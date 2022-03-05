ЦСКА — «Нижний Новгород». Прямая трансляция «Матч ТВ»

Смотрим 20-й тур РПЛ.
- ЦСКА занимает 4 место (33 очка) в чемпионате России
- Команда Березуцкого сильно начала год: обыграла «Спартак» в РПЛ и «Сочи» в Кубке
- «Нижний» на 10 месте (22 очка). До зоны вылета 6 очков
- В первом туре после рестарта «Нижний» обыграл «Урал», но без шансов вылетел из Кубка от «Динамо» (0:3)
РПЛ, 20-й тур
ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 0:0 — LIVE
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Фукс, Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев, Карраскаль, Языджи, Медина.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.