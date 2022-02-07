«Фанаты ЦСКА прессовали в парке, приходилось убегать». Спартаковский воспитанник раскрывается в «Урале»

В интервью «Матч ТВ» защитник Артем Мамин вспомнил о своем дебюте в элите при Массимо Каррере и выразил желание в скором времени попасть в сборную России.

В интервью «Матч ТВ» защитник Артем Мамин вспомнил о своем дебюте в элите при Массимо Каррере и выразил желание в скором времени попасть в сборную России.

Защитник «Урала» нынешний сезон может считать первым полноценным в РПЛ. 24-летний футболист провел за команду уже шесть матчей — в три раза больше, чем за все прошлые годы. Поговорили об этом и многом другом.

— Между первым и вторым сборами у вас было три выходных дня. Как их провели в команде?

— Ко мне приезжала моя девушка. Ездили с ребятами в Дубай, посмотрели на знаменитый поющий фонтан, самую высокую башню в мире Бурдж-Халифу. Очень красивое место, стоит обязательно посетить. Хорошо, что рядом с отелем есть залив — после первой тренировки с удовольствием сходил искупаться в соленой воде. И восстановление так проходит быстрее.

— Жить и играть здесь остался бы?

— Пока точно нет (смеется). А в будущем все возможно. Никогда нельзя загадывать и говорить «никогда».

— В ОАЭ достаточно строгие правила по ношению масок. Доставляет дискомфорт?

— В отеле с этим действительно строго — стоит на минуту снять маску, как тебе сразу делают замечание. И постоянно слышишь: «Надень маску, надень маску». На улице же проще. До магазина можно спокойно дойти и подышать свежим воздухом.

«Недопуск «Оренбурга» в РПЛ из-за стадиона — неприятная ситуация»

— В этом сезоне ты провел 6 матчей. Это больше, чем в прошлые годы. Тренер в тебя поверил?

— Это придает мне уверенности. В любом турнире нужна адаптация, и я сам с каждым матчем чувствую, что становлюсь лучше и лучше, понимаю, что и как надо правильно делать.

— В этих встречах команда четыре раза отыграла на ноль. Достойно?

— Конечно, приятно, когда твой вратарь записывает сухарь на свой счет, особенно если еще выигрываем при этом. Но зато в первом матче с «Рубином» пропустили четыре, я один забил в свои. Я только вернулся из аренды, адаптировался к РПЛ, поэтому была нервозность и возникали ошибки.

— Почему после матча с «Крыльями Советов» сел в запас?

— Это решение тренера, о котором я не спрашивал. Ничего страшного в этом нет, продолжаю тренироваться и работать, чтобы вернуться в основу.

— Ты за два года побывал в аренде в трех клубах. Тяжело постоянно привыкать к новым условиям?

— Непросто. Все равно уходит несколько месяцев на то, чтобы привыкнуть к коллективу. Но это полезный опыт, когда ты в короткий срок адаптируешься к требованиям разных тренеров.

— Твоя аренда в «Чайке» продлилась всего два месяца, а ушел ты оттуда после перевода клуба в ФНЛ-2 из-за его участия в договорных матчах. Не жалеешь, что зря потратил время?

— Если честно, я расстроен за ребят. Там собралась хорошая команда, амбициозный президент, вкладывающий свои деньги. Он настоящий фанатик футбола. А то, что было несколько лет назад… Почему их не наказали сразу, а только тогда, когда клуб захотел попытаться основательно закрепиться в ФНЛ, претендовать на высокие места? Наверное, какое-то особое отношение к команде было.

— Сезоном с «Оренбургом» доволен?

— Тут было все отлично. Мы боролись за выход в премьер-лигу и выполнили задачу. Но, как все знают, из-за стадиона нас в элиту не пустили.

— Не слишком ли жестко поступили футбольные власти, запретив клубу играть в РПЛ из-за нехватки 2,5 тысяч зрительских мест на стадионе?

— Не знаю всех нюансов. Но ведь раньше же «Оренбург» играл в РПЛ, арена проходила лицензирование. Наверное, можно было найти компромисс, чтобы клуб увеличил вместимость во время сезона. Футболисты бились целый год, был очень сложный сезон, и мы честно завоевали право играть в РПЛ. Очень неприятная ситуация.

— Российский футбол не может похвастать высокой посещаемостью. Если стадион заполнен больше чем наполовину, это уже успех. Не выглядит ли глупым решение ввести минимальную вместимость в 10 тысяч человек на уровне РПЛ?

— В том-то и дело, что стадион в «Оренбурге» даже на матчах со «Спартаком» и «Зенитом» не заполнялся до отказа. Фишка в том, что арена компактная и пять-шесть тысяч зрителей создают сумасшедшую атмосферу и это очень круто.

— Некоторые жаловались, что в раздевалках с трудом можно было развернуться. Неужели вы делились на группы, чтобы переодеться?

— Нормальные современные раздевалки. Единственное, что коридорчик не очень большой, но это точно не проблема. Лично я вообще не привередлив к условиям, главное — играть в футбол и получать удовольствие.

«Цорн сказал, что в первой команде меня не видят»

— В мае 2019-го главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов сказал: «Мамин способен шагнуть в основу первой команды». Но вместо этого ты ушел свободным агентом в «Урал». Почему?

— Пришел новый генеральный директор Томас Цорн, и мне сообщили, что в первой команде меня не видят. «Спартак» предлагал продлить контракт, но речь шла о «двойке». А оставаться в ФНЛ мне не хотелось, было желание попробовать себя на более высоком уровне, поэтому начали искать варианты продолжения карьеры.

— Чем привлек «Урал»?

— Это мой родной город, где живут мои родители, родственники. Я знаю команду с самого детства, занимался в школе «Урала». И понятное дело, что я решил вернуться домой.

— Кто еще хотел тебя видеть?

— Несколько предложений из ФНЛ было, в том числе от «Химок», которые тогда лидировали в турнире. При этом важно понимать, что я уходил из «Спартака» не бесплатно — клубам пришлось договариваться, выплачивать компенсацию за воспитанника. Так что из РПЛ мало кто хотел платить деньги за футболиста без опыта игры в лиге.

— Дорогой футболист Мамин?

— Даже не знаю. Я никогда не интересовался трансферной стоимостью. У меня есть агент, который занимается всеми вопросами.

— Сильно выросла зарплата в «Урале»?

— Меня устраивает. Это здорово, когда ты занимаешься любимым делом и зарабатываешь за это деньги.

— Как раз много разговоров о том, что в России футболисты не зарабатывают, а получают. Твое отношение к таким упрекам?

— Думаю, что в основном это зависть. У нас такой рынок, поэтому на сегодня присутствуют такие зарплаты в российском футболе. Но ведь не футболисты виноваты в этом, они же не могут сами прийти и сказать, чтобы им сделали условно 100 тысяч рублей в месяц. Опять же, не все футболисты долларовые миллионеры, у некоторых вообще доходы не выше, чем в других, обычных профессиях.

«В «Спартаке» молодой должен доказать, что способен бороться за чемпионство»

— Молодой парень, огромная Москва. Тебе крышу не сорвало после первой СМС с зарплатой в «Спартаке-2»?

— Вообще нет. Спокойно отнесся к этому. Я же все время жил на базе в Тарасовке. Постоянные тренировки, времени куда-то выбраться особо не было. Да и до Москвы далековато — 40 минут на электричке в одну сторону.

— Это был особый кайф добираться на «собаке»?

— Электрички — это прям хорошо было (смеется).

— На ярославском направлении живет много фанатов ЦСКА. Сталкивались с ними?

— Слава богу, всё в порядке было. Хотя истории возникали. Когда жил в академии в Сокольниках, ребята рассказывали, что гуляли в парке в спартаковской экипировке и встретили армейских фанатов…

— Как интересно!

— Да-да. Типа, эй, пацан, иди сюда! И парней прессовали, приходилось убегать (смеется). Слава богу, без последствий, никто из них не пострадал.

— В «Спартаке» своих воспитанников не особо жалуют. Есть ответ, почему из множества талантливых ребят в первой команде оказываются единицы?

— Не соглашусь. Молодым доверяют, просто «Спартак» всегда стремиться к самым высоким местам, и в первую очередь клубу нужно качество игроков. Другое дело, что кто-то из молодых ловит свой шанс и закрепляется в команде. Считаю, что ты должен прийти в «Спартак», готовым конкурировать с сильнейшими, доказать, что ты способен бороться за чемпионство. И это действительно непросто.

— Но ведь за пару минут, которое тебе отводят в конце матча, трудно себя проявить. И если ты за это время не забил гол, следующий шанс можешь получить только через несколько месяцев.

— Не совсем так. Очень важен и тренировочный процесс, и матчи за «Спартак-2». Тренеры главной команды следят за этим, приходят на тренировки, игры, постоянно берут большое количество ребят из «двойки» на сборы. Так что шансов дают достаточно, чтобы заявить о себе, и нужно быть на голову выше легионера, чтобы занять его место.

— Ты дебютировал за основу при Массимо Каррере. Выходит, не воспользовался своим шансом, если эти три-четыре минуты так и остались единственными за «Спартак» в РПЛ?

— С «Ростовом» я вышел при счете 2:0, так и закончили. И сразу после матча улетел играть за «Спартак-2». Не могу сказать, воспользовался или нет. Все же конкуренция в защите у «Спартака» была на высоком уровне.

— Коленки дрожали, когда тренер позвал разминаться?

— Было волнение, что скрывать. Плюс огромное количество болельщиков, поющие фанаты за воротами.

«Глушаков не занимался развалом чемпионской команды»

— Когда рушилась чемпионская команда, ты был внутри системы. Кто виноват в произошедшем?

— Не знаю. Возможно, кто-то снизил к себе требования. Одного виноватого тут нет, наверное, совокупность многих факторов привела к этому.

— Фанаты уверены, что развалом занимался капитан Денис Глушаков.

— Точно абсолютная неправда. Один игрок, каким бы он авторитетом ни обладал, не может развалить команду. Много разных нюансов — где-то «Зенит» и «Локомотив» стали сильнее, где-то красно-белым перестало фартить, где-то изменились тренировки и сами тренеры.

Денис очень хорошо относился к молодым, всегда помогал нам, опекал, давал советы.

— Наверняка и чудо-напиток из Миллерово пробовал?

— Нет. Молодых он не угощал (смеется).

— Несколько минут в РПЛ за «Спартак» — это главное счастье того времени? Или полный матч в Кубке России?

— Три минуты в премьер-лиге намного круче. Ты стремишься к своей мечте, годами тренируешься и работаешь. Думаю, я заслужил сыграть за «Спартак» на таком уровне, и даже несколько минут были приятными. Я понял, что хочу играть здесь постоянно. И если работать еще усерднее, то в следующий раз ты дольше задержишься на футбольном поле.

— Но ты сразу уехал в «Спартак-2». Не деморализует такой лифт?

— Совершенно нет. Такие переходы внутри спартаковской иерархии — нормальная ситуация. Из молодежки тебя привлекают во вторую команду, потом опускают назад, аналогично с «двойкой» и основой. Так эта вертикаль и работает, и здесь все зависит только от тебя. Считаю, что «Спартак-2» необходим, это помогает молодым ребятам привыкнуть к мужскому футболу. ФНЛ очень сложная лига, ты получаешь неоценимый опыт.

— Низшие лиги в 90-х — это настоящий трэш. 30-летние мужики зарабатывали свои копейки и не хотели подпускать молодых, ломая их на тренировках и в матчах.

— Раньше так и было. Но сейчас, к счастью, такого нет. Если взглянуть на ФНЛ, то команды становятся моложе. Сегодня в России большое количество юношеских лиг, много молодых парней играют в ФНЛ и РПЛ.

— Денис Давыдов — самый яркий воспитанник. Леонид Федун про него говорил: «Видите, растет у нас свой юный Месси. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили». «Убили» тогда футболиста этой фразой?

— Конечно, нет. Ну, сказал Леонид Арнольдович и сказал. Фраза про Месси точно его не «убила», думаю, все понимали, что к этому не нужно было относиться серьезно, потому что это был аванс от владельца клуба. Лишь от самого Дениса зависело, как разовьется его карьера. Так что он сам виноват, что все так получилось, так сложилась его судьба. Не только в «Спартаке» были перспективные игроки, которые не смогли заиграть. Это футбол, здесь не каждый способен выбраться на самый верх.

— Победа в молодежном первенстве России со «Спартаком» — пока единственная твоя награда. Стоит гордиться этим успехом?

— В профессиональном футболе такие победы не котируются, конечно, но я горжусь, что стал участником этой истории, что наша команда добилась такого успеха на своем уровне.

— У тебя остались какие-то обиды на «Спартак»?

— Никаких обид. Такова футбольная жизнь. Кто знает, может, в скором времени я снова окажусь в этом клубе.

— Есть примеры спартаковских воспитанников Павла Погребняка и Артема Дзюбы, которых фанаты ненавидят за их негативные высказывания в адрес бывшего клуба.

— У них свои истории. Наверное, были какие-то конфликты, из-за чего они так говорят. Конечно, это исключение из правил, потому что подавляющее большинство спартаковцев с уважением относятся к команде. От меня точно ничего подобного никто не услышит.

«После 1:7 с «Зенитом» от Иванова досталось очень сильно»

— 14 марта 2020 года. «Урал» «сгорел» «Зениту» 1:7. Президент обещал вывезти всех в лес?

— Досталось тогда нам очень сильно от Григория Викторовича. И это было по делу. Он очень сильно переживает, когда мы проигрываем, а тут и вовсе нам учинили разгром.

— Футбольный мир уверен, что «Зенит» и «Урал» связывают тесные отношения и что ни одной победы при четырех ничьих и 18 поражениях неспроста. Как относишься к подобным намекам?

— Полный бред. Так говорят люди, которые не сильно разбираются в футболе. В прошлом сезоне «Урал» сыграл дома 1:1, в этом — 0:0. И что мы слышим? Это «Зенит» специально не выиграл, чтобы разговоров было меньше, чтобы «Урал» смог набрать очки. Глупость.

— Чемпионат России сильно упал в уровне?

— Не так сильно, но падает. И это видно по выступлению наших команд в еврокубках. Нет таких топовых легионеров, какие были несколько лет назад. Сейчас лишь «Зенит» может позволить себе громкие покупки.

— Ты видишь себя в зарубежном чемпионате?

— Да, у меня есть желание поиграть в Европе. Хотел бы попробовать себя в Германии, надеюсь, что к тому моменту я буду готов к столь высокому уровню. Но на данный момент я думаю только о том, чтобы как можно больше пользы принести «Уралу», чаще выходить на поле.

— Желание, как и у всех, играть лишь за топ-клуб?

— Карьера в Европе — это не только футбол, но и возможность посмотреть, как живут люди, узнать что-то новое для себя. Что касается класса команды, то абсолютно нормально, если это будет вторая половина таблицы.

— Сборная России входит в твои планы?

— Да. И буду делать все возможное, чтобы как можно скорее получить вызов. Весной нашей сборной предстоит встреча с поляками, и есть очень хорошие шансы пройти дальше. Если команда хорошо подготовится, сыграет в свою силу, то способна победить и Польшу, и следующего соперника и выйти на чемпионат мира.

— Ранее Станислав Черчесов, а сейчас и Валерий Карпин при выборе состава не ограничиваются московскими клубами и «Зенитом». Такое отношение подстегивает?

— Супер! Очень приятно, что тренеры следят за всеми и вызывают тех, кто стабильно играет, показывает свой уровень именно сейчас, а не за заслуги в прошлом.

«Самый крутой теннисист в «Урале» — президент»

— В теннисном турнире вы участвуете по собственному желанию?

— Да. Никто никого не заставляет, и ребята берут ракетки с удовольствием. Я люблю теннис, могу поиграть в выходные, в отпуске регулярно выхожу на корт. Те, кто не умеет играть, вылетают в первом раунде и уходят заниматься своими делами (смеется).

— И кто самый крутой теннисист в «Урале»?

— Григорий Викторович. В тренерском и медицинском штабах есть люди, которые неплохо играют. Мы играем на полном серьезе, выкладываемся на все 100%. И с президентом никаких поддавков нет. Опять же, а почему я должен ему проиграть специально? Это спорт, и побеждает сильнейший.

— Самая яркая накачка от Григория Викторовича?

— Такого нет. Но он очень эмоциональный человек, принимает близко к сердцу все, что происходит с «Уралом». Все понимают, что если он кричит на нас, то это не со зла, а из любви к команде. И даже если он крепко выражается, то это эмоции, которые быстро исчезают.

— У Валерия Карпина каждые 100 граммов лишнего веса стоили 100 долларов. В «Урале» за что могут оштрафовать?

— За вес тоже штрафуют, еще за форму одежды на командные мероприятия, за опоздания. Обычные пункты, которые есть в любой команде. Не знаю, много это или нет, но, к примеру, за опоздание на обед — 5000 рублей.

— Куда идут деньги?

— За сбор штрафов у нас отвечает начальник команды. А по итогам сезона деньги раздаются персоналу клуба и стадиона, уходят на какие-то командные мероприятия.

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