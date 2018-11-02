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Неймар и ПСЖ возглавят футбольный вечер на «Матч ТВ». Все трансляции пятницы

09:12
Неймар и ПСЖ возглавят футбольный вечер на «Матч ТВ». Все трансляции пятницы
Фото: © globallookpress.com
Пятница порадует любителей спорта интересными трансляциями. Не пропустите их.

08:30* Теннис. WTA Elite Trophy 

В китайском Чжухае продолжается теннисный турнир WTA Elite Trophy. 2 ноября дуэт из румынки Михаэлы Бузарнеску  и Алисии Росольски из Польши проведет матч против хозяек соревнований. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Игра» 

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15:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах

В пятый медальный день чемпионата мира по спортивной гимнастике в Катаре будет разыграно пять комплектов наград. В четырех видах надежды на успех возлагают представители сборной России. На брусьях выступит двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая восходила на Олимп именно на этом снаряде. В вольных упражнениях у мужчин готов биться за самые высокие места Никита Нагорный, он также прошел в финал и на кольцах. На коне блеснет Давид Белявский. Эту трансляцию посмотреть нужно обязательно.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

***

16:00 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Пары. Короткая программа

Соревновательную программу третьего этапа Гран-при откроют спортивные пары. В числе фаворитов – вице-чемпионы Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях Наталья Забияко и Александр Энберт. С какой программой вкатилась в сезон одна из самых красивых пар мирового фигурного катания – узнаете из прямой трансляции. Кроме них нашу страну в парном катании представят вчерашние юниоры Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

***

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Тюмень – КПРФ

В шестом туре суперлиги «Тюмень» на своей площадке примет лидера чемпионата – КПРФ. Примечательно, что соперники встретятся еще раз и там же уже 3 ноября.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Наш Спорт»

17:50 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Женщины. Короткая программа

На этапе Гран-при в Хельсинки выступит двукратная олимпийская чемпионка Алина Загитова. На Nebelhorn Trophy в начале сезона 16-летняя подопечная Этери Тутберидзе в сумме за две программы набрала гроссмейстерские 238,43 балла. Как сложатся прокаты Алины в Финляндии – узнаете из прямой трансляции. У нас есть еще одна позитивная новость: на этом этапе Россию представят три фигуристки. Помимо Загитовой это еще Станислава Константинова и Дарья Паненкова. Будем держать за них кулачки.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Женщины. Короткая программа

19:45 Фигурное катание. Гран-при Финляндии. Танцы. Ритм-танец

И третья трансляция дня с ледовой арены в столице Финляндии. В борьбу вступают танцоры. Уверены, что ярче других способны зажечь Александра Степанова с Иваном Букиным. Интересно будет посмотреть на ритм-танец в исполнении Бетины Поповой и Сергея Мозгова.

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Химки – Гран Канария

Подмосковные «Химки» на старте сезона Евролиги потерпели четыре поражения кряду – команду не спасает даже Алексей Швед. В пятницу в гости к желто-синим заглянет испанская «Гран-Канария», которой совсем не хочется снова проигрывать российскому клубу – в прошлом туре канарцы дома уступили ЦСКА (91:106).

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. Мужчины. Химки – Гран Канария

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. Штутгарт – Айнтрахт ₽

В стартовой встрече 10-го тура бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт». Последние прибывают в Штутгарт, занимая седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. У швабов дела значительно хуже – команда идет лишь 17-й

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3»

22:40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – Лилль

На десерт – прямая трансляция из Парижа. Уверенно лидирующий в лиге 1 «Пари Сен-Жермен» дома примет своего ближайшего преследователя из Лилля. Что приготовили для «догов» подопечные Томаса Тухеля?

Прямая трансляция на matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – Лилль

* – время везде московское

Фото: Getty Images, globallookpress.com, РИА Новости/Нина Зотина, amfr.ru, globallookpress.com, РИА Новости/Нина Зотина,  БК «Химки», Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com

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