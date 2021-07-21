В — Витория, Ю — Юбилеи. Азбука Дмитрия Дерунца перед новым сезоном Тинькофф РПЛ

Учим буквы!

Учим буквы!

Новый сезон Тинькофф РПЛ стартует уже в эту пятницу, 23 июля

Откроют сезон-2021/22 «Ростов» и «Динамо». Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 20:00 по Москве, часом ранее на «МАТЧ ПРЕМЬЕР» стартует прямая трансляция

А — Автоголы. Вообще не удивлюсь, если после такого Евро мы увидим парочку уже в первом туре. За весь прошлый сезон было 14, «Спартак» — чемпион по этому показателю (Маслов и Кутепов отправили три в свои).

Б — Березуцкий. Алексей. Спросите сами себя, могли бы мы еще в начале лета представить главного тренера ЦСКА с такими именем и фамилией? Нет. Одна из сенсаций нашего межсезонья. Отступать армейцам просто некуда, а вперед идти предстоит с дебютантом. О-па.

В — Витория. В «Спартаке» смена тренера прошла спокойнее, чем в ЦСКА, где это видано. Обаятельный португальский пузан дал красивую игру и результат на домашнем предсезонном турнире. Теперь надо разобраться с обоймой, трансферами, справиться с давлением, попробовать пробиться в группу ЛЧ, не упустив ЧР.

Г — Гегемония. Три подряд золотых сезона «Зенита» зовутся именно так. В начале 90-х подобную серию выдал «Спартак», перед тем как чемпионство взял Владикавказ. По предсезонке есть ощущение, что как минимум тот же «Спартак» готов осилить борьбу с мощным «Зенитом» на дистанции.

Д — Дублеры. Подпирающая старших молодежь стартует в М-Лиге. Так теперь называется вчерашнее молодежное первенство. По одному матчу из тура смотрите на канале «Матч Премьер».

Е — Еврокубки. Парни из Сочи/Казани/Москвы/Петербурга, просто побеждайте! Не каждый раз, но чаще, чем раз в месяц. Иначе нам всем будет хуже.

Ж — Жирков. Юра, восстанавливайся! Мы не готовы так внезапно с тобой прощаться. Тяжелая травма, полученная на Евро, оставила вопросы по футбольному будущему ветерана. С трепетом ждем новостей.

З — Захарян. Лучший молодой футболист прошлого сезона может далеко пойти. Вызовет ли его в сборную России новый главный тренер? Выбьет ли Арсен двузначное число по системе «гол + пас»? Думаю, ответ «да» на оба вопроса.

И — Интенсивность. Главное слово российского футбола. Его можно уже добавлять на логотип лиги в качестве девиза.

К — Кержаков. Далеко не всем молодым тренерам так быстро удается получить работу главным в клубе РПЛ. Сказка сказалась скоро, а что дела? Кержу будет очень тяжело, поймут ли это в сложном нижегородском руководстве? Вполне реально по осени потерять и нынешнюю работу, и статус лучшего бомбардира в истории сборной России.

Л — Лантратов. Когда тебя называют «новым Акинфеевым», это льстит и давит. Прорывной прошлый сезон перетекает в гораздо более сложный нынешний. Начнет Илья в «Химках», а где закончит, не знает и сам. Интерес большой.

М — Малком. Если в этом сезоне не найдет себя самый дорогой футболист РПЛ, то когда? Надо выбивать статистику, надо становиться лидером команды — или при живом Дзюбе это невозможно? Отлично бразилец провел подготовку, но вместо первых туров — Олимпиада.

Н — Норманн. Без него «Ростову» худо, а тут опять рецидив травмы на сборах. В меру мелированный мужчина в самом расцвете сил рискует пропустить какое-то время в начале сезона. Давай восстанавливайся, викинг.

О — Осинькин. Этому человеку хочется симпатизировать. Неустанный трудяга, батяня для молодежи. Теперь — самарской. Сокрушил всех с «Крыльями» в ФНЛ, добрался до финала Кубка. На шестом десятке самое время зажигать, черт побери!

П — Пиняев. Вот уж кому даст многое работа с гуру молодежного футбола Осинькиным, так это самому раскрученному из юных игроков России. Сергей Пиняев, 16 лет, на сборах вовсю забивал за «Крылья»! Осталось заключить контракт и начать блистать в РПЛ.

Р — Реформы. Все идет к тому, что мы в последний раз следим за чемпионатом России в таком формате. Дальше последуют изменения, которые официально должны утвердить к сентябрю. Не молчите, болельщики, высказывайте свое мнение! Есть анкеты на сайте РФС, есть соцсети.

С — Судьи. Здесь все просто: скандалы будут. Но, может, пожиже, чем обычно? Я наших арбитров поддерживаю, надеюсь, что работа Карасева на Евро изменит отношение и в ваших глазах. Не надо предубеждений. Качество неизбежно должно вырасти.

Т — Талалаев. Впервые в своей карьере Андрей Викторович полноценно готовил клуб премьер-лиги к новому сезону. Футболистам дал отдохнуть побольше, а сам и комментатором, и экспертом во время Евро успел побыть. Главный тренер и, пожалуй, главная звезда «Ахмата». С ним должно быть интересно.

У — «Уфа». Молодой тренер Алексей Стукалов вытащил команду за шкирку практически со дна таблицы пару месяцев назад. Сезон новый, проблемы те же, задача — спастись — видимо, тоже.

Ф — Федотов на «Фиште». И за его пределами. Абсолютно впечатлен прогрессом «Сочи» по ходу Кубка Париматч Премьер. Этот сезон пока главный в карьере Владимира Федотова, а летний марафон с задачей пробиться в группу Лиги конференций — главный вызов. Удачи.

Фото: © Василий Пономарев / Матч ТВ

Х — Хвича. На эту букву других альтернатив нет. Сколько нам еще наслаждаться игрой яркого мастера здесь, в РПЛ? Может, год, а может, два-три матча. Спешите видеть.

Ц — Цорн. Томас вновь в элите российского футбола. Теперь в качестве технического директора «Локомотива». Любят и умеют наши клубы раздувать штат сотрудников. Будет ли толк?

Ч — Черчесов. Казалось, при чем тут бывший главный сборной и РПЛ? Но, может, все ближе, чем мы думаем. «Арсенал», например. Губернатор региона самый что ни на есть государственный человек. Руководитель клуба — давний соратник. Позиции нынешнего наставника Дмитрия Парфенова, на мой взгляд, некрепки.

Ш — Шварц. Николич быстро заговорил по-русски, да и вообще серб, а значит, брат. Так что остались в России лишь двое тренеров, кто представляет настоящее дальнее зарубежье — Руй и Сандро. В межсезонье нагрузки через игры, много молодежи, «шпиле интенсив». Самый зрелищный футбол, возможно, окажется именно тут.

Щ — Щеголь. Такой у нас в чемпионате после знаменитого фото годичной давности один. Остон Урунов. Он по-прежнему принадлежит «Спартаку», но и шанса впечатлить нового главного тренера не получил. Остон грустит и новые модные фото больше не выкладывает.

Э — Эксперимент. Поэкспериментировали с FAN-ID (пока добровольно-незаметно) в прошлом сезоне и хватит, ок? Внедрение обязательной идентификации прибьет посещаемость. Стоп.

Ю — Юбилеи. «Спартак» решил, что в 2022 году клубу исполнится сто лет. Очень спорный с точки зрения историков футбола момент, но хозяин — барин. ЦСКА вон придумал себе столетие в 2011-м. Кстати, в июле 2022-го сто лет должно стукнуть и «Локомотиву», раз уж на то пошло.

Я — Яйца. Пусть будут у всех команд. Качественный футбол случится не всегда, но именно вы — футболисты и тренеры — ответственны за болельщиков, которых приручили. Выходите и будьте неравнодушны до финального свистка.

Читайте также: