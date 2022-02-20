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Франция

Тяжелый сезон Головина: травмы, болезнь, смена тренера. Вернуться в основу будет непросто

14:39
Тяжелый сезон Головина: травмы, болезнь, смена тренера. Вернуться в основу будет непросто
Александр Головин / Фото: © John Berry / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Надо доказывать все заново.

Выдал лучший сезон во Франции, но все испортила череда травм. Пропустил 7 месяцев из 19

13 февраля Головин впервые за 2 месяца сыграл за «Монако» в Лиге 1. До этого последний раз он выходил в чемпионате 12 декабря — против «ПСЖ». Отыграл 90 минут, «Монако» проиграл 0:2.

Потом случилась травма брюшной мышцы, чуть позже — подозрения на ковид (которые не оправдались, но из-за болезни все же пришлось пропустить несколько игр). В итоге за последние три месяца у полузащитника всего 7 матчей — и только 2 из них в основе. В этом сезоне Головин также дважды выбывал из-за травм бедра, пропустив часть осени.

Фото: © John Berry / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Вообще, за последние 19 месяцев из-за различных проблем он не играл 207 дней, то есть почти 7 месяцев. Поэтому стало резко падать число попаданий в старт. Головин не всегда успевал набрать форму. Если в первые два сезона в «Монако» начинал со скамейки лишь 6 матчей из 77, то в следующий отрезок он 24 раза выходил на замену в 59 играх. Тревожная тенденция.

Самое обидное, что череда травм началась в тот период, когда Головин окреп и стал выдавать свой лучший футбол во Франции. Показатели прошлого сезона были прекрасными:

  • Сделал 6+10 по «гол+пас», став лучшим ассистентом в команде и четвертым в Лиге 1
  • В среднем за матч создавал для партнеров моментов на 0,5 xG. Второй результат в лиге
  • Совершал результативное действие раз в 128 минут — отличные цифры для полузащитника
  • При этом показывая топовый универсализм. Классно созидая, был полезен в игре без мяча: 5+4 по отборам и перехватам

В этом сезоне начался спад, но это логично, когда регулярно выпадаешь из общей группы. Ковач довольно часто менял Головина по ходу игры. Чувствовалось, что доверия стало меньше.

Фото: © Jonathan Moscrop / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Александр сдал по всем показателям, пусть и разница пока незначительная. Стало меньше острых пасов, единоборств, отборов, обводок, результативных действий на минуту времени. Улучшились только показатели успешности единоборств, плюс сократилось число потерь.

Вернуться в основу будет непросто — конкуренция в атаке высокая. Но радует, что новый тренер сразу выразил доверие

В январе (пока Головин лечился) в «Монако» сменился тренер. Вместо Ковача пришел бельгиец Филипп Клеман, который вполне может стать топовым специалистом в ближайшие год-два.

Это именно его «Брюгге» выбил «Зенит» из еврокубков, опередив его в группе ЛЧ в сезоне-20/21. Причем бельгийцы даже боролись за выход в плей-офф, до ставшего вторым «Лацио» не хватило двух очков. В нынешнем сезоне «Брюгге» достойно смотрелся в группе с «ПСЖ», «Сити» и «Лейпцигом», набрав 4 очка.

Филипп Клеман / Фото: © John Berry / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

При Клемане Головин дважды появлялся на замену. Но что важно: тренер сразу выразил доверие. 11 февраля Головин вернулся в общую группу после болезни, а уже 13-го числа вышел на 35 минут в чемпионате Франции, заменив Фолланда на позиции атакующего полузащитника.

Правда, это были точно не лучшие полчаса россиянина в «Монако». Головин был не особо заметен, важный матч в борьбе за ЛЧ так и закончился 0:0. Но главное, что Клеман поддержал.

— Я доволен его возвращением. Он очень хорошо работал на тренировках в течение последних нескольких дней, поэтому заслужил выход на поле. Но сегодня он мог сыграть не более 30-35 минут, — сказал тренер.

«Монако» при Клемане пошел вверх — четыре победы и две ничьи в семи играх. Плюс важная победа на «Лионом» в чемпионате и выход в полуфинал Кубка. Очевидно, что те игроки, которые активно были задействованы в этом отрезке, имеют преимущество перед Головиным, только-только вернувшимся к тренировкам.

Фото: © Soccrates Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Конкуренция в атаке «Монако» сейчас серьезная. Далеко не факт, что будет шанс сразу ворваться в старт.

  • Фолланд — один из важных футболистов «Монако» сейчас, 11+8 по «гол+пас» — это второй результат в клубе
  • Диоп — пожалуй, главный конкурент Головина. Выходит на левом фланге, куда Александра часто ставил Ковач. Выдает отличный сезон (9+6 по «гол+пас»), ему всего 21
  • Мартинш — средняя форма, но стабильный игрок старта на правом фланге
  • В опорной зоне, где Головин не так часто появлялся в последнее время, довольно стабильно смотрится Тчуамени

Но у Александра точно будет игровое время — у «Монако» очень насыщенный график. Полуфинал Кубка Франции, плей-офф Лиги Европы, борьба за ЛЧ в чемпионате. Главное не травмироваться и набирать прежнюю форму. До третьего места 5 очков — вполне реально отыграть за 14 туров. 

Прямая трансляция матча «Монако» против «Бордо» — с 19:00 (мск).

Чемпионат Франции. Бордо — Монако

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