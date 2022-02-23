У «Атлетико» шесть поражений в 11 турах, но нет глобального кризиса. Симеоне продолжает перестройку — и позитива достаточно

Сегодня матч с «МЮ» в Лиге чемпионов.

Сегодня матч с «МЮ» в Лиге чемпионов.

У «Атлетико» шесть поражений в 11 последних турах Ла Лиги. Команда Симеоне идет пятой в чемпионате, уступая четвертую строчку «Барселоне», у которой на игру меньше.

шесть поражений в 11 последних турах Ла Лиги. Команда идет пятой в чемпионате, уступая четвертую строчку «Барселоне», у которой на игру меньше. «Атлетико» уже вылетел из Кубка — в 1/8 финала проиграл «Реалу Сосьедад». И только в последнем туре смог выйти в плей-офф ЛЧ, обыграв «Порту».

Мадридцы уже пропустили 34 гола в чемпионате — это на 9 больше, чем за весь прошлый сезон Ла Лиги.

В «Атлетико» идет перестройка — Симеоне возвращает схему с четырьмя защитниками и меняет состав. Процесс осложняют травмы, плохая форма Облака и невезение

О том, что происходит с действующим чемпионом Испании, мы поговорили с комментатором «Матч ТВ» Станиславом Мининым.

— В «Атлетико» продолжаются перемены, которые в какой-то момент назрели. Просто процесс затянулся. Симеоне не удалось все сделать за один сезон. Промежуточный результат был отличным — чемпионство в прошлом году, но перестройка на этом не закончилась. По-прежнему перестраивается оборона, происходит смена поколений. Из первой чемпионской команды 2014 года осталось два футболиста — Коке и Хименес. Причем только Коке был тогда игроком стартового состава. Симеоне, по сути, из одной команды построил другую. То же самое делал Алекс Фергюсон в «МЮ».

По последним матчам кажется, что Симеоне отказался от тройки центральных защитников. Переход на эту формацию в прошлом сезоне был вынужденной мерой, потому что из «Атлетико» ушел Томас Парти. И клуб не смог найти опорника с такими же объемом и качеством работы. Сейчас идет интеграция Кондогбия, поэтому Симеоне вернулся к паре центральных защитников.

Но и здесь возникли кадровые проблемы. Очень важным игроком был Триппьер, который ушел [в «Ньюкасл»], — и замены ему нет. Тогда оперативно был взят Васс из «Валенсии», но он тут же получил тяжелую травму и выбыл фактически до конца сезона. То есть «Атлетико» при продолжающейся перестройке, притирке еще и не везет.

Другая важная проблема — травмы: Симеоне по ходу сезона терял многих ключевых игроков. Гризманн никак не может полностью восстановиться. Льоренте, который был важнейшей фигурой два последних года, и Хименес тоже пропускали матчи. Можно заметить, что в этом сезоне Симеоне часто меняет сочетание футболистов. Если вспомнить первое чемпионство, то тот «Атлетико» выделялся стабильностью стартового состава, 7-8 ключевых фигур играли постоянно. Сейчас по разным причинам такого нет. Это тоже осложняет задачу.

Уход Сауля в «Челси» сказался больше на самом Сауле. В АПЛ он пока не нашел себя, а в «Атлетико» он и в прошлом сезоне уже не был ключевым, став игроком ротации. Мне кажется, этот переход связан с тем, что Саулю потребовалось сменить обстановку. Ему это было нужно, и у него это пока не получилось. Этот переход нельзя сравнивать с уходом Парти, из-за чего пришлось менять схему.

Плюс неожиданная проблема «Атлетико» — форма Яна Облака, выступающего неровно. Прошлый сезон у него был выдающимся, этот — слабым. Он пропускает слишком много для вратаря такого уровня и не помогает обороне. Все эти сложности сказываются на клубе, но не сказал бы, что есть глобальный кризис.

Если посмотрим по статистическим метрикам, то не увидим у «Атлетико» какого-то провала. У команды по-прежнему достаточно надежная организованная оборона, вторая в лиге по допущенным моментам после «Барселоны». С тем количеством очков, которое «Атлетико» мог набрать, если бы реализовывал свои моменты, не пропускал бы столько (в том числе из-за формы вратаря), мадридцы были бы в четверке уверенно, а может, даже боролись бы за чемпионство.

Много разговоров о том, что команда меняет стиль. Но «Атлетико» не становится более доминирующим. Есть матчи, когда он больше владеет мячом, чем соперник, но есть и игры, как с «Осасуной», 60 процентов времени контролировавшей мяч. То есть всегда идет определенная подстройка под привычки соперника. Это стиль, с которым Симеоне, мне кажется, уже сросся.

Они по-прежнему стараются играть в свой футбол, просто добавляются какие-то микропринципы. Возможно, из-за того, что с нынешним составом не получается играть в классический привычный стиль «Атлетико» — с лучшей позиционной обороной в Европе и безжалостными быстрыми атаками. Но, думаю, именно такую команду снова хочет построить Симеоне.

Феликс развивается, Суарес не угас, неразрешимых проблем в раздевалке (несмотря на новости в СМИ) нет. Симеоне может уйти из клуба только сам

— У «Атлетико» нет системных проблем в атаке. Скорее есть трудности в реализации, но и с ней сейчас все в порядке. «Атлетико» забил четыре «Хетафе», три — «Осасуне» и «Валенсии». Другое дело, что команда много пропускает.

Суарес не сдал, но он уже и в прошлом сезоне не был тем игроком, каким мы его помним по «Барсе» в лучшие годы. Уругваец почти не прессингует, становится менее работоспособным, хотя у него остается его фишка — он прекрасный завершитель атак. Даже в неудачных матчах форвард может реализовать полумомент. Не сказал бы, что он угасает, хотя движется в сторону пенсии. Но он все еще полезен для «Атлетико», просто не стоит ждать, что Суарес будет забивать 30+ за сезон.

У Гризманна хватает проблем с травмами, Кунью брали больше на подмену. Отчасти поэтому больше всех в команде забивает Корреа. У него вообще потрясающая история. Два сезона назад шла речь о том, что его продадут «Милану», но сделка не состоялась. И у него произошел какой-то невероятный всплеск формы. Он стал больше влиять на игру «Атлетико», а в этом сезоне стал больше всех забивать. Теперь он не просто лучший бомбардир, но и лучший игрок команды.

У Феликса сейчас отличная форма. У меня нет ощущения, что он потерялся в «Атлетико». Даже в проигранном матче с «Леванте» португалец был лучшим на поле по разным показателям. Также лучшим он был с «Осасуной». Изначально Феликс приходил на невероятной волне хайпа, все ждали, что это сразу будет звезда уровня Роналду или Месси. Но он пришел в очень специфическую атмосферу, где таких звезд в принципе не делают. Здесь делают людей, способных работать.

Поэтому адаптация Феликса не затянулась, идет нормальная эволюция очень талантливого игрока. Возможно, если бы он попал к Гвардиоле, то развивался бы в другом направлении и стремительнее, но мы должны оценивать его прогресс в том контексте, в котором он оказался. В «Атлетико» даже в предыдущие сезоны он был важным игроком. Нельзя сказать, что Феликс стабильно игрок старта, там очень высокая конкуренция, но сейчас он играет очень качественно.

В последнее время писали, что раздевалка «Атлетико» делится на лагеря — южноамериканский, португальский. Может, отчасти этот дым не без огня, но примечательно, что сразу после публикации мадридцы во многом на характере выиграли у «Валенсии», уступая 0:2. Это показывает, что если какие-то проблемы и есть в команде, то не стоит их преувеличивать.

Нынешнему «Атлетико» не нужна чистка состава, достаточно точечных трансферов. Например, нужно найти правого защитника, потому что Васс был временным решением, но никак не стратегическим. Он хороший, однако возрастной игрок. Наверное, также необходим футболист, который будет забивать 20+ за сезон, но такого не так просто найти. Влаховича не удалось пригласить.

Несмотря на непростой сезон, говорить об отставке Симеоне не вижу смысла. Не думаю, что возникнет такая ситуация, при которой его уволят. Он может уйти из «Атлетико» лишь сам. Если в Европе есть тренер с большим или равным кредитом доверия, то только Гасперини. Это два тренера, которых не уволят, потому что они эти команды построили. Симеоне с «Атлетико» завоевал два чемпионских титула, причем с двумя разными командами по составу. Кому последний раз это удавалось?

Он может сам устать и захотеть чего-то нового, тогда вопрос о сменщике станет актуальным. Сейчас нет такого, что ситуация в «Атлетико» требовала бы смены тренера. Сколько раз за последние годы после малейшего кризиса говорили, что Симеоне нужно менять, но он каждый раз добивался результата после этого.

Прямая трансляция «Атлетико» — «МЮ» на сайте «Матч ТВ» с 22:45 (мск).

Лига чемпионов. 1/8 финала. Атлетико — Манчестер Юнайтед. 1-й матч

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