и могущество Сашки Овечкина как классного хоккеиста, а также капитана «Вашингтона» и сборной России. Отрицать его роль невозможно. И вычеркнуть эту фамилию из истории нашего спорта просто нельзя. Я такого себе не представляю!

Вы уберите Майкла Джордана из истории баскетбола — это будет уже не НБА, а какая-то другая лига. Так вот и НХЛ без Овечкина — это совершенно другой мир. Саша уже стоит в одном ряду с самыми великими игроками, как Уэйн Гретцки. Пусть даже пока не побил его рекорд, но увидите — это впереди!

Первый тренер Александр Филиппов: «Овечкин пошел в маму. Стальной характер!»

— Во сколько лет к вам впервые привели Саньку Овечкина?

— Я давно знал его семью, а с Танюхой, его мамой, мы на динамовских сборах часто пересекались. Она в баскетболе — я в хоккее.

В один прекрасный день мы встретились, когда Сашка был маленьким. Прихожу к Татьяне на ее тренировку на Лавочкина, а Мишка, муж ее, говорит: «Что-то с парнем надо делать». Я отвечаю: «Давай возьму его к себе, у меня группа ребят 1988 года рождения. Поставлю его на коньки, а там будет видно».

Вот Санька и начал свою хоккейную карьеру. Потом я перевел Овечкина в его год рождения. Ну и пошло-поехало. С ним потом тренер работал Славка…

— Вячеслав Кириллов.

— Да, я тоже приходил, и Саша у меня занимался на подкатках. Он уже в детстве был упертым. Видел перед собой цель и ее достиг.

— Овечкин ведь в восемь лет начал заниматься хоккеем? Это очень поздно.

— Чуть ли не в девять лет. Но не скажу, что поздно. Все зависит от человека. Если хочется, то выйдет толк. Если нет желания, в любом возрасте станешь лентяем.

— Когда к вам приходит ребенок, он даже кататься не умеет. В какой момент вы поняли, что Овечкин станет настоящим игроком?

— Во-первых, есть закон природы и сильные гены. Во-вторых, становление игрока происходит в 14-15 лет. Тогда мы уже поняли, каким может быть форвард Овечкин. И это исключение из того правила, что на детях знаменитых спортсменов отдыхает природа. Совсем нет!

— Овечкин побил детский рекорд Павла Буре. Но было тогда видно, что он может быть королем силовых приемов?

— Да, это читалось. Человек устремленный. Сашу даже не надо было чему-то учить. Один раз ему сказал — он это принял, взвесил и запомнил. Старался все выполнить, и в хоккее у него легко получалось.

— Как получилось, что вы стали крестным отцом Овечкина?

— Таким было желание Татьяны и Михаила, его родителей. Тогда Сашке было, наверное, уже лет 10. Подошли ко мне, предложили: «Хотим, чтобы ты стал крестным. Можно ли?» Конечно, я согласился!

А крестной матерью стала волейболистка Людмила Жигилий, в девичестве Борозна, олимпийская чемпионка 1972 года. Я — хоккеист, Татьяна — баскетболистка, Миша — футболист. Так четыре вида спорта Сашку Овечкина и покрестили.

— Какая роль родителей в том, что хоккейный мир узнал Александра Великого?

— Роль огромная, и Татьяна внесла колоссальный вклад. Характер у нее стальной. Сразу научила, что можно, а что нельзя. «Саша, домой. Саша, на тренировку». Ну, а Миша возил.

Александр пошел характером в свою маму. Если заниматься, то заниматься. Такой хоккеист вырос благодаря Танюшке. Вот они, олимпийские гены!

— Насколько велика была роль старшего брата?

— Сережка часто привозил и увозил младшего на тренировки. Держал Сашку в узде, был для него огромным авторитетом. И ругал, и подсказывал, и за ним следил.

— Вы в его детстве могли представить, что Александр Овечкин станет большой звездой НХЛ?

— Я хотел, чтобы Саша любил хоккей, занимался им. А все остальное бы приложилось. Видели бы вы его работоспособность и желание! Было видно, что растет правильный пацан.

Я сейчас работаю в «Северной звезде». Два года назад, когда Овечкин выиграл Кубок Стэнли, он привез чашу к нам, показал детям.

— И крестному отцу.

— Малышне в первую очередь! А они довольны были! Ну, и мощный стимул, к чему нужно стремиться, чего добиваться.

Партнер по сборной Алексей Ковалев: «Овечкин спросил, уезжать ли ему в НХЛ?»

— Когда вы впервые услышали об Александре Овечкине?

— Видел его, совсем юного, в московском «Динамо». И помню, что мы разговаривали. Приехали тогда летом после сезона НХЛ, занимались в Новогорске. Овечкин катался с Сергеем Гончаром, парой других игроков. И спрашивал меня, стоит ли ему уезжать в НХЛ в таком возрасте.

Я ему ответил, что у тебя есть талант, азарт, мастерство. Ты подходишь под стиль НХЛ и уже готов к этой лиге. Ну и он уехал. А вообще мы вместе выступали еще на Кубке мира в 2004 году, который проходил в Торонто и Сент-Поле. Уже тогда Овечкин дебютировал на площадках стандарта НХЛ.

— О чем вы подумали, когда впервые увидели его игру?

— Я сразу оценил, что Овечкин — уникальный нападающий с хорошим резким броском. Уже было понятно, что он будет забивать много голов. А главное — было видно, что Саша любит бросать, играет в агрессивном стиле, при этом в нужный момент отдаст хороший пас. В целом это называется: парень нацелен на ворота. Это сразу бросалось в глаза. И вот почему он сейчас штурмует рекорд Уэйна Гретцки.

— Не самый типичный форвард для российского хоккея.

— Да, в этом и есть его уникальность. Ты ждешь броска от Овечкина, а он пойдет вперед и сомнет тебя своей мощью. Он очень непредсказуемый, потому что габаритный и может резко бросить в любой момент. Он удивляет многих защитников, вратарей. И знает, как использовать свои козыри.

— Как важно для Ови было завоевать наконец-то Кубок Стэнли?

— Вспоминаю, что когда я завоевал чашу в 1994 году, то не имел такую возможность, чтобы привезти ее в Россию. Но вот Саша это сделать смог. И это реально важный момент в жизни такого спортсмена. Ты привозишь Кубок Стэнли в ту школу, где тебя воспитали, где из тебя сделали хоккеиста. И показываешь тренерам, детям, одноклубникам, кем ты стал и чего добился. Ну, и Овечкин взял чашу не прицепом, а реально пахал и убивался ради нее на льду, проявлял себя как лидер и вел за собой весь «Вашингтон». А потом привез Кубок Стэнли в Россию как настоящий герой.

— Вы были капитаном в «Монреале», Овечкин — капитан «Кэпиталз». Это большая честь?

— Конечно. Может, ты неидеально говоришь по-английски. Но хоккейный язык универсален, и главное — не болтать в раздевалке, а показывать своим примером на площадке, что нужно делать. Овечкин это делает как никто другой. Выходит на лед, забивает один гол, другой. И вместе с ним за победой поднимается вся команда.

И поправлю вас: я был капитаном сборной России, как и Овечкин. А в «Монреале» считался альтернативным капитаном, когда заменял заболевшего Саку Койву.

— Карьера Овечкина в НХЛ с самого начала пересекается с карьерой Сидни Кросби. Как важно, что в лиге зародилось это противостояние российской и канадской суперзвезд?

— Это идет еще с Суперсерии-1972, когда сборная СССР играла против канадцев. Такие сравнения были популярны всегда. Вообще Овечкина с Кросби сравнивать нельзя, у них совершенно разный стиль игры. Саша забил больше голов, чем Сид. Кросби отдал больше передач, потому что он — плеймейкер.

Но важно, что Александр прогрессировал с каждым годом, улучшал свою игру, лучше отрабатывал в защите. И стал абсолютно совершенным хоккеистом, работающим по всей площадке. Ну, а когда в НХЛ есть яркая афиша, пусть это Овечкин против Кросби, — разве это плохо? Чем это хуже олдскульной битвы «Квебек» — «Монреаль» или нью-йоркского дерби «Рейнджерс» — «Айлендерс»? Фанаты обожают такие яркие матчи.

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