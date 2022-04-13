Большой передел на рынке топ-форвардов. Летом Левандовский, Холанд и Мбаппе окажутся в новых клубах

Тектонические сдвиги на трансферном рынке.

Тектонические сдвиги на трансферном рынке.

В Польше уверены, что летом Левандовский перейдет в «Барселону» — ему предлагают зарплату вдвое выше, чем в «Баварии»

Сложно поверить, но за всю карьеру Левандовского трансферные выплаты за поляка составляют чуть более 5 млн евро. В начале карьеры за 18-летнего нападающего дубля «Легии» клуб «Знич» заплатил 15 тысяч. Спустя два года «Лех» выкупил его за 380 тысяч, а еще через два года «Боруссия» за лучшего бомбардира чемпионата Польши выложила 4,75 млн. С тех пор живых денег за Левандовского не платили. «Бавария» восемь лет назад забрала лучшего форварда Бундеслиги бесплатно в связи с окончанием контракта. В итоге эта сделка стала, пожалуй, лучшей в истории «Баварии»: Роберт провел за мюнхенский клуб 370 матчей, в которых забил 341 гол. С мюнхенцами он выиграл все, что только можно, включая Лигу чемпионов и Бундеслигу (уже семь раз, восьмой на подходе). После отъезда из Дортмунда он пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата и совершенно точно станет им в шестой раз по окончании сезона.

Роберт Левандовский / Фото: © Личный архив Роберта Левандовский

В августе Левандовскому исполнится 34 года. Не так давно этот возраст считался ветеранским, но реалии поменялись. Современная медицина, технологии восстановления игроков, грамотный подход к питанию и сну значительно продлевают карьеры топ-звезд. Левандовский к своему здоровью подходит фанатически ответственно. Отказался от молочных продуктов, сахара и любых сладостей, ходит в качалку не только на базе клуба, но и постоянно занимается дома. Включил в программу индивидуальный тренировок тяжелую атлетику и кикбоксинг. «Левандовский — самый профессиональный игрок, которого я когда-либо встречал. Он 24 часа в сутки думает о правильном питании, сне и тренировках», — говорил о поляке Гвардиола.

Поэтому Левандовский точно способен провести на топ-уровне еще 2-3 сезона. Легендой «Баварии» он уже стал, а выиграть Бундеслигу не восемь, а одиннадцать раз — так себе мотивация. Роберт уже 12 лет играет в Германии и явно не прочь сменить обстановку. Первые сообщения о переходе Левандовского в «Барселону» появились в польской прессе в конце марта. Если суммировать всю информацию, то можно выделить три главных пункта

«Барса» готова предложить Левандовскому контракт на 3-4 года

Сумма трансфера — 60 млн евро, зарплата 35-40 млн евро в год до выплаты налогов (сейчас нападающий получает чуть более 20 млн)

Левандовский уже дал согласие на переход, теперь осталось договориться клубам

Текущий контракт Левандовского с «Баварией» действует до окончания следующего сезона. Руководство клуба не горит желанием расставаться с главной звездой, но тут многое зависит от позиции самого игрока. Генеральный директор немецкого клуба Оливер Кан не устает повторять, что «Бавария» делает все, чтобы удержать Левандовского в составе. Судя по новостям, сам Роберт серьезно настроен на переезд в Каталонию. Он уже несколько раз общался с Хави, а его агент Пини Захави постоянно на связи с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. В «Баварии» привыкли кадровые вопросы решать заранее, поэтому история с Левандовским должна завершиться в ближайшее время. Тогда у мюнхенцев будет пару месяцев на поиски замены главному бомбардиру.

Для «Барселоны» трансфер Левандовского — станет настоящий спецоперацией. Помимо трудных переговоров с агентом, игроком и «Баварией» нужно решить еще одну важную проблему. Чтобы не выйти из-под потолка зарплат, необходимо избавиться от целого ряда игроков. Учитывая предлагаемую Левандовскому зарплату в 35-40 млн евро, на выход отправиться не меньше пяти футболистов.

Во всей этой истории открытым остается один вопрос. А зачем вообще «Барселоне» нужен Левандовский? Да, это один из лучших форвардов современности, но подходит ли он под стиль «Барсы»? Классический центрфорвард не очень вяжется с каталонской философией. В свое время через это проходил даже Ибрагимович. Но если сам Хави настаивает на этом трансфере, у него точно есть понимание, как он может использовать лучшие качества забивного поляка.

«Ман Сити» — главный претендент на Холанда, но у норвежца есть и другие варианты

Эрлинг Холанд очень грамотно строит свою карьеру в формате step by step. После «Мельде», «Зальцбурга» и «Боруссии» пора делать очередной шаг. Сейчас норвежец и его влиятельный агент Мино Райола выбирают из множества вариантов. «Барселона» вышла из борьбы и переключилась на Левандовского. «Реал» в первую очередь нацелен на Мбаппе. «ПСЖ» готов завалить Холанда деньгами, но игроку не очень интересно переезжать в пятый по силе европейский чемпионат. Среди топ-клубов главным претендентом остается «Ман Сити».

В рейтинге самых дорогих игроков Холанд по версии transfermarkt.com идет на втором месте с ценой в 150 млн евро, но в контракте норвежца есть хитрый нюанс. Два года назад Мино Райола включил в контракт с «Боруссией» важный пункт: после двух сезонов в Дортмунде Холанд сможет покинуть клуб всего за 75 млн. Понятно, для чего это было сделано — диктовать условия и выбирать новый клуб будет уже не «Боруссия», а сам агент и его игрок.

Впрочем, 75 млн евро дело, судя по всему, не ограничится. Райола никогда не забывает о себе любимом — ожидаемый бонус для агента должен составить 40 млн, а еще 30 млн получит отец Эрлинга — Альф-Инге, который за всю карьеру таких денег и близко не заработал. Немаловажный факт — Холанд-старший с 2000 по 2003 год играл за «Манчестер Сити».

«Боруссия» очень хочет сохранить Холанда у себя еще на сезон, но это маловероятно. «Ман Сити» готов сделать норвежца самым высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю (26 млн в год). Это предложение готов повторить и «МЮ», но в плане трофейных перспектив выбор в пользу «Юнайтед» выглядит маловероятным. В этой истории смущает тот же аспект, что и в переходе Левандовского в «Барсу»: оба форварда не очень вписываются в модель их будущих команд. «Ман Сити» Гвардиолы вообще привык играть без номинального форварда. Опять же можно вспомнить сезон, когда Пеп в «Барселоне» получил Ибрагимовича и не очень знал, что с ним делать.

«ПСЖ» мог получить за Мбаппе 220 млн евро, а теперь потеряет главную звезду бесплатно

«Реал» очень хотел купить Мбаппе прошлым летом — клуб готов был выплатить «ПСЖ» 220 млн евро, но для владельцев парижского клуба даже такая невероятная цена ничего не значила. И это притом, что у игрока оставался всего год контракта, а следовательно риски не получить вообще никакой компенсации в 2022 году возрастали многократно. В «ПСЖ» руководствовались простой, но авантюрной логикой: главное сохранить Килиана сейчас, а там уж как-нибудь договоримся о новом контракте.

В марте разные источники сообщили, что Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе. При этом статус свободного агента вовсе не означает, что мадридцам этот переход ничего не будет стоить. Ожидается, что подписной бонус составит 100 млн евро — отличная сумма, но в «ПСЖ» ему предлагали более жирные условия. Клуб готов был сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в истории с зарплатой в 100 млн евро в год + еще очень много миллионов в качестве бонуса за переподписание контракта. В Мадриде нападающий будет зарабатывать в два раза меньше.

План катарцев, судя по всему, провалился. Хозяева «ПСЖ» так и не смогли убедить Мбаппе остаться в Париже. По задумке руководства в этом сезоне Килиан вместе со звездными новичками должен был наконец выиграть ЛЧ, но все закончилось провальным отрезком в ответной игре с «Реалом» и вылетом из турнира. Если до этого у француза еще и были какие-то сомнения, то мартовское фиаско окончательно убедило Мбаппе — пора валить.

Сейчас боссы «ПСЖ» предпринимают последнюю отчаянную попытку удержать Килиана — все-таки подпись под контрактом с «Реалом» он еще не поставил, хотя юридически этому ничто не мешает. За полгода до окончания действующего соглашения любой игрок имеет право официально договариваться о переходе. Несмотря на все усилия катарских владельцев, расставание с Мбаппе представляется решенным вопросом. Очень сомнительно, что в оставшиеся время переговорщикам от «ПСЖ» удастся то, что у них не получилось за предыдущие десять месяцев.

Читайте также: