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«На записи нет ни одного столкновения, а связка порвана». Кутепов и Александров – герои программы «ФутБольно»

15:04
«На записи нет ни одного столкновения, а связка порвана». Кутепов и Александров – герои программы «ФутБольно»
Илья Кутепов / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Героями второго выпуска программы «ФутБольно» стали Илья Кутепов и Михаил Александров.

Защитник «Спартака» Кутепов сыграл во всех матчах на чемпионате мира, но сезон начал на больничном из-за паховой грыжи. Полузащитник «Арсенала» Михаил Александров в первой игре сезона порвал крестообразную связку колена. Что делают футболисты, чтобы снова набрать форму? Как они заново учатся ходить? Мы рассказываем и показываем – в программе «ФутБольно».

Илья Кутепов (операция в Риме, восстановление в Тарасовке)

— Травма не позволила продолжить тренировки, мы с медицинским штабов решили оперироваться в Италии. Восстановление в Тарасовке? Индивидуальные тренировки – это хорошо, но энтузиазм с каждым днем пропадает.  Смотришь на ребят, на команду… Желание огромное. Программа составлена таким образом, что я занимаюсь примерно в то же время, что и основной состав.

Михаил Александров (операция в Германии, восстановление в Болгарии)

— Меня заменили, ушел с поля. Спустя пять минут что-то почувствовал в колене. Акция поддержки партнеров, когда они вышли в футболках с пожеланиями в мой адрес? Я оценил. Был в Германии в тот момент. Приятное ощущение, даже поплакал. Такая акция показывает, что в команде меня уважают.

Врач «Арсенала» Александр Резепов:

— Александров сам не помнит момент повреждения. Мы тоже смотрели запись, но там даже не было столкновений. Но факт остается фактом: связка порвана.

Все подробности повреждений игроков, процесса их восстановления, а также их эмоции в сложный период – во втором выпуске «ФутБольно». Смотри видео:

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Героями первого выпуска стали Самюэль Жиго и Давид Юрченко. Эту программу можно посмотреть ниже:

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