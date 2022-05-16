Мбаппе сделал свой выбор. Где окажутся летом другие звезды с истекающими контрактами

Горячее время для клубов и агентов.

Горячее время для клубов и агентов.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Нападающий, 23 года

Где окажется летом: «Реал»

Прошлым летом парижане спокойно могли получить за Мбаппе 220 млн евро от «Реала». И это за год до окончания контракта! На предложение из Мадрида в «ПСЖ» ответили отказом, решив посмотреть в деле тройку мечты Мбаппе-Месси-Неймар. Получилось так себе. Чемпионство в Лиге 1 команда себе, конечно, вернула, но вот в ЛЧ случился конфуз. По иронии судьбы парижан выбил «Реал».

Владельцы «ПСЖ» отказались от щедрого мадридского предложения с расчетом уговорить Мбаппе подписать новый контракт на сказочных условиях: 180 млн евро в качестве бонуса за продление + зарплата в 50 млн в год. С осени руководство уламывало форварда, его маму и агента. Родителям в случае успешных переговоров сулили еще 50 млн. Подключился даже президент Франции Макрон. Сначала казалось, что шансов у катарских шейхов мало, потом ситуация изменилась и в прессе стали говорить, что Мбаппе все же остается.

В воскресенье самый дорогой игрок планеты заявил, что уже принял решение о своем будущем и объявит его до отъезда в сборную Франции, то есть до 1 июня. Все говорит о том, что Мбаппе все же станет игроком «Реала». На прошлой неделе в Мадриде он встречался с генеральным директором «королевского» клуба, чтобы окончательно обо всем договориться. В финансовом плане условия уступают тем, что предлагал «ПСЖ», но цифры все равно солидные: зарплата в 25 млн евро в год + бонус в 100 млн.

Поль Погба («МЮ»)

Полузащитник, 29 лет

Где окажется летом: «Ювентус»

Круговорот Погба в природе — лучшее описание трансферной истории француза. Выпускник академии «МЮ» в 19 лет свободным агентом перешел в «Ювентус», а через четыре года был выкуплен манчестерцами за 105 млн евро. На тот момент это был рекордный трансфер в истории. И вот теперь все идет к тому, что Погба вновь бесплатно переедет в Турин.

Французский полузащитник в текущем сезоне — самый критикуемый игрок «МЮ». Дошло до того, что фанаты на «Олд Траффорд» стали освистывать Погба на домашнем матче, что сильно задело любителя креативных причесок. Слабый уровень игры, травмы, отношение болельщиков и приход нового тренера говорят о том, что дни Поля в Манчестер сочтены. «МЮ» точно не предложит ему продлить контракт на нынешних условиях — 15 млн евро.

В других командах такие деньги ему сейчас платить тоже не готовы — придется соглашаться на зарплату примерно вдвое меньше. В Англии Погба оставаться не планирует. Основными претендентами считаются «ПСЖ» и «Ювентус», но шансы на подписание у туринского клуба выше. В Турине ему готовы отдать десятый номер, который освободится после ухода Дибалы, и вообще строить вокруг него игру в середине поля. Плюс Погба в свое время отлично сотрудничал с Аллегри, при котором дважды завоевывал скудетто.

Паоло Дибала («Ювентус»)

Нападающий, 28 лет

Где окажется летом: «Интер»

Решение руководства «Юве» не продлевать контракт с автором 115 голов за туринский клуб вызывает удивление. Возможно, Дибала проводит не самый выдающийся сезон в Серии А (10 голов в 27 матчах), но вот так разбрасываться топовым форвардом, по меньшей мере, недальновидно. У Аллегри есть Влахович, купленный у «Фиорентины» зимой, но он после перехода результативностью тоже не впечатляет. Если за флорентийский клуб серб забил 17 голов в 21 матче, то вот в «Юве» только 6 голов в 13 матчах.

Боссы «Юве» объясняют решение отказаться от Дибалы непомерными запросами игрока по зарплате, но по сравнению с тем же Погба они вполне скромны. Аргентинец хотел зарабатывать 6 млн евро в год до вычета налогов. Это всего на два миллиона больше, чем получал Дзюба в «Зените» в последние годы. «Ювентус» посчитал, что на такие деньги Дибала не играет.

Недостатка в вариантах у аргентинца нет. В числе кандидатов называются «ПСЖ», «Атлетико», «МЮ», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Рома», «Боруссия» и ряд других команд, но самый реальный вариант на данный момент — «Интер». С миланским клубом осталось договориться по зарплате и срокам соглашения.

Луис Суарес («Атлетико»)

Нападающий, 35 лет

Где окажется летом: «Барселона»/ «Севилья»/ «Астон Вилла»

«Барса» два года назад очень некрасиво рассталась с Суаресом, отдав его за бесценок «Атлетико». В итоге в прошлом сезоне, ставшим чемпионским для мадридского клуба, уругваец наколотил 21 гол. В текущем чемпионате результативность снизилась примерно вдвое, а сам нападающий стал реже появляться в основе. В итоге игрок и клуб решили цивилизованно расстаться: «Атлетико» в эти выходные официально объявил о скором уходе Суарес, который в свою очередь тепло попрощался с болельщиками.

Где теперь ждать 35-летнего форварда? В «Барселоне» уже новое руководство, которому не чужды ностальгические чувства. Зимой на «Камп Ноу» вернулся Дани Алвес, которому недавно стукнуло 39 лет. Для самого Суареса — «Барса» приоритетный вариант: обидевшего его Бартомеу в клубе уже нет, а команду тренирует хороший приятель Хави. Если из Каталонии предложение так и не поступит, то в качестве альтернативы есть «Интер», «Астон Вилла» и «Севилья», которые имеют виды на опытного нападающего.

Анхель Ди Мария («ПСЖ»)

Нападающий, 34 года

Где окажется летом: «Ювентус»/ «Атлетико»

Семилетняя история Ди Марии в «ПСЖ» подходит к концу. В клубе летом готовят большую перезагрузку состава и возрастной вингер не входит в новые планы спортивного директора Леонардо. Аргентинец с приходом Месси окончательно превратился в игрока ротации и большой роли в команде уже не играл. Официально «ПСЖ» пока не объявлял о скором расставании с Ди Марией, но во Франции все уверены, что это лишь вопрос времени.

Вариантов продолжения карьеры у опытного игрока хватает. Главным интересантом на данный момент выглядит «Ювентус», готовый предложить краткосрочный контракт. Такой вариант вполне устраивает Ди Марию, который планирует еще пару сезонов провести в Европе, а завершить карьеру хочет на родине. Помимо «Юве» за ситуацией внимательно следят «Барселона» и «Атлетико».

Усман Дембеле («Барселона»)

Нападающий, 25 лет

Где окажется летом: «Ювентус»/ «Бавария»

Недавно «Барса» закрыла сделку по продаже Коутинью в «Астон Виллу» за 20 млн евро. Покупали бразильца почти в семь раз дороже. Еще одно темное пятно в трансферной истории каталонского клуба — Усман Дембеле. Самая дорогая покупка «Барсы» обошлась в 140 млн евро, но вряд ли оправдала даже треть ожиданий. Бесконечные травмы и нестабильность француза раздражали тренеров на протяжении пяти лет.

В этом сезоне Дембеле лидирует по количеству голевых передач в топ-лигах (13), но это вовсе не означает продление контракта с клубом. Зимой ему настоятельно рекомендовали покинуть «Барселону», чтобы разгрузить ее зарплатный бюджет. Дембеле же выдвинул совершенно неадекватное требование по новому окладу — 40 млн евро в год. «Барселона» согласна была предложить в четыре раза меньше.

Шансы остаться в нынешнем клубе летом у Дембеле минимальны. Его странные запросы не выполнит ни один клуб, но вот «ПСЖ» готов предложить Усману вдовое больше, чем вингер получает сейчас — 17 млн евро. Также претендентами на Дембеле являются «Ювентус» и «Бавария», которые любят подписывать топовых свободных агентов.

Андреас Кристенсен («Челси»)

Защитник, 26 лет

Где окажется летом: «Барселона»

«Челси» не удалось договориться с датчанином о новом контракте. Причина банальна — клуб не захотел платить те деньги, на которые рассчитывал Кристенсен. Понять руководство можно, ведь запросы были на уровне главных звезд АПЛ: Андреас хотел получить длительный контракт с окладом 14,4 млн евро в год.

Поиск новой команды начался еще зимой. Выбор был между «Баварией» и «Барселоной», в итоге Кристенсен остановился на втором варианте. Любопытно, что в Каталонии он и близко не будет получать тех денег, что требовал от «Челси». Ожидается, что игрок подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 5 млн евро.

Антонио Рюдигер («Челси»)

Защитник, 29 лет

Где окажется летом: «Реал»

Из «Челси» после сезона уйдет и другой центральный защитник, хотя клуб всеми силами пытался оставить немца. Зимой стало понятно, что переговоры ни к чему не привели, и летом с Рюдигером придется расстаться. На одного из лучших игроков в своем амплуа началась настоящая охота, но со своими приоритетами игрок определился сразу. «Реал» предложил отличные условия в виде солидного бонуса и зарплаты в 10 млн евро. Официально о переходе Рюдигера объявят по окончании сезона.

Кристиан Эриксен («Брентфорд»)

Полузащитник, 30 лет

Где окажется летом: «Тоттенхэм»/ «Лестер»/ «Брентфорд»

Прошлым летом после сердечного приступа на Евро-2020 врачи давали осторожные прогнозы о будущем Эриксена. После драматичных кадров из матча Дания — Финляндия сложно было поверить, что Кристиан продолжит играть в футбол на профессиональном уровне. Врачи снабдили футболиста кардиостимулятором, что означало окончания карьеры в Серии А. По регламенту с таким аппаратом игрокам запрещено выходить на поле.

Большие клубы опасались приглашать Эриксена, а вот скромный «Брентфорд» не испугался и подписал с полузащитником контракт до конца сезона. С конца февраля датчанин регулярно проводит на поле по 90 минут и за 10 матчей успел отметиться голом и четырьмя ассистами — очень неплохо для игрока, чья карьера и вообще жизнь не так давно находились под угрозой. Теперь Эриксена хотят подписать «Тоттенхэм», «Лестер» и «Ньюкасл». Сам Кристиан в знак уважения к «Брентфорду» сначала проведет переговоры с нынешним клубом, а уже потом будет рассматривать другие предложения.

Франк Кесси («Милан»)

Полузащитник, 25 лет

Где окажется летом: «Барселона»

Центральный полузащитник «Милана» — важнейший элемент в команде Пиоли, которая летит к долгожданному скудетто. В клубе очень не хотели прощаться с ивуарийцем, готовы были сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков Серии А, но сам игрок хочет уйти на повышение.

«Барселона» в своей трансферной политике теперь нацелена на подписание топовых свободных агентов, а Кесси был одним из главных лотов в этой категории. Игрока начали обхаживать еще осенью, а весной окончательно обо всем договорились. При этом зарплата в «Барсе» у хавбека будет сопоставима с той, что предлагал «Милан» — 7 млн евро в год. В марте Жоан Лапорта заявил, что клуб оформил два трансфера с игроками, у которых летом завершались текущие контракты. Мало сомнений в том, что речь шла о Кесси и Кристенсене.

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