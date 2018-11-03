Удаление Рауша и травма Соу: «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью. Лучшие моменты матча
Факты о матче:
- Московское дерби между «Динамо» и ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ завершилось вничью.
- Команды не сумели поразить ворота друг друга и завершили встречу со счетом 0:0.
- Стоит отметить, что на 81-й минуте с поля был удален защитник московского «Динамо» Константин Рауш.
- Для бело-голубых это удаление стало вторым в сезоне.
- Этот результат позволил командам сохранить свои позиции в турнирной таблице. ЦСКА располагается на пятой строчке с 20 очками.
- «Динамо» занимает десятую позицию с 15 очками.
- Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко.
- Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
Воу, воу, воу! Чалов мог забивать уже в дебюте встречи.
Неплохой удар Жоаозинью бьет со штрафного.
Соу покидает поле из-за травмы.
Очень хороший момент у Эрнандеса, но забить не удалось.
Жестокое столкновение Рауша и Фернандеса.
Рауш получает вторую желтую и покидает поле.
Последний шанс забить в этом матче не использует Магнуссон.
Чемпионат России. 2018-19. Тур 13
«Динамо» (Москва) — «ЦСКА» (Москва) — 0:0
Удаление: Рауш, 81 ("Динамо")
Комментарии после матча:
Виктор Гончаренко: «Не покидало ощущение, что вот-вот дожмем «Динамо»
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