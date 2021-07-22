Яркий ЦСКА, бирюзовый «Краснодар», бежевый «Рубин», клоны из Сочи и Самары. Новые формы команд РПЛ сезона-2021/22

Новые варианты пока представили 9 из 16 клубов Тинькофф РПЛ, «Ростов» решил ничего не менять.

Новые варианты пока представили 9 из 16 клубов Тинькофф РПЛ, «Ростов» решил ничего не менять.

«Зенит»

Форма прошлого сезона

Новая форма

Дизайн домашнего комплекта формы, как говорится в официально пресс-релизе, «вдохновлен каналами Санкт-Петербурга, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы».

Гостевой вариант максимально лаконичен. На внутренней стороне майки так же, как и на домашнем комплекте, нанесен призыв «Бейся за «Зенит»!» В целом же, никаких революционных изменений в форме «Зенита» нет. Если в прошлом сезоне на основном комплекте можно было увидеть разные оттенки голубого и синего, то теперь дизайнеры отдали предпочтение исключительно голубому цвету.

В новой форме «Зенит» уже успел одержать первую победу: в игре за Суперкубок России петербужцы не оставили шансов «Локомотиву», который также успел презентовать свои комплекты на сезон-2020/21.

«Локомотив»

Форма прошлого сезона

Новая форма

Домашние комплекты прошедшего и предстоящего сезонов не попали бы в рубрику «найди десять отличий» — изменений дизайнеры произвели совсем немного. Они коснулись цвета полосок на плечах, окантовки воротника и рукавов.

Гораздо интереснее выглядит третий вариант формы (черно-красный), но после разгрома в Суперкубке его могут посчитать несчастливым и использовать по ходу сезона лишь в исключительных случаях. Гостевой комплект сменил цвет — с красного на белый. Презентационный ролик о новой форме тоже вышел не слишком запоминающимся.

ЦСКА

Форма прошлого сезона

Новая форма

Основной комплект формы армейцев выглядит максимально ярко. «В новом сезоне красно-синие полосы представлены в новой интерпретации, чтобы подчеркнуть страсть, с которой наши футболисты будут сражаться на поле, и эмоции наших болельщиков!» — отмечает официальный сайт.

Наверняка болельщикам придется по душе выездной белый комплект, выполненный в ретро-стиле и посвященный 110-летию клуба. При этом вместо нынешней эмблемы ЦСКА на футболке будет красоваться логотип ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), который и стал прародителем футбольного клуба. На воротнике выполнено тиснение «110 лет», а на спине нанесены цифры 1911-2021.

Альтернативный комплект выполнен в фиолетовых тонах, в его разработке поучаствовали болельщики и футболисты ЦСКА. На принте футболке отражен силуэт башни «ВЭБ Арены».

Ролик с презентацией вышел у армейцев самым коротким по сравнению с остальными клубами.

«Рубин»

Форма прошлого сезона

Новая форма

Ничего радикально нового нет и в новой форме «Рубина»: теперь немного затемнен цвет рукавов. В форме появилось элементы бежевого — на манжетах и воротнике. Это же касается и выездного зеленого комплекта. А вот альтернативный вариант, как и полагается, выглядит максимально необычно.

«Динамо»

Форма прошлого сезона

Новая форма

У «Динамо» теперь новый технический спонсор — Puma вместо Kelme. Домашний комплект в этот раз выполнен в стиле «ничего лишнего» — однотонный голубой цвет с минимальным вкраплением белого. Ролик, посвященный новой форме, вышел гораздо бодрее, чем сама форма.

«Краснодар»

Форма прошлого сезона

Новая форма

«Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки», — говорится в официальном пресс-релизе. В отличие от предыдущего варианта на форме появились геометрические фигуры, добавлено больше черного цвета.

Необычно выглядит выездной вариант. Светло-бирюзовый «Краснодар» мы еще не видели. Презентация новой формы у «быков» вышла самой запоминающейся из всех команд РПЛ.

«Крылья Советов»

Форма прошлого сезона

Новая форма

У «Крыльев» самые радикальные изменения домашней формы — в прошлом сезоне была голубая, а сейчас темно-синея. Белый комплект предназначен для гостевых встреч. Новую форму представили лидеры самарцев нападающий Иван Сергеев и полузащитник Антон Зиньковский, прокатившиеся на катере по Волге.

«Сочи»

Форма прошлого сезона

Новая форма

Новый технический спонсор сочинцев над дизайном недолго утруждался и просто выбрал стандартные варианты из каталога. Любопытно, что третий комплект формы полностью повторяет домашний вариант «Крыльев Советов». А еще в таких же темно-синих майках с элементами графического декора будут играть вратари «Краснодара». Клубный СММ в твиттере забавно пошутил на тему шаблонных форм Puma:

«Ахмат»

Форма прошлого сезона

Новая форма

Новый технический спонсор команды Macron представил пока временный вариант формы из стандартного каталога. К сентябрю грозненцы должны получить новую форму, которая будет выполнена специально для «Ахмата».

«Ростов»

Форма прошлого сезона

Новая-старая форма

Ростовчане решили, что «старое — не значит плохое» и оставили форму прошлого сезона, посвятив этому клип в стиле классического MTV. Что ж, одним вариантом темно-синего комплекта от Puma меньше.

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