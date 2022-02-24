Весной в РПЛ развернется дикая борьба за выживание. Главные претенденты на вылет — «Химки» и «Нижний»

В свете нового ТВ-контракта сохранение места в премьер-лиге становится стратегически важным вопросом для небогатых клубов.

В свете нового ТВ-контракта сохранение места в премьер-лиге становится стратегически важным вопросом для небогатых клубов.

Борьба за выживание с непредсказуемым исходом — такого в РПЛ не было шесть лет. В сезоне-2015/16 финиш получился максимально огненным на обоих полюсах таблицы. Драка за попадание/непопадание в «стыки» и в зону прямого вылета добралась до последнего тура; напрямую вылетели «Мордовия» и «Динамо», стыковые матчи заслужили «Кубань» и «Анжи», спаслась «Уфа». «Мордовию» и «Уфу», 16-е и 12-е места, разделили три очка!

Параллельно Акинфеев вытаскивал ЦСКА в Казани, лишая «Ростов» невероятного чемпионства. Безумие наверху и внизу! Самая драматичная развязка нашего чемпионата, с тех пор и близко подобного не случалось. Золотые медали «Спартак», «Локомотив» и трижды «Зенит» оформляли досрочно, а на вылет сильно заранее вставала минимум одна команда. Безнадежная «Томь» в сезоне-16/17, Хабаровск через год, «Енисей» и «Анжи» следом. В сезоне-19/20 пандемия добила «Оренбург», наконец, год назад бесславным утопленником оказался «Тамбов». Да, была драма в борьбе за вторую путевку в ФНЛ (например, болельщики «Ротора» до сих пор видят заговор в уфимской жаре последнего тура прошлого сезона), но глобальных разборок — нет.

Сезон-2021/22 отличается от предыдущих. У всех клубов РПЛ все в порядке с инфраструктурой, домашние матчи каждая команда проводит дома, уже маленькая победа. Вроде бы все пережили зиму и вступили в новый год без неразрешимых финансовых проблем. Об отдельных задержках по зарплате/премиальным мы слышим, но это не кризисная прошлогодняя тамбовская история. Наконец, мотивация. К обычной спортивной добавляется реальная денежная. По новому телеконтракту участники премьер-лиги сезона-2022/23 получат серьезные дивиденды, каких не видал российский профессиональный футбол ранее. Есть все резоны драться за жизнь в РПЛ, за клуб, регион. За болельщиков. За будущее.

В борьбе за выживание сейчас шесть клубов. Я бы включил в список и «Рубин» (по качеству футбола в первой части сезона команда Леонида Слуцкого этого абсолютно заслуживает), но трансферная кампания, опыт тренеров/менеджеров/футболистов, результаты последних игр на сборах говорят о том, что Казань должна завершить сезон в десятке. Ожидаю сильного спада в результатах «Крыльев Советов», однако запаса прочности хватит. Точно не провалится «Ахмат», наверняка подтянется выше «Спартак». Теперь подробнее о тех, кто весной будет биться за сохранение прописки.

«Химки»

На данный момент: 16-е место, 4 очка от зоны «стыков», 5 очков от зоны спасения

Матчи в марте: «Динамо» (Д), «Локомотив» (Г), «Сочи» (Д)

Матчи на финише: «Зенит» (Г), «Ростов» (Г), «Спартак» (Д)

Прогноз: прямой вылет

Главный претендент на прямой вылет, главный детонатор мозга болельщиков последних дней перед возобновлением РПЛ — «Химки». Страшно и странно подобное говорить о команде с Глушаковым, Мамаевым, Жирковым, Лантратовым, Идову, Набиуллиным, Мирзовым, но как иначе?! Смена главного тренера на излете сборов; Игорь Черевченко уходит второй раз за сезон, абсолютное управленческое раздолбайство! Читаешь шелковые комментарии члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова, генерального директора Владимира Габулова (люди с серьезной репутацией) — и не веришь. Не веришь тому, что это происходит наяву, не веришь, что оптовая трансферная кампания принесет пользу, не веришь, что опытные люди с чемпионской ментальностью, в которых верят как в обереги, вытащат подмосковную команду со дна.

Черевченко, апологет строгого футбола в обороне, ничего не смог поделать с большим количеством пропущенных мячей в первой части сезона, а накануне второй пропустил семь (!) в товарищеском матче с «Крыльями Советов». Пришел Сергей Юран. У него три тренировочных дня и перелет из Турции накануне матча 19-го тура с «Динамо». Потом «Локомотив» и «Сочи». Эмоциональный всплеск, все понятно, но играть-то как? Сразу менять схему, удивлять всех подряд, включая самих себя? Состав у «Химок» точно не на вылет, но и «Динамо» шесть лет назад отправилось в лучшую лигу мира с Габуловым, Губочаном, Самба, Ионовым, Зобниным, Погребняком. Тяжелейшая задача у Юрана.

«Уфа»

На данный момент: 15-е место, 2 очка от зоны "стыков", 3 очка от зоны спасения

Матчи в марте: «Ахмат» (Г), «Зенит» (Г), «Нижний Новгород» (Д)

Матчи на финише: «Ростов» (Д), «Арсенал» (Д), «Рубин» (Г)

Прогноз: 11-12-е место

На контрасте с «Химками» соседи по таблице из «Уфы». Всего на два очка больше, но ни одного разгромного поражения и ощущение недобора баллов. Лучший бомбардир сезона лиги в составе, рисунок игры на поле. Полное единоначалие имени Шамиля Газизова, который и с прошлым успевает судиться, и с настоящим разбираться.

Совершенно скромное финансовое положение, новички без копейки затрат. Отпустили тех, кто проигрывал конкуренцию, взяли тех, кто ее повысит. Тьягу Родригеш, Данила Емельянов в центр полузащиты, Дилан Ортис в нападение, Дмитрий Кабутов, Боли Болинголи на фланги. Кажется, все по делу.

«Ростов»

На данный момент: 14-е место, 2 очка отрыва от зоны вылета, 1 очко отставания от зоны спасения

Матчи в марте: «Крылья Советов» (Д), «Сочи» (Д), «Рубин» (Г)

Матчи на финише: «Уфа» (Г), «Химки» (Д), ЦСКА (Г)

Прогноз: стыковые матчи

За «Ростов» говорит имя. Ну как это, бывшая команда Карпина возьмет и вылетит?! Прекратите, проблемы временные… Вот только в ростовском сезоне-2021/22 нет ничего более постоянного, чем временные проблемы. Совершенная неготовность к уходу Карпина, с его преемником сыграли в угадайку и не угадали. Далее назначили сразу двоих главных тренеров, так до конца и неясно, кто же главнее — Тедеев или Кафанов? Появлялись невеселые слухи об отсутствии взаимопонимания между руководством «Ростова» и региона. Купленная за недорого и прокрученная через аренды молодежь не выстреливает, талантливые свои, шумящие в М-лиге, на первый план не выходят.

Зимние трансферы вновь ориентированы на будущее: Кнудсен, Селява, Голенков, Мельников — это все в обойму. В старт если только Сильянов, взятый в аренду у «Локомотива». «Ростов» — команда с самыми жуткими проблемами в обороне в чемпионате. Не играет, но и не отпущен Хаджикадунич; Баштуш просто звенит голевыми ошибками; Осипенко более эффективен у чужих ворот, чем у своих. Не выручает Песьяков, не лучший разрушитель Глебов. На зимних сборах тактика не поменялась. «Ростов» весной настроен продолжать играть в веселый футбол в надежде перезабивать соперника. Не лучший вариант, когда борешься за выживание. Или в клубе все еще думают, что вчерашний участник еврокубков не способен вылететь? История кричит об обратном.

«Нижний Новгород»

На данный момент: 13-е место, 3 очка отрыва от зоны вылета, 0 очков отставания от зоны спасения

Матчи в марте: «Урал» (Д), ЦСКА (Г), «Уфа» (Г)

Матчи на финише: «Ахмат» (Д), «Сочи» (Г), «Зенит» (Д)

Прогноз: прямой вылет

«Нижний Новгород» еще летом был обречен стать участником этой борьбы за выживание и наверняка доволен диспозицией перед стартом второй части. Плюс три при оптимистичной концовке года без поражений; юный тренер Кержаков старается соблюдать баланс между вынужденным уклоном в оборону и стремлением не быть «автобусом». «Нижний» провел скромную по именам трансферную зиму. Самый громкий переход — универсал Дмитрий Стоцкий, вызывавшийся в сборную России при Черчесове.

В первых трех турах для «НН» сразу ключевые матчи с «Уралом» и «Уфой». И каждому в команде необходимо прыгнуть выше головы для достижения положительного результата. Останется Калинский лидером созидания и атак? Сохранит чудо-форму Козлов? Кто забивать-то будет постоянно: Сулейманов, Игбун, Милсон? Потащит все или почти все Нигматуллин? Если эти факторы вдруг совпадут, то Кержаков заслужит в Нижнем Новгороде пожизненный контракт. Но перед стартом 19-го тура такой расклад звучит слишком чудесно.

«Арсенал»

На данный момент: 12-е место, 3 очка отрыва от зоны вылета, 0 очков отрыва от зоны стыков

Матчи в марте: «Сочи» (Г), «Крылья Советов» (Г), «Динамо» (Д)

Матчи на финише: «Краснодар» (Д), «Уфа» (Г), «Урал» (Д)

Прогноз: стыковые матчи

«Арсенал» второй сезон подряд заигрывает с выживанием и заслужил доиграться. Летом 2020-го клуб эмоционально отправил в отставку Игоря Черевченко, с тех пор страдает. Сергей Подпалый, Дмитрий Парфенов, теперь Миодраг Божович — ни один из тренеров не помог Туле обрести узнаваемый стиль. А ведь он был, теперь его нет. Абсолютное безволие на выезде, внезапное преображение в родных стенах. Регресс для каждого из опытных хороших футболистов: Луценко, Смольников, Ткачев, Новосельцев, Панченко, да практически все и в карьере в целом, и в «Арсенале» в частности играли лучше.

Божович, в очередной раз призванный в Россию и совершенно не такой же мотивированный, как хотя бы в той же Туле четыре года назад, когда возрождал к жизни Дзюбу. Зимний уход Хлусевича — чрезвычайная потеря. Его динамика и неравнодушие значили очень много. Приглашен Деспотович; ощущение, что теперь он в одиночку должен спасти «Арсенал». Он, а не команда. Братья Кангва, Чаушич, опыт Миодрага, магия домашней арены — прямого вылета Тула. скорее всего, избежит. Но по игре не должна оказаться выше 13-го места.

«Урал»

На данный момент: 11-е место, 3 очка отрыва от зоны вылета, 0 очков отрыва от зоны стыков

Матчи в марте: «Краснодар» (Г), «Ахмат» (Д), ЦСКА (Г)

Матчи на финише: «Спартак» (Д), «Рубин» (Д), «Арсенал» (Г)

Прогноз: 11-12-е место

«Урал» в спокойные времена был бы абсолютно доволен происходящим. Арсен Адамов за пять миллионов евро в «Зените» — рекордная продажа в истории клуба, который вообще практически никого не продает. Мы спорим о том, заиграет ли Адамов в Петербурге, но для Екатеринбурга здесь и сейчас это большая потеря.

Лидер по отборам, Арсен в первой части сезона был чрезвычайно хорош. Помимо него отпустили Рыкова, Панюкова, Ибрахимая, Йовичича. Сколько ушло, столько и пришло, среди новичков выделяется лучший бомбардир ФНЛ полузащитник Александр Юшин. Но главное, чем выделяется «Урал» по сезону, — максимально эффективной работой Игоря Шалимова. Закрылся по полной вначале, а затем потихоньку стал налаживать игру в атаке, реализуя скрытый потенциал футболистов. Приосанились Гаджимурадов, Гагнидзе, Егорычев. Скрипя зубами вернулся к жизни Бикфалви. Думаю, «Урал» уже встал на путь спасения и с него не свернет. А Шатов только поможет.

Важное послесловие. Всем участникам борьбы за выживание желаю равных условий и объективного судейства. И напомню о крайней важности сохранения стыковых матчей. Отменим их третий сезон подряд — плюнем себе в лицо. Неужели прошлогодний пример Оренбурга и Владикавказа ничему не научил и претенденты из ФНЛ опять подойдут к маю неготовыми инфраструктурно?

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