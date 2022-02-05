«Иванов подошел на сборах и сказал: «Хочу, чтобы ты пошел в «Зенит». Большое интервью с Арсеном Адамовым

Корреспондент «Матч ТВ» поговорил с 22-летним защитником о детстве, стремительном прогрессе в прошлом году и амбициях в новой команде.

Корреспондент «Матч ТВ» поговорил с 22-летним защитником о детстве, стремительном прогрессе в прошлом году и амбициях в новой команде.

«Талалаев был первым, кто не поверил в меня, но главное, что в себя верил я сам»

— Среди комментариев по поводу вашего перехода в «Зенит» много таких: все, что с вами произошло за последний год, похоже на сказку. Согласны?

— Сказкой это не назову, но за 12 месяцев действительно произошло многое. Точно не думал прошлой зимой, что через год буду в таком клубе, как «Зенит». Но это лишний раз доказывает, что через работу можно достичь любой цели.

— Ваш партнер по «Уралу» опытнейший Владимир Рыков заявил: «Я не удивлен. Арсен сделал сам себя».

— (Улыбается.) Я очень много работал. Что касается Рыка, он очень помогал мне в «Урале» с самого первого дня. В том числе советами. От такого опытного игрока они были очень полезны. Его вклад в мои успехи точно есть!

— Рыков, как известно, может быть довольно жестким. По отношению к вам такое тоже бывало?

— Строгий — согласен. Но со мной он мягко общался. Мне кажется, чуть ли не с единственным так в команде (улыбается). Мы и сейчас каждый день на связи. С переходом в «Зенит» поздравил!

— Еще одна фраза от Рыкова на ваш счет: «Когда Арсен переходил в «Урал», мало кто в него верил. Говорили — это для второй команды. И только Викторович говорил — он заиграет». Викторович — это Андрей Талалаев, у которого вы были до «Урала» в «Ахмате»?

— Это про президента «Урала» Григория Викторовича Иванова, который с первого дня поддерживал и помогал. Благодаря ему и тренерскому штабу я уже через два месяца после переезда в Екатеринбург начал играть в РПЛ. Когда переходил, говорили — «Урал-2», но Викторович возражал: «Он будет играть в составе через 2 месяца». Так на самом деле и произошло. Спасибо за доверие! А Андрей Викторович Талалаев — первый человек, который как раз в меня не поверил. Но главное, что я сам верил в себя. Мне кажется, еще до дебюта за «Урал», на тренировках в новой команде доказал, что конкурировать могу с любым. Да и из «Ахмата» уходил не потому, что слабее кого-то. Было недопонимание с тренерским штабом. Вернее, другое видение с его стороны. Поэтому прошлой зимой решил, что надо уходить. Так будет лучше.

— Считается, что Талалаев доверяет молодежи в «Ахмате». Получается, вы стали исключением?

— Когда молодой игрок выходит на две минуты, это трудно назвать доверием. Если действительно давать шанс, то. наверное, это тайм или хотя бы 30 минут. А если ты за 5 минут должен забить два и отдать две голевые… Так не бывает.

«Хотелось прорваться к Салаху, однако у него было слишком много охраны»

— Вы родились в Нижнем Тагиле, как оказались в Грозном?

— Отец там когда-то работал в милиции. А через месяц после моего рождения наша семья вновь переехала в Грозный.С 2005 года отец (Руслан Адамов. — «Матч ТВ») трудился в службе безопасности «Ахмата». Потом жили в Кисловодске, где команда в то время базировалась. Там же мы с братом Бесланом учились, занимались футболом. А когда мне было 11 лет, нам позвонили из Грозного — приезжайте в академию «Ахмата». Отец сказал: надо ехать. Так что в системе клуба был практически десять лет.

— Если спросить, что в Чеченской Республике популярнее — футбол или борьба, это как вопрос, кого ты больше любишь — папу или маму?

— (Смеется.) Отчасти да. Но вообще, большая часть любит борьбу. Правда, те, кому нравятся единоборства, тоже ходят на футбол. И все же он в республике на втором месте.

— Тем не менее вы пошли заниматься именно футболом.

— Потому что у меня вся семья футбольная — отец, дедушка. Если Всевышний наградил нас этим, конечно, будешь играть в футбол.

— Правда ли, что первым футболом стал заниматься брат, но от вас это скрывали?

— Мы с Бесланом учились в школе во вторую смену. Он старший брат, но на переменах мы всегда были вместе, потом так же вместе — домой. Но в какой-то момент я стал замечать, Беслан раза три в неделю уходит после второго или третьего урока. Почему — понять не могу. Спрашиваю дома у мамы с отцом — из-за чего так? Мне говорят: ну, просто у Беслана бывают дни, когда у него всего два или три урока.

— И долго так продолжалось?

— Месяц или полтора. А потом Беслан как-то позвал отца на свою игру. Папа взял и меня с собой. Тут все и выяснилось. Правда, тогда я толком даже не понимал, что все это такое. Знал, конечно, про футбол, но в нем еще не разбирался.

— Почему же от вас скрывали, что брат стал заниматься футболом?

— Я был очень маленького роста. Плюс на два года младше брата. Вот родители и опасались, что, увидев Беслана в футболе, мне тоже туда захочется. Не столько из-за любви к игре — тогда еще ей сильно не интересовался, — сколько чтобы быть вместе с братом. А там со мной может что-нибудь случиться. Но когда мы стали ездить на матчи Беслана, конечно, стал проситься к нему. Отец каждый раз говорил: ты еще маленький, давай годика через два. Тогда начал просить Беслана — уговори родителей, чтобы мы вместе были в команде.

— И он уговорил?

— Брат, конечно, просил за меня. Отец все равно был категорически против. В конечном счете помог тренер Беслана Юрий Вовк. В какой-то момент он сказал отцу: «отите, я и младшего возьму в команду? Если у мальчишки есть желание, давайте попробуем. Будет с нами тренироваться». Мне было 8 лет, брату — 9-10. И пошло-поехало.

— Как вы себя чувствовали в компании старших?

— Понятно, сначала трудно было. Потом привык. Начал с каждым днем прибавлять. Попал в состав.

— Вовк рассказывал, как на одну из игр он поставил вас нападающим. Мол, парень маленький, а в атаке не так травмоопасно. И тут Арсен делает хет-трик.

— Об этом матче можно книгу писать (смеется). Кстати, тогда мы играли что-то вроде двух таймов по 15 или 20 минут. Меня выпускают после перерыва, и я забиваю три. Отец, кстати, тоже был на этой игре. Мне кажется, он в шоке оказался (улыбается). Но после этого сказал: «Раз у тебя идет, ладно — будешь стабильно тренироваться». Так я тоже стал уходить из школы вместе с братом после двух-трех уроков.

— Не обижали вас старшие?

— Нет. Во-первых, брат рядом, во-вторых, это я только ростом был маленький, а так с ними справлялся (улыбается). Но если серьезно — очень дружный коллектив был.

— Недавно Юрий Вовк сказал: «Я был уверен, что Арсен и во взрослом футболе будет нападающим». Как же вышло, что теперь вы защитник?

— Я тоже так думал. Скорость, поставленный удар — по идее, все было с раннего возраста, чтобы стать форвардом. Но однажды такая история произошла. Мы с братом уже были в академии «Ахмата». Мне лет 13-14. Поехали с нашей командой 1999 года рождения на турнир в Казахстан. И тут на 10-й минуте одного из первых матчей ломается наш центральный защитник. Заменить его по позиции некем. Тогда тренер вызывает со скамейки меня: выходишь! А в итоге получил на этом турнире приз лучшего игрока обороны. С тех пор тренеры стали говорить — давай менять амплуа, из тебя хороший защитник выйдет, плюс будешь стабильно играть в основе. На самом деле мне именно этого очень хотелось, а на какой позиции — без разницы.

— Выходит, нашли чем вас убедить.

— Да. Главное — играть. Кстати, когда приехал в академию, думал, буду намного лучше сверстников — я же до этого со старшими занимался. Но скоро понял, что ошибаюсь. И все же время в команде брата помогло, особенно в единоборствах.

Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

— Примерно в то же время в России проходил ЧМ, а в Грозном базировалась сборная Египта во главе с Салахом.

— И это очень поднимало интерес к футболу! Я, кстати, очень хотел сфотографироваться с Салахом, однако у него была своя охрана. Не подобраться. Если бы они играли в Грозном, может, и получилось бы. А так нет. Но не скажу, что это была цель жизни. Думал, получится — хорошо. Нет — значит, нет.

«В «Урале» оказался благодаря случаю и тренеру молодежки «Ахмата»

— Сейчас о вас годичной давности пишут: прошлой зимой Адамов оказался в «Ахмате» своего рода переростком, потому что по возрасту уже вышел из молодежной команды, а в основу не попал.

— Был такой момент. Правда, о том, что я перерос дубль, мне многие и в 18-19 лет говорили. И что надо бы ехать куда-то в аренду. Но родители считали — рано. Да я и сам так думал. С другой стороны, с 17 лет подпускали к основной команде, ездил с ней на сборы, но потом снова отправляли в дубль. В 20 все же дебютировал в главной команде «Ахмата». При Игоре Шалимове — в матче последнего тура сезона-2019/20 в Краснодаре (в той встрече Адамов отыграл все 90 минут. — «Матч ТВ»).

— Что было потом?

— Сразу после игры Игорь Михайлович с нами попрощался. Мне было очень обидно — сыграл в дебютном матче хорошо, теперь все должно наладиться, а тренера увольняют. Правда, когда пришел Талалаев, все тоже говорили, что он доверяет молодым. Возможно, так оно и есть. На моей позиции был капитан команды Ризван Уциев. А под него главный тренер взял Марата Быстрова. Мне в свою очередь сказал: «Ты хорошо работаешь на тренировках, но у меня есть ребята на эту позицию — тебе пробиться будет трудно».

— Как восприняли эти слова?

— Позвонил начальнику команды и сказал: «Мне 21 год, и я хочу играть. Можно ли договориться с клубом, чтобы меня куда-то отпустили?» В итоге хочу сказать большое спасибо руководству «Ахмата», которое пошло навстречу, и я оказался в «Урале».

— Говорят, тут не обошлось без того, что называют делом случая. Вы играли за молодежный «Ахмат» в Туле, где по стечению обстоятельств после матча РПЛ с «Арсеналом» остались тренеры «Урала». Для общего развития они пошли на дубль, приметили вас и сразу решили: Адамова надо брать.

— Это правда. После той игры я должен был лететь к основе «Ахмата», который готовился к кубковой встрече с «Шинником». По дороге в аэропорт — звонок от главного тренера молодежки «Ахмата» Исы Байтиева. Насчет «Урала». Мол, тебя берут, и если с руководством «Ахмата» договоришься, в январе перейдешь. Как потом оказалось, Байтиев договорился с екатеринбуржцами, чтобы они посмотрели и другие мои матчи. Благодаря ему, считаю, в «Урал» и перешел, спасибо ему большое!

— А если бы не это совпадение с матчами «Урала» и молодежки «Ахмата» в Туле?

— Отвечу так: если бы остался в молодежке «Ахмата», не был бы сейчас в «Зените». Хотя покидать родной клуб, где ты вырос и где тебя вырастили, всегда трудно. Но, считаю, это был очень правильный выбор.

— Вы появились на свет в Свердловской области, и тут в непростой ситуации вас зовет «Урал». Любопытное совпадение?

— Да! Мама и сейчас говорит: через 20 лет ты вернулся туда, где родился. Получается малая родина выручила (улыбается).

«Любимая позиция — правый защитник, но готов играть хоть на воротах»

— В «Урал» вы тоже пришли под капитана Кулакова, который был «железным» игроком основы.

— Когда ехал в Екатеринбург, знал об этом. Но сказал, что не боюсь конкуренции, уже был в такой ситуации в «Ахмате». Однако потом получилось так, что Денис заболел. А через четыре дня у нас игра с Тулой. Главный тренер Юрий Матвеев подошел и сказал: «Вот твой шанс — выходи и доказывай». И я с «Арсеналом» сыграл очень хорошо. Знал — если дают такую возможность, ее нельзя упускать. После этого стал стабильно выходить в основе.

— Позже «Урал» возглавил Шалимов, команда перешла на игру в пять защитников, вас поставили правым центральным, и конкуренция с Кулаковым сделалась уже не столь актуальной. Верно?

— Изначально с Игорем Михайловичем мы в четыре защитника играли, причем я — левого, а Денис — правого. Потом главный тренер поменял схему из-за того, что ему не хватало «десятки». Кстати, в первой же такой встрече с «Рубином» пропустили четыре мяча — были проблемы с перемещениями. Но затем, когда нам все объяснили, их не стало вообще. Считаю позицию правого центрального очень хорошей. Привык к ней. Но по большому счету без разницы, где играть. Хоть на воротах, если поставят (улыбается).

— Артем Дзюба периодически сам себя в них ставит после тренировок.

— Уже видел! У Артема хорошо получается.

— Когда Шалимов получил назначение в «Урал», лично вам с новым главным знакомиться не пришлось.

— Я очень обрадовался его приходу. Прилетев в Екатеринбург еще в первый раз, он сказал: «Очень рад за тебя, знал, что будешь играть. Теперь снова будем работать в одной команде». В итоге так получилось, что при нем мы перестали проигрывать, начали побеждать. Очень благодарен ему.

— Несмотря на хорошие отношения, места в составе он вам наверняка не гарантировал?

— Конечно. Все равно должен был умирать на поле. А такого, что, мол, пришел мой тренер, значит, можно заниматься на 50 процентов, со мной не было и не будет. Даже если, скажем, отец придет в тренерский штаб твоей команды. Наоборот, в таком случае обязан будешь работать больше всех.

— Будучи игроком «Урала», вы стали лучшим среди защитников в РПЛ сразу по нескольким показателям. В частности, после отбора мяча на вас фолят чаще всех.

— Тренеры «Урала» говорили — это потому, что хорошо ставлю корпус.

— Натренировали этот элемент или это природное?

— Не сказал бы, что выработал навык — скорее, так получается.

«Скрыть что-то от дедушки — без шансов»!

— Считается, что отец относится к сыну строже, чем дедушка к внуку. Как было в вашем случае с учетом того, что вы из спортивной семьи, а Руслан Адамов и Хайдар Алханов (в свое время главный тренер и вице-президент «Ахмата». — «Матч ТВ») много лет отдали футболу?

— Вы знаете, по-разному бывало. Но вообще, в жизни строже отец, а по-футбольному — дедушка. Поэтому в обоих случаях слабину дать не мог — контроль сумасшедший (улыбается).

— В чем это выражалось?

— Например, когда меня вновь спускали в дубль «Ахмата», случалось, не было желания играть — уже хотел уйти. И как-то в одном эпизоде недобежал. От дедушки прилетело мгновенно! А вообще, мы с ним перед каждым матчем, можно сказать, проводим теорию. Он подсказывает, кто как играет, что можно сделать, а чего нельзя. Очень полезные советы. Отец же в жизни строгий, но всегда поддерживает. И дедушка тоже.

— То есть чтобы Хайдар Алханов не заметил какую-то вашу ошибку на поле и потом не сказал бы об этом — такого быть не может?

— Вообще без шансов! Он все видит. Буквально все! (Улыбается.) Помню, выхожу на замену в дебютном матче в «Урале». И допускаю какую-то небрежность с формой — что-то вроде того, что гетры приспустил. После игры сразу же звонок дедушки: больше никогда так не делай! Он даже этот момент счел непрофессиональным и чем-то вроде пижонства на поле. Я же говорю, он все замечает и в этом плане — жесткий контроль. Ну, а я теперь так не делаю.

— Брат сейчас играет?

— Уже закончил. Травмы, травмы, травмы. То голеностоп, то спина. Из-за нее в основном и пришлось завершить карьеру. Но для себя играет. В селе там всех возит (улыбается). Но Беслан очень рад за меня. Мы каждый день на связи.

«Президент «Урала» сказал: «Хочу, чтобы ты перешел в «Зенит»

— Когда осенью «Урал» принимал «Зенит», уже были наметки на то, что вы перейдете в петербургский клуб?

— Если честно, не помню после какой игры президент клуба сказал, что есть интерес со стороны «Зенита». Но не после той — позже. Я не обращал на это внимания, потому что до зимнего перерыва оставалось еще несколько матчей. Был сосредоточен на них. А перейти получилось уже в январе.

— Ту игру в Екатеринбурге (0:0) Сергей Семак назвал худшей для «Зенита» в осенней части сезона.

— А Шалимов сказал, что для «Урала» она была одной из лучших до перерыва.

— Для вас лично тоже?

— Думаю, можно сказать и так.

— В январе в ОАЭ, где на сборах работали обе команды, уже было понятно, что перейдете в «Зенит»?

— Было предложение и из другой команды (речь о «Локомотиве». — «Матч ТВ»), и многие у нас думали, что перейду именно в нее. Но первые 4-5 дней сбора в Эмиратах я пропустил. Когда прилетел, президент клуба сказал, что есть большой интерес со стороны «Зенита». Спросил, как я на это смотрю. Ответил, что положительно. Викторович говорит: «Я тоже хочу, чтобы ты пошел в «Зенит». И так вышло, что уже через три дня после нашего разговора клубы обо всем договорились.

— Вас не удивило, что Григорий Иванов хотел видеть вас именно в «Зените»?

— Я и сам хотел именно сюда. «Зенит» — самый сильный в чемпионате, каждый год играет в еврокубках. Это большой вызов для меня. А Викторовичу таких вопросов не задавал. Он ко мне всегда как к сыну относился. И поэтому, думаю, хотел, чтобы я перешел в сильный клуб.

«Взял 23-й номер, потому что под ним играл Аршавин»

— Три дня между сбором в «Урале» и отъездом в Португалию уже на сбор с «Зенитом» чему посвятили?

— Сначала медосмотр, который начался в 5 утра, а закончился в 18:00. Это было самое длинное обследование в жизни. Потом полтора дня отдыхал. Можно сказать, высыпался.

— Контракт с «Зенитом» вы подписали на 4,5 года. Почему именно на такой срок?

— Это было единое мнение. Решил, что каждый год буду расти в «Зените». На каждой тренировке. Потому что здесь собраны очень сильные тренеры, игроки.

— Иса Байтиев, ваш тренер по молодежке «Ахмата», о котором вы говорили выше, сказал о вас так: «Если Арсен понимает, что это его тренер, он готов умереть за него на поле».

— Потому что в любом коллективе бился в том числе за тренера, за команду, за семью. Так будет и в «Зените».

— Подметил, что вы очень похожи внешне с другим новичком «Зенита» — Юри Альберто.

— Может, из-за бороды? (Улыбается.) Артем Дзюба уже два дня говорит, что я похож на Дениса Терентьева (в прошлом игрок «Зенита», а ныне — «Ростова». — «Матч ТВ»).

— На вопрос, кто самый серьезный человек в сборной. вы ответили — Кузяев. В «Зените» — тоже он?

— (Смеется.) Пока не знаю. Надо еще хотя бы неделю побыть в команде, тогда смогу ответить на этот вопрос.

— А в целом, какие первые впечатления от вашего первого сбора с «Зенитом»?

— Тренировки топовые, сильные. Очень нравится, только положительные эмоции.

— На днях уже после тренировки команда устроила очень азартную битву по исполнению дальних ударов Бразилия — весь мир. Понравилось?

— Всегда очень интересно соревноваться, в том числе в таких вещах. Жаль, что проиграли бразильцам, но реванш обязательно будет (улыбается).

— Почему взяли в «Зените» именно 23-й номер?

— 95-й пока занят, но думаю, со следующего сезона мы сможем договориться с парнем из молодежки, у которого он сейчас. Свободными были 13 и 23. Последний мне тоже по душе. Все-таки под ним Андрей Аршавин в «Арсенале» играл (улыбается). Из российских футболистов он мне больше всех в детстве нравился. Лучший!

«В Грозный весной приеду с высоко поднятой головой»

— В середине апреля «Зениту» предстоит матч с «Ахматом» в Грозном. Что это будет для вас лично, если окажетесь на поле?

— Будет очень приятно играть дома. И очень интересно, если люди придут посмотреть на меня. Вся семья точно будет на трибунах. Это особые эмоции.

— Как думаете, какой прием вас будет ждать на «Ахмат Арене»?

— Конечно, хороший. Меня дома все уважают, и повода к тому, чтобы было иначе, не дам. Так что приеду в Грозный с поднятой головой. Знаю, что там меня всегда поддерживают.

— Традиционный в таких случаях вопрос: предположим, вы забиваете за «Зенит» в Грозном. Будете праздновать или нет?

— Дай бог, что так случится, но праздновать не буду. Не важно, какие у меня были отношения с нынешним главным тренером, однако меня воспитал именно клуб «Ахмат», можно сказать — дал мне все.

— Матчи между «Ахматом» и «Зенитом» в Грозном сами по себе всегда особые. И для «Зенита» в последние годы не самые удачные. У «Ахмата» в таких играх действительно особый настрой.

— Думаю, все замечают, что «Ахмат» дома хорошо играет против «Зенита». Даже на теории перед матчем видно — все заряжены. Это настрой — все хотят показать, проявить себя!

— Какой соперник для «Ахмата» более принципиальный — «Зенит» или «Спартак»?

— Больше «Зенит», чем «Спартак».

— Первый официальный матч у «Зенита» в новом году с «Бетисом» в Лиге Европы.

— Дай бог, чтобы я смог дебютировать за «Зенит» в этих поединках. Буду все для этого делать. А вообще, Лига Европы — это для меня тоже шаг вперед. Играть в еврокубках всегда было моей мечтой. Надеюсь, в ближайшее время ее достигну. И очень хочется пройти «Бетис».

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