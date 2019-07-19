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Капризов? Доус? Григоренко? 7 форвардов, претендующих на звание лучшего бомбардира КХЛ в новом сезоне

19 июля 15:50
Капризов? Доус? Григоренко? 7 форвардов, претендующих на звание лучшего бомбардира КХЛ в новом сезоне
Кирилл Капризов / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Кто возглавит список самых результативных игроков КХЛ после отъезда за океан Никиты Гусева? Вот список самых реальных кандидатов.

Итак, король вовсе не умер, а просто покинул нашу лигу, отправившись попытать счастья в НХЛ. Но его место пустовать не будет. В прошлом сезоне лидер СКА Никита Гусев просто не оставил шансов своим конкурентам, набрав в регулярном чемпионате 82 (17+65) очка. И, видимо, решил, что уже перерос формат КХЛ, отправившись покорять североамериканскую лигу. В его отсутствие борьба за почетное звание обещает быть нешуточной. Благо забивных форвардов в лиге хватает…

1. Найджел Доус, «Автомобилист»

Найджел Доус / Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Будем объективны, если судить по прошлому чемпионату, то именно король хет-триков Найджел Доус претендует на звание лучшего бомбардира КХЛ. В конце концов, именно он финишировал весной на втором месте, отстав от Гусева на 11 пунктов — 69 (28+41) очков.

Конечно, можно вспомнить, что канадцу уже 34 года. Однако практика показывает, что возраст ему только на пользу. Доус прекрасно освоился в нашей лиге и на протяжении пяти последних сезонов не опускает планку ниже 50 очков в регулярке. А последний год в «Автомобилисте» для него и вовсе вышел рекордным.

Если же поставщиком шайб для Найджела в команде станет знаменитый Павел Дацюк (как минимум, при розыгрыше большинства), то Доус может замахнуться и на новый личный рекорд.

2. Кирилл Капризов, ЦСКА

Кирилл Капризов / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru 

И все же хочется, чтобы самым результативным игроком КХЛ оказался россиянин. И вот тут главная надежда на одного из лидеров ЦСКА. Прошлый сезон Капризов завершил в звании лучшего снайпера КХЛ, но вот в списке бомбардиров занял более скромное 11 место. Так что добавлять Кириллу есть куда!

А в том, что он растет и матереет на глазах в каждом сезоне, сомнений нет. Это подтверждает и статистика. За прошлую регулярку 22-летний армеец набрал 51 (30+21) очков. И это пока его личный рекорд в КХЛ, который он улучшил сразу на девять баллов, став попутно и обладателем Кубка Гагарина.

Для Капризова есть и дополнительный стимул. Весной истекает его контракт с московским клубом. И где бы молодой форвард не решил потом продолжить карьеру, к подписанию нового договора надо подходить с наилучшими показателями.

3. Вадим Шипачев, «Динамо» (Москва)

Вадим Шипачев / Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Лидер атак бело-голубых провел выдающийся сезон, перейдя из СКА в «Динамо». Шипачев обновил сразу несколько клубных рекордов и финишировал на третьей позиции в гонке бомбардиров КХЛ, уступив всего один балл Доусу — 68 (20+48) очков.

В отличие от Капризова и Доуса, нацеленных в первую очередь на взятие ворот, Вадим, пожалуй, более универсален. Он сам создает атаки и сам дирижирует действиями всей пятерки, как в большинстве, так и в равных составах.

Прошлые сезоны показали, что Шипачев результативен с разными партнерами и на любом уровне (включая сборную России). А в «Динамо» умелые форварды для завершения его атак найдутся. Это и Андрей Алексеев, и Даниил Тарасов, и Максим Афиногенов, и Владимир Брюквин, и Микс Индрашис…

Единственный, если можно так выразиться, минус — капитан «Динамо» порой действует на площадке слишком уж красиво. Его ходы в чужой зоне заставляют восхищенно ахать хоккейных эстетов на трибунах. Но создают впечатление, что играть более просто Шипачеву неинтересно. А в некоторых матчах именно простота — залог успеха.

4. Линус Умарк, «Салават Юлаев»

Линус Умарк / Фото: © ХК «Салават Юлаев»

Еще один талантливый дирижер атаки — уфимский любимец Линус Умарк. Кто знает, останься Капризов два года назад в Уфе и выходи на лед вместе с ним… Возможно, эта связка поднимала бы «Салават» в плей-офф гораздо выше.

Но в реальности оба форварда не затерялись и порознь. А конкретно Умарк сделал героями Башкирии двух финнов — Тему Хартикайнена и Йонаса Кемпайнена. Последний перешел в СКА, а вот Хартикайнен сыграет вместе с Линусом и в следующем сезоне.

Прошлую регулярку Умарк провел довольно скромно — 12 место среди бомбардиров с 49 (10+39) очками. Но искрометная и результативная игра его звена в Кубке Гагарина, показала незаурядный потенциал 32-летнего шведского форварда. Есть ощущение, что в новом сезоне он прилично прибавит.

5. Михаил Григоренко, ЦСКА

Михаил Григоренко и Юусо Хиетанен / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru 

Еще один лидер атак московских армейцев также вышел на новый уровень в прошлом сезоне. И если гладкий чемпионат Григоренко завершил на 10 месте с 52 (17+35) очками, став при этом самым результативным игроком ЦСКА, то в победу москвичей в Кубке Гагарина он внес уже самый весомый вклад среди всех игроков КХЛ, сделавший его лучшим бомбардиром плей-офф — 21 (13+8) очков.

Успех, можно сказать, оглушительный на фоне куда более скромного предыдущего сезона, который, впрочем, сделал Михаила олимпийским чемпионом. И можно только посоветовать форварду не останавливаться на достигнутом. 25 лет — начало золотых времен в карьере каждого стоящего хоккеиста. Наступает пора расцвета. И именно сейчас Григоренко надо ковать медали. Тем более что его контракт с ЦСКА весной тоже завершается. Так что Михаилу и Кириллу явно стоит поработать и друг на друга, и на команду.

6. Дмитрий Кагарлицкий, СКА

Дмитрий Кагарлицкий и Егор Зайцев / Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Прошлый сезон известный форвард провел в московском «Динамо», где здорово повысил планку личного рекорда результативности. До этого Кагарлицкому ни разу не удавалось пробить в регулярке «потолок» в 50 очков. А в составе бело-голубых он заработал сразу 61 (24+37) балл!

Невзирая на столь удачную гастроль в Москве, Дмитрий принял решение переехать в Санкт-Петербург. И тут нет ничего удивительного — выгодных предложений у 29-летнего нападающего хватало.

В СКА Кагарлицкому придется ответить и питерским фанатам, и себе самому на важный вопрос — связана ли его высокая результативность в прошлом сезоне с тем, что он играл в тройке с Вадимом Шипачевым?

Впрочем, тут сразу стоит отметить, что в ударном звене «Динамо» Кагарлицкий не выглядел ведомым. Болельщики наверняка запомнили его скоростные рейды-раскаты по дуге в чужую зону. Скорость у Дмитрия действительно потрясающая. Не зря он оказался самым быстрым в Мастер-шоу звезд КХЛ-2019. Да и точность броска высокая. Поразить ворота почти с нулевого угла для Кагарлицкого не проблема.

Так что в СКА он вполне может стать новым лидером атаки в отсутствие Никиты Гусева. А заодно и путь в сборную России из команды Алексея Кудашова может оказаться для Дмитрия куда короче, чем из «Динамо» или «Северстали».

7. Сергей Шумаков, «Авангард»

Сергей Шумаков / Фото: © ХК «Авангард»

Начало прошлого сезона вышло для нападающего настолько скомканным, что его можно назвать и провальным. Из-за разрыва отношений с ЦСКА Шумаков готовился к сезону самостоятельно, затем безуспешно попробовал пробиться в НХЛ. И в итоге в КХЛ вновь начал регулярно играть только с середины декабря, подписав контракт с «Авангардом».

Однако на новом месте честолюбивый форвард освоился быстро. А в плей-офф и вовсе стал настоящим лидером команды, забивая все чаще и чаще. В итоге Кубок Гагарина он завершил вторым снайпером с 12 шайбами, уступив лишь Михаилу Григоренко. Вот только поквитаться с армейцами в финале Сергею не удалось.

Что ж, есть к чему стремиться в новом сезоне! Благо с предсезонкой, надеемся, все на этот раз будет в полном порядке. Да и с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли отношения у Шумакова сложились куда лучше, чем с наставником ЦСКА Игорем Никитиным. 

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