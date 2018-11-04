Время любить «Спартак». И верить в Рианчо

Есть только один способ помочь этой команде.

2018-11-04T23:26:37+03:00 Есть только один способ помочь этой команде.

После игры болельщики кричали «позор», а затем освистали футболистов «Спартака», подошедших к трибуне Б. На пресс-конференции было много вопросов про схему 4-3-3, но в результате все это оказалось неважно. Главное – Рианчо рассказал о проблемах внутри коллектива и о том, как они появились.

— На сборах в Австрии в команде был конфликт, который так и не удалось решить, — заявил тренер. — В Австрии у нас были выборы капитана команды. И был конфликтный футболист, можете называть его так. У него было 17 голосов. Давайте подумаем об этой цифре и не будем искать виноватых. Мы пытались решить проблему, но она не решилась. Внутри остался конфликт. В этом не надо никого винить. Пострадала от этого вся команда, потому что информация, выходившая во вне, была неправдой.

Если верить Рианчо, на «Урал» его футболисты вышли очень заряженными. Но помешала враждебная атмосфера на стадионе.

— У нас есть Игнатов, он замечательный игрок, — сокрушался Рауль. — Но вы считаете, что это нормально, что вместо того, чтобы помогать ему расти, мы бросаем его в эту [моральную] топку? Максименко, Рассказов, Ломовицкий… Это нормально, что они подвергаются такому давлению? Почему такая атмосфера здесь? Я вышел на поле, и какие-то люди сразу принялись меня оскорблять. Почему?

Тренер не врет. По ходу матча он стоял на бровке, размахивая руками. Потом с яростью пнул подкатившийся мяч. Затем пробил кому-то невидимому воздушный апперкот. Разве не к такому поведению тренера мы привыкли на матчах «Спартака»?

Когда Ароян уронил на бровке Адриано, Рианчо подбежал к резервному арбитру и чуть не схватил того за грудки. А потом почти проделал то же самое, но уже в спарринге с Дмитрием Парфеновым.

Однако спустя пять минут, когда Димитров положил гол со штрафного, красно-белые трибуны затянули: «Raul Riancho puta espanol» Переводить это не хочется. Это было бы неблагодарно и просто неприятно.

Чем провинился и. о. «Спартака»? Тем, что вернул Глушакова? Этот поступок Рианчо объяснил сразу же – еще до прощальной пресс-конференции Карреры прозвучала фраза про директора завода и неиспользуемые станки.

Рауль Рианчо: «Еще до отставки Карреры ко мне подходили многие футболисты и просили вернуть Глушакова и Ещенко»

Рианчо не понравился словами про генералов, русский народ и Путина? Тут нужно понимать, что цена высказывания в нынешнем «Спартаке» очень высока. Каррера задал невероятную планку. Теперь нельзя просто выйти и сказать: «Одного имени «Спартак» недостаточно для побед». Приходится изощряться.

Спартаковских болельщиков можно понять. Они любили Карреру – его в клубе нет. Ненавидели Глушакова – тот в команде. Сомнительно относились к Рианчо – он, похоже, будет у руля до зимы. Многим кажется: все не то, все не так, из-за этого люди чувствуют себя плохо. Они чувствуют себя неуслышанными. Глобальные вопросы сейчас – найдется ли проводник между фанатами и командой? Станет ли этим проводником менеджмент? Как долго может разрастаться конфликт?

Отвечать должен не Рианчо. Всем известно, он назначил себя не сам. И все поступки, как тренерские, так и управленческие, испанец объяснял. Не было фраз типа «Глушаков в дубле, потому что я так решил». Нынешний и. о. — прозрачная фигура. Но может кому-то нравиться, а может – нет. Однако он отвечает на все вопросы и никогда не увиливает. Он может производить впечатление сумасшедшего, когда тратит на пресс-конференции по 45 минут, чтобы объяснить свою позицию. Но разве это плохо?

Есть одна крутая, но совсем неизвестная фраза: «Любое, даже самое примитивное общество имеет врожденное уважение к сумасшедшим». Те, кому дорог «Спартак», — общество разумное, и могут понять: сейчас нужна поддержка. Можно дальше уничтожать команду, а можно поверить «сумасшедшему» Рианчо и дать шанс его плану. В сложившейся ситуации, когда руководство, по слухам, уехало в отпуск, а впереди матч с «Рэйнжерс», стоит попробовать

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Чемпионат России. 2018-19. Тур 13

«Спартак» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)

Голы: Адриано, 74 (ВИДЕО). — Димитров, 29 (ВИДЕО). Панюков, 76 (ВИДЕО).

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