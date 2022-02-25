У «Зенита» остался один конкурент в РПЛ – это «Динамо». Насколько реальна чемпионская гонка?

Многое решится уже в марте.

Многое решится уже в марте.

27-й, 29-й, 27-й, 26-й, 28-й — это всё туры, в которых за последние пять лет оформлялись чемпионства в РПЛ. Цифры не шокируют, но они и не показательны. За ними стоят истории явных фаворитов, которые заранее завоевывали преимущество, в концовках просто доказывая превосходство. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже.

Последний раз крутая интрига золотой гонки посетила Россию в сезоне 2015/16. ЦСКА Леонида Слуцкого начал очень мощно. К 10-му туру плюс пять от конкурентов, к концу первого круга плюс шесть, но к концу года всего лишь три очка преимущества над внезапным «Ростовом» Курбана Бердыева, а к 20-му туру после победы ростовчан в очной встрече соперники сравнялись. На финишной прямой армейцы позволили себе одно поражение и одну ничью, а "Ростов" на одну ничью больше. Все решалось несколько раз: в 26-м туре «Мордовия», которая останется последней и вылетит, внезапно переиграла команду Бердыева дома. В 30-м туре ЦСКА чудесными спасениями Акинфеева удержал победу в Казани, а вместе с ней и чемпионство.

С тех пор никто в РПЛ ничего более сильного не вытворял. А пора бы замахнуться, люди ждут! Шесть лет прошло.

На чемпионство в России в сезоне-2021/22 претендуют две команды. «Сочи» в семи очках от первого места, ЦСКА в восьми, остальные еще дальше. Если б лидером был не «Зенит», если б у сочинцев было побольше амбиций, если б армейцы не меняли полсостава зимой, а «Краснодар» не устраивал тренерский переворот, предположить чей-то спурт можно было бы. Но в нынешней турнирной ситуации каждому клубу, находящемуся на 3-4-5 местах, необходимо выиграть 12 из 12 оставшихся матчей и ждать неоднократных осечек фаворита. Я в такое не верю.

Догнать и перегнать «Зенит» может только «Динамо». Сделать это будет чрезвычайно сложно: Петербург опережает конкурента на 2,5 очка — при равенстве очков по результатам личных встреч выше окажется действующий чемпион. И все же динамовцы выглядят абсолютно здоровой и реальной силой для того, чтобы навязать настоящую борьбу.

Еще год назад на вопрос, «кто из состава «Динамо» стал бы основным на своей позиции в «Зените», большинство ответило бы просто: никто. За год состав чемпиона не ослаб, но вот динамовцы благодаря классной селекции и прогрессу имеющихся футболистов прибавили мощно. Бальбуэна точно не хуже на позиции правого центрального защитника нежели нынешние Ловрен/Чистяков. Справа в обороне Варела/Паршивлюк абсолютно конкурентоспособны на фоне Караваева/Сутормина. Ставить знак равно между Шиманьским, Захаряном, Фоминым и Венделом, Кузяевым, Клаудинью не буду, но разница точно не пропасть. Наконец, после зимнего размена нападающими тройка Смолов-Тюкавин-Грулев по общей результативности на данный момент даже на один мяч опережает Дзюбу-Сергеева-Юри Алберто. Понятно, это условность, бразилец еще ни минуты в РПЛ не сыграл, но все же.

В очных противостояниях по сумме двух матчей «Зенит» в сезоне оказался сильнее «Динамо». В очках, голах, голевых моментах, в количестве временных отрезков преимущества. Но судьба чемпионства решится в заочной борьбе. Если москвичи покажут результат, близкий к идеальному, то у Петербурга будет право лишь на одну маленькую осечку. В 18-ти турах 2021-го подопечные Шварца действовали в целом надежно: если брать матчи с командами нижней восьмерки, то все победы кроме домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» и выездной ничьей со «Спартаком», когда преимущество в два мяча упустили на последних минутах. «Зенит» проблемно сгонял в Екатеринбург, Уфу и Тулу, не дожал дома «Ростов». Это всё команды из нижней части таблицы.

«Зенит» пока идет по своему прошлогоднему графику: 38 очков после 18 матчей, на финише вышло 65. Таким образом, «Динамо», чтобы конкурировать, в оставшихся 12 играх надо нацеливаться на 10 побед минимум. Невероятно сложно такое даже представить в исполнении команды, которая в 21-м веке никогда не участвовала в золотых гонках. Да за время с последнего чемпионства лишь дважды: в 1986-м да в 1997-м.

Но Сандро Шварц и новое динамовское руководство меняет не многое, а всё. Выкинуты из шкафов скелеты, преодолены комплексы. Генеральный спонсор оперативно отреагировал на меняющуюся геополитическую ситуацию, передав пакет акций клуба ВФСО «Динамо».

Команда вообще ни разу не провалилась по ходу 18-ти туров и группового этапа Кубка страны, два матча подряд без побед — максимум. Символично, зимой клуб покинули последние двое полевых футболистов, кто помнит вылет и играл в ФНЛ: Григорий Морозов и Антон Терехов. Остался только вратарский дуэт выпускников Академии имени Яшина, Антон Шунин и Игорь Лещук, оба никогда из «Динамо» не уходили.

По отдельности победного опыта прилично: Варела, Бальбуэна, Ордец, Моро, Шиманьский чемпионы своих стран. Смолов ходит вокруг да около. Молодые российские парни знать не знают ни о каких проклятьях прошлого, наоборот, привыкли к победам на юношеском уровне. Для борьбы в двух внутрироссийских турнирах у «Динамо» вполне состав с запасом: Шунин (Лещук), Варела (Паршивлюк), Бальбуэна (Сазонов, Евгеньев), Ордец (Плиев), Лаксальт (Скопинцев), Моро (Кутицкий). В группе атаки на пять позиций в старте девять претендентов: Фомин, Шиманьский, Захарян, Грулев, Лесовой, Макаров, Смолов, Тюкавин, Клинтон.

«Динамо» играет и наигрывает одну базовую схему 4-3-3. Ее знают, к ней готовятся соперники, но реально противопоставить, кроме «Зенита», смог что-то только «Сочи» и отчасти «Ахмат». Москвичи прекрасно готовы функционально (Пепе, тренер по физической подготовке, один из лучших в своем деле), восстановили после серьёзных повреждений Лаксальта и Лесового. «Зенит», напротив, провел скомканную зиму. Прощание с Азмуном сейчас абсолютно незапланированно и обязательно скажется на результативности, количестве и реализации моментов. Сергей Семак перестраивает футбол команды; получается, порой, очень симпатично, но будет ли получаться из тура в тур? Необходим топовый Дзюба, а в его безусловной мотивации на фоне завершающегося контракта могут быть сомнения. «Зенит»-2022 — это команда уже наполовину бразильская (Вендел, Дуглас Сантос, Клаудинью, Малком, Алберто), рассинхрон с прежним костяком периодически неизбежен.

«Зенит» очень прилично выглядел в плей-офф Лиги Европы на уровне «Бетиса» из испанского топ-4. Семак проделал большую тренерскую работу. Сейчас есть ощущение, что для победы над соперниками по РПЛ такого качества хватит с запасом. Но опять же вопрос мотивации дисциплины, вратарский вопрос, наконец. Абсолютно непонятно, кто будет первым номером Петербурга. В этом сезоне РПЛ «Зенит» пропускает гораздо чаще, чем в прошлом, количество сухих матчей весной необходимо увеличивать.

Я привел много доводов «за» интригу — их все «Зенит» быстро может разметать уверенной игрой и сокрушающим результатом. Наш чемпионат во второй его части разделится на неравные части — 3+9 туров. Для начала «Динамо» нужно без потерь пройти стартовый отрезок, где ждут «Химки», «Спартак», который дома в чемпионате не обыгрывали полтора десятка лет, и «Арсенал», грозный у себя в Туле. У «Зенита» домашние «Рубин» и «Уфа», выезд в обескровленную Самару. Если в марте динамовцы соперника не отпустят, то в апреле и мае все будет гораздо серьезнее.

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