ЦСКА — главный фаворит предстоящего сезона КХЛ. Об этом можно говорить уже сейчас
Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА сейчас находится на предсезонном сборе в Финляндии и готовится к защите титула. До матча открытия сезона-2019/20 больше месяца, но уже сейчас можно абсолютно точно говорить: столичные армейцы — главные фавориты предстоящего чемпионата.
Точечные усиления
Состав ЦСКА не потерпел серьезных потерь по сравнению с прошлым сезоном. Команду покинули игроки, объективно не являвшиеся основополагающими факторами успеха.
Достаточно классный защитник по меркам КХЛ Михаил Пашнин перестал попадать в состав ввиду высокой конкуренции на позиции, приглашение опытного Янника Хансена, по большому счету так себя и не оправдало, а влияние Грегга Скотта на игру и результат команды с каждым сезоном становилось все меньше.
При этом среди всех клубов лиги ЦСКА в межсезонье подписал наименьшее количество игроков (3). Но если опустить обмен из «Сибири» Владимира Пешехонова, то появления в составе Богдана Киселевича и Иржи Секача, вне всякого сомнения, усиление для армейцев.
Киселевич провел не самый удачный год в Северной Америке, однако по-прежнему находится в хорошей форме, в самом лучшем для защитника-универсала возрасте (29 лет), а также прекрасно знает систему игры ЦСКА — проблем с «реакклиматизацией» возникнуть не должно.https://www.instagram.com/p/BzX-jXgh0vD/
Секач искал варианты отъезда в НХЛ, но в итоге остался в России, сменив Казань на Москву. Несмотря на огромную глубину состава, ЦСКА периодически не хватало высококлассных исполнителей на позицию крайнего нападающего в топ-6 — даже пришлось переводить на фланг Михаила Григоренко. Секач способен стать решением данной проблемы: за последние два сезона в «Ак Барсе» 27-летний чех стабильно набирал по 40+ очков.
Кроме того, к началу сезона возможно еще одно громкое подписание бывшего НХЛовца, о котором недавно говорил президент клуба Игорь Есмантович. Но даже без него можно признать: ЦСКА в межсезонье сохранил чемпионский костяк, добавив к нему несколько качественных опций.
Соперники слабеют
А вот для главных соперников ЦСКА летний перерыв складывается не так удачно. Петербургские армейцы лишились большинства своих лидеров (Гусев, Дацюк, Прохоркин, Гавриков, Шестеркин), а найденные из замены считать равноценными невозможно.
Ярославский «Локомотив» остался без некоторых молодых талантов (Елесин, Коршков), а также главного тренера Дмитрия Квартальнова, сумевшего построить такую боеспособную команду. Приглашение Крэйга Мактавиша пока выглядит весьма неоднозначным.
Соперник ЦСКА по финалу «Авангард» пусть и подписал однолетний контракт с Вячеславом Войновым, тем самым укрепив и без того классную линию защиты, понес большие потери в нападении (Деарне, Михеев, Стольберг, Тальбо, Галимов) — адекватная замена по сей день не найдена (Андригетто и Щербак — это хорошо, но мало).https://www.instagram.com/p/Bz7_46HnDKO/
Разве что «Автомобилист» на бумаге стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Из серьезных потерь можно отметить только Да Косту и Паре, но на их места уже пришли Джефф Плэтт и Питер Холланд, не уступающие ушедшим по таланту. Возвращение в Екатеринбург Дацюка — главная история лета, которая тоже дает клубу определенные козыри. Но сумеет ли за второй год работы Андрей Мартемьянов выстроить команду чемпионского уровня — вопрос.
Возможно, в предстоящем сезоне удастся выстрелить «Спартаку» Олега Знарка, или серьезно закупившемуся на рынке «Металлургу», или новому «Ак Барсу» Квартальнова, но пока мы не увидим их в деле, всерьез считать их конкурентами ЦСКА нельзя.
Психологическое спокойствие
При всем этом ЦСКА как никогда спокойно может подходить к предстоящему сезону. После победы над «Авангардом» с московских армейцев снялось клеймо «вечных лузеров», на игроков и тренерский штаб больше не будет оказываться такого серьезного давления.
Зато лидерам ЦСКА Кириллу Капризову, Илье Сорокину, Михаилу Григоренко и другим, у которых истекают контракты будущим летом, необходимо ярко проявить себя в сезоне, чтобы обеспечить себе светлое будущее, скорее всего, за океаном. В нынешней «спокойной» обстановке сделать им это, думается, гораздо проще.https://www.instagram.com/p/B0JJOWOBH2W/
Сохранивший свой облик ЦСКА в статусе действующего чемпиона на фоне больших проблем главных конкурентов, вне всяких сомнений, готов снова выиграть Кубок Гагарина и повторить достижение «Ак Барса» и московского «Динамо», которые смогли завоевать этот трофей два раза подряд.
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