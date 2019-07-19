Капризов? Доус? Григоренко? 7 форвардов, претендующих на звание лучшего бомбардира КХЛ в новом сезоне

Кто возглавит список самых результативных игроков КХЛ после отъезда за океан Никиты Гусева? Вот список самых реальных кандидатов.

Кто возглавит список самых результативных игроков КХЛ после отъезда за океан Никиты Гусева? Вот список самых реальных кандидатов.

Итак, король вовсе не умер, а просто покинул нашу лигу, отправившись попытать счастья в НХЛ. Но его место пустовать не будет. В прошлом сезоне лидер СКА Никита Гусев просто не оставил шансов своим конкурентам, набрав в регулярном чемпионате 82 (17+65) очка. И, видимо, решил, что уже перерос формат КХЛ, отправившись покорять североамериканскую лигу. В его отсутствие борьба за почетное звание обещает быть нешуточной. Благо забивных форвардов в лиге хватает…

1. Найджел Доус, «Автомобилист»

Будем объективны, если судить по прошлому чемпионату, то именно король хет-триков Найджел Доус претендует на звание лучшего бомбардира КХЛ. В конце концов, именно он финишировал весной на втором месте, отстав от Гусева на 11 пунктов — 69 (28+41) очков.

Конечно, можно вспомнить, что канадцу уже 34 года. Однако практика показывает, что возраст ему только на пользу. Доус прекрасно освоился в нашей лиге и на протяжении пяти последних сезонов не опускает планку ниже 50 очков в регулярке. А последний год в «Автомобилисте» для него и вовсе вышел рекордным.

Если же поставщиком шайб для Найджела в команде станет знаменитый Павел Дацюк (как минимум, при розыгрыше большинства), то Доус может замахнуться и на новый личный рекорд.

2. Кирилл Капризов, ЦСКА

Кирилл Капризов / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

И все же хочется, чтобы самым результативным игроком КХЛ оказался россиянин. И вот тут главная надежда на одного из лидеров ЦСКА. Прошлый сезон Капризов завершил в звании лучшего снайпера КХЛ, но вот в списке бомбардиров занял более скромное 11 место. Так что добавлять Кириллу есть куда!

А в том, что он растет и матереет на глазах в каждом сезоне, сомнений нет. Это подтверждает и статистика. За прошлую регулярку 22-летний армеец набрал 51 (30+21) очков. И это пока его личный рекорд в КХЛ, который он улучшил сразу на девять баллов, став попутно и обладателем Кубка Гагарина.

Для Капризова есть и дополнительный стимул. Весной истекает его контракт с московским клубом. И где бы молодой форвард не решил потом продолжить карьеру, к подписанию нового договора надо подходить с наилучшими показателями.

3. Вадим Шипачев, «Динамо» (Москва)

Лидер атак бело-голубых провел выдающийся сезон, перейдя из СКА в «Динамо». Шипачев обновил сразу несколько клубных рекордов и финишировал на третьей позиции в гонке бомбардиров КХЛ, уступив всего один балл Доусу — 68 (20+48) очков.

В отличие от Капризова и Доуса, нацеленных в первую очередь на взятие ворот, Вадим, пожалуй, более универсален. Он сам создает атаки и сам дирижирует действиями всей пятерки, как в большинстве, так и в равных составах.

Прошлые сезоны показали, что Шипачев результативен с разными партнерами и на любом уровне (включая сборную России). А в «Динамо» умелые форварды для завершения его атак найдутся. Это и Андрей Алексеев, и Даниил Тарасов, и Максим Афиногенов, и Владимир Брюквин, и Микс Индрашис…

Единственный, если можно так выразиться, минус — капитан «Динамо» порой действует на площадке слишком уж красиво. Его ходы в чужой зоне заставляют восхищенно ахать хоккейных эстетов на трибунах. Но создают впечатление, что играть более просто Шипачеву неинтересно. А в некоторых матчах именно простота — залог успеха.

4. Линус Умарк, «Салават Юлаев»

Еще один талантливый дирижер атаки — уфимский любимец Линус Умарк. Кто знает, останься Капризов два года назад в Уфе и выходи на лед вместе с ним… Возможно, эта связка поднимала бы «Салават» в плей-офф гораздо выше.

Но в реальности оба форварда не затерялись и порознь. А конкретно Умарк сделал героями Башкирии двух финнов — Тему Хартикайнена и Йонаса Кемпайнена. Последний перешел в СКА, а вот Хартикайнен сыграет вместе с Линусом и в следующем сезоне.

Прошлую регулярку Умарк провел довольно скромно — 12 место среди бомбардиров с 49 (10+39) очками. Но искрометная и результативная игра его звена в Кубке Гагарина, показала незаурядный потенциал 32-летнего шведского форварда. Есть ощущение, что в новом сезоне он прилично прибавит.

5. Михаил Григоренко, ЦСКА

Михаил Григоренко и Юусо Хиетанен / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

Еще один лидер атак московских армейцев также вышел на новый уровень в прошлом сезоне. И если гладкий чемпионат Григоренко завершил на 10 месте с 52 (17+35) очками, став при этом самым результативным игроком ЦСКА, то в победу москвичей в Кубке Гагарина он внес уже самый весомый вклад среди всех игроков КХЛ, сделавший его лучшим бомбардиром плей-офф — 21 (13+8) очков.

Успех, можно сказать, оглушительный на фоне куда более скромного предыдущего сезона, который, впрочем, сделал Михаила олимпийским чемпионом. И можно только посоветовать форварду не останавливаться на достигнутом. 25 лет — начало золотых времен в карьере каждого стоящего хоккеиста. Наступает пора расцвета. И именно сейчас Григоренко надо ковать медали. Тем более что его контракт с ЦСКА весной тоже завершается. Так что Михаилу и Кириллу явно стоит поработать и друг на друга, и на команду.

6. Дмитрий Кагарлицкий, СКА

Прошлый сезон известный форвард провел в московском «Динамо», где здорово повысил планку личного рекорда результативности. До этого Кагарлицкому ни разу не удавалось пробить в регулярке «потолок» в 50 очков. А в составе бело-голубых он заработал сразу 61 (24+37) балл!

Невзирая на столь удачную гастроль в Москве, Дмитрий принял решение переехать в Санкт-Петербург. И тут нет ничего удивительного — выгодных предложений у 29-летнего нападающего хватало.

В СКА Кагарлицкому придется ответить и питерским фанатам, и себе самому на важный вопрос — связана ли его высокая результативность в прошлом сезоне с тем, что он играл в тройке с Вадимом Шипачевым?

Впрочем, тут сразу стоит отметить, что в ударном звене «Динамо» Кагарлицкий не выглядел ведомым. Болельщики наверняка запомнили его скоростные рейды-раскаты по дуге в чужую зону. Скорость у Дмитрия действительно потрясающая. Не зря он оказался самым быстрым в Мастер-шоу звезд КХЛ-2019. Да и точность броска высокая. Поразить ворота почти с нулевого угла для Кагарлицкого не проблема.

Так что в СКА он вполне может стать новым лидером атаки в отсутствие Никиты Гусева. А заодно и путь в сборную России из команды Алексея Кудашова может оказаться для Дмитрия куда короче, чем из «Динамо» или «Северстали».

7. Сергей Шумаков, «Авангард»

Начало прошлого сезона вышло для нападающего настолько скомканным, что его можно назвать и провальным. Из-за разрыва отношений с ЦСКА Шумаков готовился к сезону самостоятельно, затем безуспешно попробовал пробиться в НХЛ. И в итоге в КХЛ вновь начал регулярно играть только с середины декабря, подписав контракт с «Авангардом».

Однако на новом месте честолюбивый форвард освоился быстро. А в плей-офф и вовсе стал настоящим лидером команды, забивая все чаще и чаще. В итоге Кубок Гагарина он завершил вторым снайпером с 12 шайбами, уступив лишь Михаилу Григоренко. Вот только поквитаться с армейцами в финале Сергею не удалось.

Что ж, есть к чему стремиться в новом сезоне! Благо с предсезонкой, надеемся, все на этот раз будет в полном порядке. Да и с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли отношения у Шумакова сложились куда лучше, чем с наставником ЦСКА Игорем Никитиным.

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