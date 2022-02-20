Тяжелый сезон Головина: травмы, болезнь, смена тренера. Вернуться в основу будет непросто

Надо доказывать все заново.

Надо доказывать все заново.

Выдал лучший сезон во Франции, но все испортила череда травм. Пропустил 7 месяцев из 19

13 февраля Головин впервые за 2 месяца сыграл за «Монако» в Лиге 1. До этого последний раз он выходил в чемпионате 12 декабря — против «ПСЖ». Отыграл 90 минут, «Монако» проиграл 0:2.

Потом случилась травма брюшной мышцы, чуть позже — подозрения на ковид (которые не оправдались, но из-за болезни все же пришлось пропустить несколько игр). В итоге за последние три месяца у полузащитника всего 7 матчей — и только 2 из них в основе. В этом сезоне Головин также дважды выбывал из-за травм бедра, пропустив часть осени.

Вообще, за последние 19 месяцев из-за различных проблем он не играл 207 дней, то есть почти 7 месяцев. Поэтому стало резко падать число попаданий в старт. Головин не всегда успевал набрать форму. Если в первые два сезона в «Монако» начинал со скамейки лишь 6 матчей из 77, то в следующий отрезок он 24 раза выходил на замену в 59 играх. Тревожная тенденция.

Самое обидное, что череда травм началась в тот период, когда Головин окреп и стал выдавать свой лучший футбол во Франции. Показатели прошлого сезона были прекрасными:

Сделал 6+10 по «гол+пас», став лучшим ассистентом в команде и четвертым в Лиге 1

В среднем за матч создавал для партнеров моментов на 0,5 xG. Второй результат в лиге

Совершал результативное действие раз в 128 минут — отличные цифры для полузащитника

При этом показывая топовый универсализм. Классно созидая, был полезен в игре без мяча: 5+4 по отборам и перехватам

В этом сезоне начался спад, но это логично, когда регулярно выпадаешь из общей группы. Ковач довольно часто менял Головина по ходу игры. Чувствовалось, что доверия стало меньше.

Александр сдал по всем показателям, пусть и разница пока незначительная. Стало меньше острых пасов, единоборств, отборов, обводок, результативных действий на минуту времени. Улучшились только показатели успешности единоборств, плюс сократилось число потерь.

Вернуться в основу будет непросто — конкуренция в атаке высокая. Но радует, что новый тренер сразу выразил доверие

В январе (пока Головин лечился) в «Монако» сменился тренер. Вместо Ковача пришел бельгиец Филипп Клеман, который вполне может стать топовым специалистом в ближайшие год-два.

Это именно его «Брюгге» выбил «Зенит» из еврокубков, опередив его в группе ЛЧ в сезоне-20/21. Причем бельгийцы даже боролись за выход в плей-офф, до ставшего вторым «Лацио» не хватило двух очков. В нынешнем сезоне «Брюгге» достойно смотрелся в группе с «ПСЖ», «Сити» и «Лейпцигом», набрав 4 очка.

При Клемане Головин дважды появлялся на замену. Но что важно: тренер сразу выразил доверие. 11 февраля Головин вернулся в общую группу после болезни, а уже 13-го числа вышел на 35 минут в чемпионате Франции, заменив Фолланда на позиции атакующего полузащитника.

Правда, это были точно не лучшие полчаса россиянина в «Монако». Головин был не особо заметен, важный матч в борьбе за ЛЧ так и закончился 0:0. Но главное, что Клеман поддержал.

— Я доволен его возвращением. Он очень хорошо работал на тренировках в течение последних нескольких дней, поэтому заслужил выход на поле. Но сегодня он мог сыграть не более 30-35 минут, — сказал тренер.

«Монако» при Клемане пошел вверх — четыре победы и две ничьи в семи играх. Плюс важная победа на «Лионом» в чемпионате и выход в полуфинал Кубка. Очевидно, что те игроки, которые активно были задействованы в этом отрезке, имеют преимущество перед Головиным, только-только вернувшимся к тренировкам.

Конкуренция в атаке «Монако» сейчас серьезная. Далеко не факт, что будет шанс сразу ворваться в старт.

Фолланд — один из важных футболистов «Монако» сейчас, 11+8 по «гол+пас» — это второй результат в клубе

Диоп — пожалуй, главный конкурент Головина. Выходит на левом фланге, куда Александра часто ставил Ковач. Выдает отличный сезон (9+6 по «гол+пас»), ему всего 21

Мартинш — средняя форма, но стабильный игрок старта на правом фланге

В опорной зоне, где Головин не так часто появлялся в последнее время, довольно стабильно смотрится Тчуамени

Но у Александра точно будет игровое время — у «Монако» очень насыщенный график. Полуфинал Кубка Франции, плей-офф Лиги Европы, борьба за ЛЧ в чемпионате. Главное не травмироваться и набирать прежнюю форму. До третьего места 5 очков — вполне реально отыграть за 14 туров.

Прямая трансляция матча «Монако» против «Бордо» — с 19:00 (мск).

Чемпионат Франции. Бордо — Монако

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