Нагиев выиграл соревнования по гольфу на Спартакиаде сильнейших

Давид Нагиев завоевал золото турнира по гольфу на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Нагиев по итогам трех раундов показал результат 209 ударов. Второе место занял Сергей Миронов (216), замкнул тройку лучших Владимир Осипов (220).

В женских соревнованиях первенствовала Полина Марина (211), второй и третьей стали Вера Маркевич (215) и Екатерина Петрова (215) соответственно.

Состязания по гольфу в рамках Спартакиады проходили в Московской области.

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