Неймар и ПСЖ возглавят футбольный вечер на «Матч ТВ». Все трансляции пятницы
08:30* Теннис. WTA Elite Trophy
В китайском Чжухае продолжается теннисный турнир WTA Elite Trophy. 2 ноября дуэт из румынки Михаэлы Бузарнеску и Алисии Росольски из Польши проведет матч против хозяек соревнований.
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Игра»
***
15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах
В пятый медальный день чемпионата мира по спортивной гимнастике в Катаре будет разыграно пять комплектов наград. В четырех видах надежды на успех возлагают представители сборной России. На брусьях выступит двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая восходила на Олимп именно на этом снаряде. В вольных упражнениях у мужчин готов биться за самые высокие места Никита Нагорный, он также прошел в финал и на кольцах. На коне блеснет Давид Белявский. Эту трансляцию посмотреть нужно обязательно.
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»
***
16:00 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Пары. Короткая программа
Соревновательную программу третьего этапа Гран-при откроют спортивные пары. В числе фаворитов – вице-чемпионы Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях Наталья Забияко и Александр Энберт. С какой программой вкатилась в сезон одна из самых красивых пар мирового фигурного катания – узнаете из прямой трансляции. Кроме них нашу страну в парном катании представят вчерашние юниоры Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»
***
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Тюмень – КПРФ
В шестом туре суперлиги «Тюмень» на своей площадке примет лидера чемпионата – КПРФ. Примечательно, что соперники встретятся еще раз и там же уже 3 ноября.
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш Спорт»
17:50 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Женщины. Короткая программа
На этапе Гран-при в Хельсинки выступит двукратная олимпийская чемпионка Алина Загитова. На Nebelhorn Trophy в начале сезона 16-летняя подопечная Этери Тутберидзе в сумме за две программы набрала гроссмейстерские 238,43 балла. Как сложатся прокаты Алины в Финляндии – узнаете из прямой трансляции. У нас есть еще одна позитивная новость: на этом этапе Россию представят три фигуристки. Помимо Загитовой это еще Станислава Константинова и Дарья Паненкова. Будем держать за них кулачки.
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Женщины. Короткая программа
19:45 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Танцы. Ритм-танец
И третья трансляция дня с ледовой арены в столице Финляндии. В борьбу вступают танцоры. Уверены, что ярче других способны зажечь Александра Степанова с Иваном Букиным. Интересно будет посмотреть на ритм-танец в исполнении Бетины Поповой и Сергея Мозгова.
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Химки – Гран Канария
Подмосковные «Химки» на старте сезона Евролиги потерпели четыре поражения кряду – команду не спасает даже Алексей Швед. В пятницу в гости к желто-синим заглянет испанская «Гран-Канария», которой совсем не хочется снова проигрывать российскому клубу – в прошлом туре канарцы дома уступили ЦСКА (91:106).
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»Баскетбол. Евролига. Мужчины. Химки – Гран Канария
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. Штутгарт – Айнтрахт ₽
В стартовой встрече 10-го тура бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт». Последние прибывают в Штутгарт, занимая седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. У швабов дела значительно хуже – команда идет лишь 17-й
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3»
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – Лилль
На десерт – прямая трансляция из Парижа. Уверенно лидирующий в лиге 1 «Пари Сен-Жермен» дома примет своего ближайшего преследователя из Лилля. Что приготовили для «догов» подопечные Томаса Тухеля?
Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – Лилль
* – время везде московское
Фото: Getty Images, globallookpress.com, РИА Новости/Нина Зотина, amfr.ru, globallookpress.com, РИА Новости/Нина Зотина, БК «Химки», Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com