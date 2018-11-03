Удаление Рауша и травма Соу: «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью. Лучшие моменты матча

Московское дерби, проходившее в Химках, завершилось со счетом 0:0.

2018-11-03T16:08:52+03:00 Московское дерби, проходившее в Химках, завершилось со счетом 0:0.

Факты о матче:

Московское дерби между «Динамо» и ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ завершилось вничью.



Команды не сумели поразить ворота друг друга и завершили встречу со счетом 0:0.



Стоит отметить, что на 81-й минуте с поля был удален защитник московского «Динамо» Константин Рауш.



Для бело-голубых это удаление стало вторым в сезоне.



Этот результат позволил командам сохранить свои позиции в турнирной таблице. ЦСКА располагается на пятой строчке с 20 очками.



«Динамо» занимает десятую позицию с 15 очками.



Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко.



Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко. Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.



Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Воу, воу, воу! Чалов мог забивать уже в дебюте встречи.

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Неплохой удар Жоаозинью бьет со штрафного.

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Соу покидает поле из-за травмы.

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Очень хороший момент у Эрнандеса, но забить не удалось.

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Жестокое столкновение Рауша и Фернандеса.

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Рауш получает вторую желтую и покидает поле.

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Последний шанс забить в этом матче не использует Магнуссон.

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Чемпионат России. 2018-19. Тур 13

«Динамо» (Москва) — «ЦСКА» (Москва) — 0:0

Удаление: Рауш, 81 ("Динамо")

Комментарии после матча:

Виктор Гончаренко: «Не покидало ощущение, что вот-вот дожмем «Динамо»

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