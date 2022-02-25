Надежда только на «Спартак». Россия рухнула в таблице коэффициентов УЕФА – скоро из РПЛ в Европу будут выходить только три клуба

И один из Кубка.

И один из Кубка.

Россия со следующего сезона может вывалиться из топ-15 — это еще сократит число клубов в Европе. Надежда только на «Спартак»

У России остался один клуб в еврокубках — это «Спартак», который сегодня узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы. «Зенит», тоже пробившийся в евровесну, вчера сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел по сумме двух матчей (2:3, 0:0).

В сезоне-21/22 клубы России набрали в еврокубках всего 5,30 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Это 20-е место — ниже, например, Хорватии (6.00), Чехии (6.10), Норвегии (6.375), Израиля (6.75 баллов), Греции (7.00), Швейцарии (7.75).

Прямо сейчас Россия идет на 10-м месте в рейтинге УЕФА (34,482 балла) — позади топ-5 лиг и Португалии (51.382), Голландии (45.700), Австрии (38.450) и Шотландии (34.900). У всех этих команд еще остались команды в еврокубках, поэтому есть вероятность, что отрыв будет расти.

Напомним, коэффициент УЕФА высчитывается из суммы пяти последних сезонов. Перед стартом нового сезона обнуляется результат пятилетней давности, то есть показатели в еврокубках-17/18. Это был последний не провальный сезон России в Европе, мы набрали тогда 12,600 баллов и заняли четвертое место, опередив Францию.

Со следующего сезона эти баллы обнуляются, что перед стартом еврокубков позволит обогнать нас тем, кто идет еще ниже 10-е места. Если «Спартак» быстро вылетит из Лиги Европы, то Россия в таблице коэффициентов опустится как минимум на 14-е место. Вперед выйдут Сербия, Украина, Бельгия и Швейцария. Еще есть небольшие шансы у Греции, Чехии и Дании.

С 7-е по 15-е место — квоты на еврокубки примерно одинаковые, отличаться будут стадии, с которых клубы стартуют в квалификации. Но если Россия вывалиться из топ-15, то наше представительство в еврокубках сократится до четырех команд. Одна команда будет попадать в квалификацию Лиги чемпионов, другие три — в Лигу конференций. Из чемпионата в Европу будут попадать только три клуба.

«Спартак» лучше всех выступил в этом сезоне еврокубков, хуже всех «Рубин»

«Спартак» продолжает выступать в Европе, впереди матчи 1/8 финала Лиги Европы. Но даже без этих матчей красно-белые — лучший российский клуб в Европе в этом сезоне.

«Спартак» набрал 12 баллов: 4 — за две победы над «Наполи», 1 — за ничью с «Лестером», 2 — за победу над «Легией», 4 — за первое место в группе, 1 — за выход в 1/8 финала.

У «Зенита» 9 баллов: 3 — за победу и ничью с «Мальме», 2 — за ничьи с «Челси» и «Бетисом», 4 — бонусные за выход в группу ЛЧ.

У «Сочи» 3 балла: 2 — за победы над «Кешле», 1 — за ничьи с «Партизаном».

«Локомотив» — 2 балла: за ничьи с «Марселем» и «Галатасараем».

«Рубин» набрал 0,5 баллов за ничью с «Ракувом».

Напомним, сумма набранных очков делится на число команд от страны.

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