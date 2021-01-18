10 вопросов гендиректору «Сочи»: 4-е место в РПЛ, задача попасть в Европу и надпись «Это наш Колизей» при выходе на поле

Блиц с Дмитрием Рубашко.

Блиц с Дмитрием Рубашко.

1. 4-е место после 19 туров — это…

Результат командной работы, профессионализма и идеологии, которой следует весь коллектив. А еще желание и спортивная злость. В командном спорте важна синхронность процессов во всех блоках, чтобы каждый человек во всех подразделениях клуба работал организовано и добросовестно.

— Не услышал слова «удача». Она ведь тоже важна?

— Везет сильнейшим. Кто реально заслуживает победы, тому удача и помогает. На самом деле были матчи, когда мы должны были брать 3 очка, но не брали. Так что, конечно, удача имеет значение в любом спорте, но ссылаться на везение или невезение я бы не хотел ни в каком контексте. Главное — это усилие, которое прикладывают команда и клуб, чтобы добиваться результата.

2. Новички зимой. По каким позициям работает клуб? Вы планируете кого-нибудь подписать?

В нашем случае это точечная работа. Трансферы — внутриклубное дело, о котором мы не говорим публично. Но могу сказать, что у нас есть желание усилиться, футбол обязывает постоянно искать варианты стать еще лучше. Я бы сделал акцент на молодежи, которую мы берем на сборы, и надеемся, что она сделает команду сильнее. Это резерв, мы на него рассчитываем.

Уточнение «Матч ТВ»: сейчас с основой начал тренироваться нигериец из молодежки «Сочи» Филип Иполе. 19-летний центральный защитник, который забил 4 гола в 14 матчах. Если проявит себя на сборах, то может рассчитывать сыграть в РПЛ, у «Сочи» как раз есть одна свободная лимитная позиция. Также с основой тренируются Егор Пруцев и Ренат Балкизов.

— Со стороны кажется, что «Сочи» нужен нападающий.

— У нас есть Антон Заболотоный, Марко Дуганджич, который после полноценных сборов должен адаптироваться еще лучше. Владимир Федотов считает, что у него большой потенциал, мы рассчитываем на него. Плюс восстанавливается Максим Барсов, он уже в общей группе и должен помочь в РПЛ так же, как делал это в ФНЛ. Думать об еще одном нападающем можно, но у нас есть хороший комплект.

3. «Сочи» хотел подписать Голенкова из «Крыльев» и Максименко из «Велеса». Почему не срослось и могут ли футболисты из ФНЛ усилить возрастную команду, которая борется за еврокубки?

Каждый футболист, оценивая переход из ФНЛ в РПЛ, прикидывает, насколько реально ему будет выиграть конкуренцию и выйти на новый уровень. Игроки зачастую выбирают место, где им с ходу будет легче получить игровую практику. Ребята, которых вы упомянули, выбрали другие клубы, мы идем дальше. В этом нет ничего такого.

Конечно, мы понимаем, что должен быть баланс во всем — в том числе в плане возраста. Молодые нужны, но им сложнее пробиваться в стартовый состав. Можно набрать много юных ребят, это несложно, но нам бы хотелось, чтобы они приходили не просто для количества, а для усиления основы. Наша селекция выстраивается с этим посылом.

4. «Сочи» и «Тамбов» — самые возрастные команды в лиге. Средний возраст стартового состава 30+ вам кажется проблемой?

В принципе, это всего лишь цифра. Высокие показатели среднего возраста не означают, что у нас совсем нет молодых, что мы не даем им играть. Вы знаете, что это не так. Есть вполне объективный фактор, почему у нас опытный состав, — мы всего второй год выступаем в премьер-лиге. Это период, когда результат имеет исключительное значение: чтобы закрепиться в элите, правильнее выступать опытными игроками.

В дальнейшем планируем пополняться ребятами помоложе, сейчас при селекции мы не смотрим на возрастных игроков. В идеале нужно взять неопытного перед сборами, поскольку сложно влиться в коллектив по ходу чемпионата. Прийти и сразу забрать место в стартовом составе могут единицы.

5. По моей информации, Борис Ротенберг поставил задачу «Сочи» попасть в Лигу Европы. Вы считаете ее реальной?

Пока мы выполняем задачу, которую поставили перед началом сезона. Расслабляться не собираемся, ведь текущее место крайне важно для нас.

— И все-таки я бы хотел прояснить: правда, что владелец поставил цель попасть в Лигу Европы?

— Вы же говорите, что по вашей информации стоит такая задача. Я бы не хотел ее подтверждать, потому что это будет громким заголовком. Гораздо важнее в текущей ситуации осознание у всех в клубе, что мы добились промежуточного 4-го места после 19 туров. Значит, мы идем правильным путем. Почему бы нам не продолжить им идти в оставшиеся 11 туров?

Мы должны выходить на поле и выигрывать. Да, надо сделать сверхусилие, но, думаю, вполне естественно, что развитие и прогресс, которые демонстрирует клуб, подразумевают, что мы хотели бы когда-нибудь попасть в Европу. Ни один клуб РПЛ не отказался бы от Лиги Европы.

6. Перед «Сочи» стоит задача поднять уровень футбола в городе? Клуб будет активно развивать собственную академию и школы?

Академия — это важная история для нас. Это глобальный проект, который предполагает развитие футбола во всем Сочи, поэтому мы активно взаимодействуем с администрацией города, с мэром. Мы думаем о социальном проекте для всего города, мы бы хотели вывести футбол в Сочи на другой уровень.

Если говорить непосредственно об академии клуба, то есть достаточно много объектов, которые мы бы хотели возвести — от полей до раздевалок и мест проживания детей. Нам необязательно строить большую академию, но она должна быть качественной и продуманной, с тренерским штабом и философией подготовки под главную команду.

7. Стратегия развития самого клуба включает построение футбольного бизнеса в России? Это возможно в Сочи?

Ничего невозможного нет, но для этого должны быть сопутствующие экономические условия. В любом случае мы делаем все, чтобы поднять футбол в регионе. Можно много говорить красивых слов, но важны результат и дела. Наш президент делает большой вклад в город, у него много пожеланий по развитию футбола и клуба в Сочи. Мы приложим максимальные усилия для этого.

8. Собирать 20-30 тысяч на матчах «Сочи» — реально? Речь, естественно, о времени после пандемии. У вас есть понимание, как в городе, где не очень любят футбол, забивать трибуны?

Интерес всегда просыпается, когда команда находится в верхней части таблицы и зрелищно играет. Та же возможность заиграть в Лиге Европы. Все это здорово способствует. Мы не можем заполнить трибуны за сезон-два, но уже сейчас есть серьезный ажиотаж во время курортного сезона. Многим отдыхающим действительно интересно прийти на стадион. Посещаемость растет, и мы развиваем клуб для этого. Стадион здесь шикарный, поэтому я не вижу причин, по которым мы не сможем собирать хорошую аудитории в ближайшем будущем.

9. Кто для «Сочи» — самый принципиальный соперник? «Краснодар»? «Спартак»?

Нет такого. Мы понимаем, что любая команда более мотивирована в матчах против большой пятерки клубов РПЛ. Это достаточно серьезный дополнительный эмоциональный фактор для футболистов.

Так сложилось, что со «Спартаком» у нас получаются резонансные матчи, с «Ротовом» был такой, но в целом для нас важны игры со всеми большими командами, разницы нет. Да, со «Спартаком» всегда картинка покрасивее из-за его многочисленных болельщиков, но это не делает его нашим самым принципиальным соперником. Их 15 в лиге.

10. Правда, что вы собираетесь сделать фразу Дмитрия Бородина «Это наш Колизей» брендом и повесить при выходе игроков на поле?

Посмотрим, что мы с ней сделаем, но она есть, и она наша. Чуть позже узнаете, где и как мы ее будем размещать.

Читайте также: