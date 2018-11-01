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Что Загитова и ее тренерский штаб приготовили для поклонников, судей и соперниц в новом сезоне?

15:05
Что Загитова и ее тренерский штаб приготовили для поклонников, судей и соперниц в новом сезоне?
Фото: © globallookpress.com
Почти идеал.

Одним из самых ожидаемых спортивных событий грядущих выходных станет появление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на этапе Гран-при в Хельсинки.

И хотя Алина успела этой осенью выступить несколько раз, когда участвовала в открытых прокатах сборной России в Москве, легко выиграла «челленджер» Nebelhorn Trophy и каталась за команду Европы на коммерческом турнире Japan Open, первый этап Гран-при – это совсем другой уровень конкуренции, внимания публики и заявка на участие в финале Гран-при.

Функциональная подготовка и программы

В июне 2018-го Алина в составе команды Этери Тутберидзе провела интенсивный сбор на базе УТЦ Новогорск. Там велась работа над выносливостью, координацией и хореографической подготовкой, происходила отработка новых программ, закладывалась физическая база для успешного сезона.

Короткая программа Загитовой была поставлена на музыку «Призрак оперы» Э. Л. Уэббера, а произвольная программа – на «Кармен» Ж. Бизе.

Выбор темы и музыки в обоих случаях не отличается оригинальностью, но надо думать, что оригинальность и не была самым важным критерием при принятии решения. Команда Загитовой явно стремилась сделать ставку на убийственность впечатления: когда к отлично исполненной программе с уникальным техническим набором элементов добавляется музыка из разряда вечной классики фигурного катания, это усиливает триумфальный эффект. Рискнули бы вы снизить оценку Эндрю Ллойд Уэберу или Жоржу Бизе, например? А олимпийской чемпионке, которая классно катается под музыку Ллойда Уэббера и Бизе? Так-то.

Неучастие в турнире Nepela Trophy и победа на Nebelhorn Trophy

Первым соревнованием сезона, в котором планировалось участие Загитовой, был турнир серии «челленджер» Nepela Trophy. Алину ожидало противостояние с японкой Рикой Кихирой (в ее арсенале несколько тройных акселей, в том числе в каскаде), Элизабет Турсынбаевой и Полиной Цурской. Это могло бы быть захватывающее соперничество, но в последний момент Загитова не смогла вылететь в Братиславу. В аэропорту выяснилось, что согласие от родителей на ее выезд из страны оформлено неправильно, а на исправление документов уже не было времени.

К Nebelhorn Trophy все проблемы с согласием были решены, и этот турнир Алина впечатляюще легко выиграла, обновив мировые рекорды.

КП: 79,93 | ПП: 138,5 | Сумма двух программ: 238,43

При этом компоненты Загитовой хоть и не достигают отметки в 10 баллов, но стремятся к ней, и это при условии, что у Алины по-прежнему есть потенциал во второй оценке.

Шоу, реклама, контракты

После Олимпиады у Загитовой появились рекламные контракты и связанные с этим обязательства по посещению некоторых мероприятий, участию в съемках и других околоспортивных и даже неспортивных проектах.

Так, она стала послом японского косметического бренда Shiseido.

https://www.instagram.com/p/BpmQl0mAqNT/?taken-by=azagitova

Вместе с Этери Тутберидзе побывала на инаугурации президента России Владимира Путина.

https://www.instagram.com/p/BiePVO2HGzd/?taken-by=azagitova

Провела мастер-класс для детей в родном Ижевске.

Алина приняла участие в нескольких международных ледовых шоу, например, Stars on ice, The legends и Carnival on ice, где примеряла на себя яркие образы и не переставала удивлять публику.

Разнообразие шоу и мероприятий явно пошло на пользу Загитовой в плане психологического раскрепощения. Если раньше ее видимое спокойствие можно было списать на детский возраст и неполное осознание того, что с ней происходит, то сейчас это уже, пожалуй, умение держать себя с достоинством под влиянием приобретенного опыта.

Есть, конечно, опасность, что такое распыление внимания фигуристки приведет к снижению ее соревновательных результатов. С другой стороны, за рубежом спортивный менеджмент давно является неотъемлемой частью карьеры почти всех топ-спортсменов. Они рекламируют бренды спортивной одежды, марки спортивного питания, запускают собственные линии украшений (к примеру, Тесса Вертью) и при этом продолжают много тренироваться и выступать на высоком уровне. Будем надеяться, что и Алине удастся усидеть на двух стульях. За ее востребованность в медиамире можно только порадоваться.

Внешний вид: твердая пятерка

Фигурное катание за последние годы превратилось в спорт от кутюр, и то, как фигуристка выглядит и держит себя, в конечном счете оказывается не менее важным, чем правильность техники и высота прыжков. На наш взгляд, к Алине в этом смысле практически не в чем придраться.

Спортивную форму Загитовой можно оценить как отличную. Она явно подросла в межсезонье, но при этом держит вес и сохраняет мышечный корсет, выглядит прокачанной, «сухой» и не изможденной.

Платье к короткой программе исполнено с отсылкой к образу Кристины – персонажа мюзикла «Призрак оперы». Корсет, кружево, спадающие на плечи рукава, благородное сочетание белого и серого цветов.

Платье к произвольной программе – традиционная для Кармен игра красного и черного цвета, со шнуровкой на спине и декором кружевом по лифу.

Особенно хочется отметить исчезновение бежевых гамаш, натянутых на коньки, которые были еще на Олимпиаде в Корее.

Это визуально нарушало пропорции фигуры и смотрелось не слишком опрятно. Понятно, что Алина и в гамашах была чемпионка и красавица, но ведь спортсмены сами говорят, что они перфекционисты. Значит, надо стремиться к полной гармонии – в этом сезоне, кстати, отлично получается.

Техника: чем побеждать в Хельсинки

Короткая программа Алины Загитовой сбалансирована. Она начинает с каскада из тройного лутца – тройного риттбергера, а во второй половине исполняет сольный тройной флип и двойной аксель. Такая расстановка элементов позволяет иметь план «Б» – на случай, если первый прыжок в каскаде будет с падением, остается возможность «прицепить» каскадный риттбергер к сольному флипу и не остаться без самого дорогого элемента. (К чему может привести каскад, стоящий последним прыжковым элементом в короткой программе, мы увидели на примере Евгении Медведевой на Skate Canada).

Во второй половине произвольной программы Алина исполняет два каскада (тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер) из трех возможных, а также прыгает сольный тройной флип.

Если Загитова сейчас находится в сколь-нибудь приемлемой форме, то на этом этапе Гран-при соперников у нее нет. Но вряд ли тренер Алины Этери Тутберидзе позволяет ей даже на секунду поверить в то, что она непобедима. И это правильно.

Фото: globallookpress.com

Трансляции на сайте и канале «Матч! Арена»:

2 ноября

16:00  Пары. Короткая программа

17:50 Женщины. Короткая программа

19:45 Танцы. Ритм-танец

3 ноября

13:45 Мужчины. Короткая программа

15:15 Пары. Произвольная программа

19:30 Женщины. Произвольная программа

20:40 Танцы. Произвольный танец

4 ноября

15:00 Мужчины. Произвольная программа

18:30 Показательные выступления

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