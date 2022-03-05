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18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

Тинькофф Российская Премьер-Лига

ЦСКА — «Нижний Новгород». Прямая трансляция «Матч ТВ»

18:48
ЦСКА — «Нижний Новгород». Прямая трансляция «Матч ТВ»
Фото: © ПФК ЦСКА
Смотрим 20-й тур РПЛ.
  • ЦСКА занимает 4 место (33 очка) в чемпионате России 
  • Команда Березуцкого сильно начала год: обыграла «Спартак» в РПЛ и «Сочи» в Кубке
  • «Нижний» на 10 месте (22 очка). До зоны вылета 6 очков
  • В первом туре после рестарта «Нижний» обыграл «Урал», но без шансов вылетел из Кубка от «Динамо» (0:3) 
ЦСКА — Нижний Новгород. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 20

РПЛ, 20-й тур 

ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 0:0 — LIVE         

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Фукс, Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев, Карраскаль, Языджи, Медина.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.

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