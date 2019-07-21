ЦСКА — главный фаворит предстоящего сезона КХЛ. Об этом можно говорить уже сейчас

Основные соперники московских армейцев не сделали ничего, чтобы изменить ситуацию.

Основные соперники московских армейцев не сделали ничего, чтобы изменить ситуацию.

Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА сейчас находится на предсезонном сборе в Финляндии и готовится к защите титула. До матча открытия сезона-2019/20 больше месяца, но уже сейчас можно абсолютно точно говорить: столичные армейцы — главные фавориты предстоящего чемпионата.

Точечные усиления

Состав ЦСКА не потерпел серьезных потерь по сравнению с прошлым сезоном. Команду покинули игроки, объективно не являвшиеся основополагающими факторами успеха.

Достаточно классный защитник по меркам КХЛ Михаил Пашнин перестал попадать в состав ввиду высокой конкуренции на позиции, приглашение опытного Янника Хансена, по большому счету так себя и не оправдало, а влияние Грегга Скотта на игру и результат команды с каждым сезоном становилось все меньше.

При этом среди всех клубов лиги ЦСКА в межсезонье подписал наименьшее количество игроков (3). Но если опустить обмен из «Сибири» Владимира Пешехонова, то появления в составе Богдана Киселевича и Иржи Секача, вне всякого сомнения, усиление для армейцев.

Киселевич провел не самый удачный год в Северной Америке, однако по-прежнему находится в хорошей форме, в самом лучшем для защитника-универсала возрасте (29 лет), а также прекрасно знает систему игры ЦСКА — проблем с «реакклиматизацией» возникнуть не должно.

Секач искал варианты отъезда в НХЛ, но в итоге остался в России, сменив Казань на Москву. Несмотря на огромную глубину состава, ЦСКА периодически не хватало высококлассных исполнителей на позицию крайнего нападающего в топ-6 — даже пришлось переводить на фланг Михаила Григоренко. Секач способен стать решением данной проблемы: за последние два сезона в «Ак Барсе» 27-летний чех стабильно набирал по 40+ очков.

Кроме того, к началу сезона возможно еще одно громкое подписание бывшего НХЛовца, о котором недавно говорил президент клуба Игорь Есмантович. Но даже без него можно признать: ЦСКА в межсезонье сохранил чемпионский костяк, добавив к нему несколько качественных опций.

Соперники слабеют

А вот для главных соперников ЦСКА летний перерыв складывается не так удачно. Петербургские армейцы лишились большинства своих лидеров (Гусев, Дацюк, Прохоркин, Гавриков, Шестеркин), а найденные из замены считать равноценными невозможно.

Ярославский «Локомотив» остался без некоторых молодых талантов (Елесин, Коршков), а также главного тренера Дмитрия Квартальнова, сумевшего построить такую боеспособную команду. Приглашение Крэйга Мактавиша пока выглядит весьма неоднозначным.

Соперник ЦСКА по финалу «Авангард» пусть и подписал однолетний контракт с Вячеславом Войновым, тем самым укрепив и без того классную линию защиты, понес большие потери в нападении (Деарне, Михеев, Стольберг, Тальбо, Галимов) — адекватная замена по сей день не найдена (Андригетто и Щербак — это хорошо, но мало).

Разве что «Автомобилист» на бумаге стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Из серьезных потерь можно отметить только Да Косту и Паре, но на их места уже пришли Джефф Плэтт и Питер Холланд, не уступающие ушедшим по таланту. Возвращение в Екатеринбург Дацюка — главная история лета, которая тоже дает клубу определенные козыри. Но сумеет ли за второй год работы Андрей Мартемьянов выстроить команду чемпионского уровня — вопрос.

Возможно, в предстоящем сезоне удастся выстрелить «Спартаку» Олега Знарка, или серьезно закупившемуся на рынке «Металлургу», или новому «Ак Барсу» Квартальнова, но пока мы не увидим их в деле, всерьез считать их конкурентами ЦСКА нельзя.

Психологическое спокойствие

При всем этом ЦСКА как никогда спокойно может подходить к предстоящему сезону. После победы над «Авангардом» с московских армейцев снялось клеймо «вечных лузеров», на игроков и тренерский штаб больше не будет оказываться такого серьезного давления.

Зато лидерам ЦСКА Кириллу Капризову, Илье Сорокину, Михаилу Григоренко и другим, у которых истекают контракты будущим летом, необходимо ярко проявить себя в сезоне, чтобы обеспечить себе светлое будущее, скорее всего, за океаном. В нынешней «спокойной» обстановке сделать им это, думается, гораздо проще.

Сохранивший свой облик ЦСКА в статусе действующего чемпиона на фоне больших проблем главных конкурентов, вне всяких сомнений, готов снова выиграть Кубок Гагарина и повторить достижение «Ак Барса» и московского «Динамо», которые смогли завоевать этот трофей два раза подряд.

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