«Что нам теперь, заранее лапки поднять?» Эксперты – о шансах ЦСКА и «Локо» в ЛЧ

Группа D: «Локомотив» (Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке» (Германия), «Галатасарай» (Турция).

Группа G: «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), ЦСКА (Россия), «Виктория» (Чехия).

Валерий Газзаев: «Группа попалась сложная»

– ЦСКА достаточно опытная команда, – сказал Газзаев корреспонденту «Матч ТВ» Артему Романову. – Несмотря на то, что коллектив серьезно омолодился, он на регулярной основе выступает в европейских турнирах. Те игроки, которые защищают цвета команды в настоящий момент, должны продемонстрировать свой уровень и свои амбиции. «Реал» является явным фаворитом, но у «Ромы» и ЦСКА – равные шансы. Да, попалась сложная группа, но что нам теперь, заранее поднять лапки? Говорить о том, что строится новая команда, – это искать причины. Не нужно этим заниматься. Раз армейцы попали в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, то должны по уровню соответствовать. Именно Лига чемпионов – показатель нашего футбола. Молодые и новые игроки должны показать свои притязания в еврокубках.



Сергей Кирьяков: «Ожидать выдающегося результата от ЦСКА не приходится»



– Железнодорожники должны быть довольны. Жребий неплохой. Со всеми командами можно играть, достаточно навязать борьбу, – сказал эксперт в беседе с нашим корреспондентом Алексеем Ковалевым. – Учитывая приобретения «Локомотива», соперники вполне по силам. Думаю, можно бороться если не за первое, то за второе место в группе – это точно. Как ни крути, «Порту», «Шальке» и «Галатасарай» - это не «Реал» и не «Барселона». Возможно, вариант с проведением топовых матчей на «Лужниках» был в планах руководства, но, думаю, сейчас «Локомотив», взвесив все «за» и «против», пока предпочтет свою домашнюю арену. Начнут там, а дальше – как будет складываться ситуация. Армейцам, кажется, выпала «группа смерти». Будет тяжело и борьба пойдет, скорее всего, за выход в Лигу Европы. Главная цель – обыграть «Викторию». Все остальное для нынешнего ЦСКА – очень трудно. Ожидать выдающегося результата не приходится.





Игорь Корнеев: «Локо» попал в группу «более-менее», у ЦСКА все гораздо серьезнее»



– «Локо» попал в группу «более-менее», а у ЦСКА все гораздо серьезнее, – сказал Корнеев корреспонденту «Матч ТВ» Ульяне Аксеновой. – Однако «Рома», как и армейцы, находится в некоем периоде становления. Итальянцы сейчас не показывают очень стабильного футбола. Поэтому, думаю, что в этой четверке будут сюрпризы в пользу ЦСКА. У «Локомотива» в своей группе шансов побольше. Но и «Порту», и «Шальке», и «Галатасарай» в свое время становились чемпионами своих стран. Немцы всегда демонстрировали высокий уровень игры, старались ставить большие задачи. Так что «Шальке» – крепкий орешек, который за последние годы не выигрывал чего-то большого. Тем не менее это команда, с которой точно нужно считаться. Я бы не сказал, что «Локомотив» выглядит предпочтительнее, чем, например, «Порту». Думаю, все четыре команды в этой группе находятся в равных условиях. Победить может каждый.

Александр Тарханов: «Локомотив» может занять как первое место, так и последнее»

– У ЦСКА много новичков, будет трудно бороться за выход в плей-офф. Для болельщиков, конечно, игры с «Реалом» - большая радость. Можно говорить, что у «Реала» на старте сезона тоже не все получается, сказывается отсутствие Роналду. Но объективно в этой группе фаворит – мадридский клуб, – заявил Тарханов в беседе с нашим корреспондентом Алексеем Ковалевым. – В группе «Локомотива» все соперники опасны. Наш чемпион может занять как первое место, так и последнее – все команды ровные, но со всеми можно играть. Это не «Реал» все-таки.



Напомним, что московский ЦСКА сыграет в группе с мадридским «Реалом», «Ромой» и «Викторией». Команда Юрия Семина получила в соперники «Порту», «Шальке» и «Галатасарай».

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов, Getty Images, РФС, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

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