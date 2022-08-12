Всероссийская Спартакиада на «Матч ТВ»

С 10 августа по 2 октября пройдет Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Соревнования состоятся на спортивных объектах 12 регионов страны в 39 видах спорта. Организатором Всероссийской спартакиады выступает Минспорт России. В соревнованиях примут участие около 9 тысяч спортсменов, входящих в состав сборных команд субъектов страны.

Телеканал «Матч ТВ» планирует широкое и полномасштабное освещение соревнований на своих ресурсах, в том числе показ в прямом эфире своих каналов соревнований по волейболу, плаванию, борьбе, легкой атлетике, теннису, баскетболу и других. В эфире федерального телеканала запланировано более 75 часов прямых трансляций, а в эфире тематических каналов «Матч» — более 250 часов. При этом зрители «Матч ТВ» смогут следить за соревнованиями в формате переклички из городов, принимающих Спартакиаду.

К освещению будут привлечены большие технические и творческие бригады — всего около 1000 человек. На Спартакиаде будут работать почти 250 камер, а в эфир программы «Все на Матч!» вернется знаменитая «телепортация», позволяющая корреспондентам и спортсменам переноситься с арен прямо в студию.

Следите за Всероссийской Спартакиадой на «Матч ТВ»!

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